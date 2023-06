Yina Calderón lanzó la versión en guaracha de “Aserejé”, éxito de Las Ketchup, y se defendió de las críticas

Las Ketchup fueron un grupo femenino de pop español conformado por varias hermanas. Yina Calderón convirtió en guaracha una de sus más icónicas canciones

Corría el año 2002 cuando una canción con un complicado estribillo se hacía popular en las discotecas y presentaciones escolares en España y el resto del mundo. Aserejé, el gran éxito de las artistas españolas conocidas como Las Ketchup marcó a toda una generación y 20 años más tarde, Yina Calderón la convierte en guaracha.

Te puede interesar: Marcela Reyes asegura que vivió un evento paranormal durante su participación en ‘Survivor, la isla de los famosos’

Yina Calderón ha sido blanco de críticas recientemente por sus declaraciones en contra de Jenn Muriel y por asegurar que salió con Fabio Legarda antes que Luisa Fernanda W. Ahora, los internautas creen que la DJ de guaracha creó estas polémicas para que su nuevo lanzamiento no pasara desapercibido.

A través de sus redes sociales la DJ reveló un adelanto de su nueva canción, se trata del gran éxito de Las Ketchup en versión guaracha. En el video se ve a Yina vestida toda de rosado y a su madre disfrazada como una anciana, además las acompañan un niño y un hombre bailan junto a ellas.

Nueva guaracha de Yina Calderón

El lanzamiento musical de la exprotagonista de nuestra tele causó revuelo en las redes sociales, especialmente con comentarios negativos de quienes aseguran que Calderón está “arruinando infancias”. Los usuarios de las redes sociales también señalan que la DJ expuso al menor de edad, que aparentemente sería un familiar, a las burlas.

Te puede interesar: Yina Calderón y el extraño atuendo por el que la llamaron “la Lady Gaga colombiana”

“Esa familia no es normal claramente”, “Cuando uno cree que ella ya toco fondo sale con otra cosa peor”, “Toda la familia se prestan para hacer el ridículo con ella”, “Quítenle el internet a esa mujer”, “Ya decía que hablar de Legarda era porque necesitaba atención para algún Nacoproyecto”, se lee en los comentarios.

La misma Yina Calderón le salió al paso a las críticas por su nueva canción, las son constantes en cada nuevo lanzamiento que ella realiza. Sucedió cuando hizo su versión del vallenato Cómo quema el frío, también del éxito de RBD Sálvame y con la canción Barbie Girl en medio de la promoción de la película que se lanzará próximamente.

Yina Calderón. Foto: Instagram @oficialdjyinacalderon

La famosa le respondió a alguien que la comparó con la cantante peruana La tigresa del oriente y le dijo que “yo admiro a la tigresa, así que tu comentario en nada me afecta”. Yina Calderón también le comentó a una persona que criticó que el sobrino de la famosa apareciera en el video y señaló que ella no le veía nada de malo porque el menor no estaba haciendo “nada raro, ni desn*dos, ni groserías”.

Te puede interesar: Andrea Valdiri sacudió las redes con video semidesnuda frente al espejo

La canción Aserejé fue un éxito en los inicios de los 2000, cuando las hermanas Lola, Pilar y Lucía Muñoz, a quienes el mundo conoció como Las Ketchup, popularizaron su música con esta pegajosa canción y su coreografía.

Como es bien sabido, el nombre de la banda es un guiño a su padre, el guitarrista flamenco cordobés Juan Muñoz El tomate, y con su primer sencillo Aserejé lograron desatar un fenómeno de ventas, récords mundiales y una fiebre del “bailecito” que logró mover a miles de personas en puntos tan disímbolos en el globo.

¿Vienen demandas contra Yina Calderón por sus canciones?

Yina Calderón. Foto: Instagram @oficialdjyinacalderon

Después de toda la polémica que se generó por las acusaciones de plagio por parte del compositor Wilfran Castillo a Yina Calderón por versionar su canción Cómo quema el frío sin su autorización, los seguidores de la DJ temen que se vengan más demandas ne su contra por sus recientes canciones.

“Resulta y pasa que el tipo es un hipócrita, solapado, mentiroso que no es capaz de decir las cosas de frente y sin anestesia y me mandó a bajar la canción de ahí de Youtube. Esperó unos días para que a la gente seguro se le olvidara y ya me lo mandó a bajar”, aseguró la cantante sobre Castillo.

Por ahora, se teme que al igual que Wilfran, grandes empresas y artistas como RBD, Mattel -dueños de Barbie- y ahora Las Ketchup demanden a la artista por utilizar sus canciones y marca sin su autorización.