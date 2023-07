Reportan un atentado con un artefacto explosivo en Villa del Rosario, en el área metropolitana de Cúcuta

Lanzan artefacto explosivo contra sede de Departamento de Tránsito del municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander), en zona de frontera con Venezuela. (Captura de pantalla)

Durante la noche del domingo 2 de julio se reportó un atentado terrorista en contra de la sede del Departamento de Tránsito del municipio de Villa del Rosario, en el oriente del departamento de Norte de Santander, en zona de frontera con Venezuela.

Tras el el ataque, por fortuna, no se reportaron muertos o lesionados, ya que en el lugar, por la hora y el día, no estaba abierto al público, por lo que no estaban personas en el sitio.

“No hay heridos, ni víctimas fatales en el atentado realizado contra las instalaciones de Datrans. El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datrans) manifiesta su enérgico rechazo y profunda preocupación (...) Se solicita el urgente esclarecimiento de este trágico y reprochable hecho”, informó a través de un comunicado Jorgen Ardila Díaz, directo de la entidad.

Entre tanto el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el coronel Carlos García, informó que se iniciaron las indagaciones para establecer que ocurrió en esta población del área metropolitana de la capital nortesantandereana.

“Hacia las 9:30 de la noche detona un artefacto explosivo aquí en la sede de la Secretaría de Tránsito de Villa del Rosario. En este momento estamos todavía en el procesamiento en el lugar de los hechos y nuestros técnicos tendrán que hacer la revisión al lugar para establecer el tipo y la cantidad de explosivo que fue utilizado”, indicó el oficial.

Agregó que por el momento no se manejan hipótesis acerca de quiénes serían los responsables por este ataque en contra de la entidad pública.

“Estamos revisando los contextos y nuestra información, así como estamos acudiendo a nuestras fuentes que tenemos para establecer la situación que se presentó. La Policía Metropolitana se encuentra en estado de alerta por unos hechos de terrorismo que podrían presentarse”, indicó.

Mientras que en redes sociales se han difundido varios videos en lo que se evidencia como quedó el lugar, luego del atentado.

Noticia en desarrollo...