La “Barbie colombiana” reveló a quién se parece su hija

Tatiana Murillo aseguró que su hija ahora se parece más a Ariana Grande, por lo que ya no podrá continuar con el legado de la Barbie colombiana. Crédito: chismes.hoycol / Instagram

La modelo Tatiana Murillo, conocida como la Barbie colombiana, publicó en sus redes sociales que se sorprendía porque su hija, a la que ha sometido a varias operaciones, no se parece a ella ni será su sucesora. Esto, porque, según Murillo, ahora su hija se está convirtiendo en la doble de la cantante Ariana Grande.

Así lo dejó ver en un estado en su cuenta de Instagram en la que se mostró sorprendida por el parecido de su hija, Sofía Vélez Murillo, con Ariana Grande y no con ella o con la famosa muñeca. La confesión de la creadora de contenido quedó en video y fue replicada por diferentes páginas de chismes en redes sociales.

“Yo la operé para que fuera mi sucesora y se convirtiera en la Barbie sin saber que había operado a la mismísima doble de Ariana Grande, Dios mío”, comentó Murillo.

La modelo explicó que, aunque ya había notado el parecido de su hija con la artista, fue luego de una actividad en redes sociales que los seguidores de Sofía Vélez Murillo aseguraron que era innegable el parecido con la intérprete de Break Free.

La modelo quedó sorprendida por el parecido de Sofía Vélez con la cantante estadounidense Ariana Grande. Foto: Instagram @tatianamurillooficial

“Hoy Sofi hizo un reto para redes sociales para su Facebook y la gente le había dicho que se parece mucho a Ariana Grande y yo le decía: ‘Sí te pareces’, pero no sabía que tanto, no sabía que tanto”.

Tatiana Murillo terminó por aceptar que ya su hija no se parece tanto a ella, sino que tiene un gran parecido con la cantante estadounidense de 30 años, por lo que ya no es su Barbie, sino la doble de la artista: “Mi Barbie no es Barbie, sino la doble de Ariana Grande”.

Por su parte, Sofía Vélez Murillo aseguró que su mamá la estaba molestando por su parecido con Ariana Grande, por lo que le preguntó a sus seguidores si se parecía a la cantante, lo que sí aseguró es que se ve muy linda.

“Bueno, Tatiana Murillo me está pegando una carteleadas muy raras y bueno sí, ya vieron como estoy quedando como Ariana Grande, yo no me veo como Ariana Grande, pero mi mamá dice que me veo como Ariana Grande y pues bueno sí, me veo linda. ¿Qué opinan ustedes?”.

La polémica rinoplastia

En abril de 2022, Tatiana Murillo confirmó que su hija había visitado el quirófano, inclusive, aseguró que a Sofía Vélez Murillo se le había cumplido el sueño de entrar a una sala de operaciones: “Se le hizo su sueño realidad, se operó el jueves y fue una cirugía sencilla, duró apenas hora y media en el quirófano”.

En ese momento, y previendo las críticas que le llegarían por permitir la operación de su hija menor de edad, Tatiana Murillo le envió un contundente mensaje a las personas que no estaban de acuerdo con la decisión y los invitó a no hacer show.

Tatiana Murillo dejó ver cómo fue el proceso de recuperación de su hija tras la rinoplastia que le practicó siendo apenas una niña.

También, explicó que la operación se pudo llevar a cabo porque Sofía Vélez cumplía con las condiciones para entrar el quirófano, así fuera menor de edad, por lo que el sueño de practicarse la rinoplastia se había podido realizar sin problemas.