Alcalde de Tuluá desesperado decidió asumir la dirección de Tránsito: “No quiero enterrar a nadie más”

En los últimos días en Tuluá se ha recrudecido la violencia y los ciudadanos tienen miedo. Debido a la delicada situación que vive este municipio del Valle del Cauca, el alcalde John Jairo Gómez y la Gobernación del Valle están trabajando de manera conjunta con el fin de enfrentar a las bandas criminales que operan en la región, especialmente al grupo La Oficina, que se atribuyó el asesinato del agente de tránsito John Jaiber Hincapié.

El agente fue asesinado el pasado sábado 8 de julio de 2023, durante el sepelio de sus compañeras July Alejandra Guatapi, directora de la Secretaría de Tránsito, y de Katherine Toro, contratista de esa entidad, quienes también fueron atacadas por sicarios y murieron el martes 6 de julio.

A raíz de los hechos violentos el alcalde del municipio, John Jairo Gómez Aguirre, asumió la dirección del Tránsito para poder investigar, junto con los organismos de control, lo que está pasando dentro de la Secretaría.

“También hay que decir que desde el jueves pasado llegó a Tuluá un grupo especial de investigadores de la Sijín y un refuerzo para la Policía. Esperamos tener pronto los resultados de la investigación”, informó el funcionario al periódico El País.

Pese al riesgo que hay al asumir la dirección de esta entidad, luego de que el grupo criminal La Oficina de Tuluá se atribuyera el homicidio del agente, el alcalde indica que aunque tiene algo de temor, también conoce el funcionamiento de esa secretaría ya que la ha dirigido en dos oportunidades.

“Sí, claro que lo es. Lo que pasa es que me da mucho miedo enviar a alguien que no conozca la Secretaría de Tránsito. Yo la conozco bien porque en dos oportunidades he sido su director. Además, no quiero enterrar a nadie más, no quiero arriesgar a algún compañero del gabinete y que días después le pase algo. Yo quiero apersonarme de todo lo que allí está pasando y aclarar, directamente, las hipótesis que hay alrededor de las muertes de estos compañeros. Quiero saber si el trabajo de estas personas está relacionado con su muerte”, enfatizó el burgomaestre.

Por ahora el alcalde indica que solo se conoce que los autores del homicidio del agente Hincapié fueron los de La Oficina de Tuluá, mientras que las autoridades se encuentran investigando las causas de los hechos. “Esta agrupación ha tomado mucho poder criminal en Tuluá y hoy sus cabecillas están presos. Solo en la cárcel de Tuluá hay 130 de sus integrantes que están detenidos”, indicó el mandatario.

Y agregó: “Yo veo varios comunicados por Facebook que son supuestamente de ellos, pero sinceramente no creo que lo sean. La ciudadanía no debe prestarles atención a esos comunicados, debe enfocarse en lo que informan la Policía, la Fiscalía y demás autoridades. Hay que creerle sólo a lo que es oficial”.

Sobre La Oficina de Tuluá, indicó el funcionario que esta banda maneja el microtráfico y la extorsión en Tuluá desde las cárceles. “Eso es muy grave porque si ya los jueces condenaron a una persona por un delito, cómo es que ese sujeto desde prisión puede seguir delinquiendo”, dijo Gómez.

Y enfatizó: “Yo le he pedido al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y el domingo pasado se lo manifesté al de Transporte, que mediante el procedimiento de Ley 1098, esta banda deje de ser catalogada como un grupo de delincuencia común y pase a ser vista como uno de delincuencia organizada. Todo esto con el fin de tener más herramientas para poderlos desarticular”.

Por los pronto el alcalde de Tuluá enfatiza que su preocupación es que el accionar de La Oficina y de la disidencia Adán Izquierdo lleguen a afectar el proceso electoral del próximo mes de octubre. Por esa razón hace un llamado a los tulueño a quienes les pide que “no entren en el pánico de unos malintencionados que, a través de redes sociales, tratan de crear y maximizar hechos que ocurren, pero con diferentes publicaciones lo que hacen es crear zozobra”.