Bad Bunny aclaró por primera vez por qué lanzó el teléfono de una fan: “Ese celular no se rompió”

Bad Bunny reveló que el celular de la fanática no cayó en el mar

Bad Bunny ha sido uno de los artistas urbanos que más impacto ha causado en la industria en los últimos años, haciendo que su música subiera como espuma en los listados internacionales. En enero de 2023 enfrentó su primera gran polémica, cuando fue funado en las redes sociales por arrojar el celular de una fanática que le pedía una foto.

Los hechos se dieron en República Dominicana, y tras la ola de críticas que recibió, el cantante tomó la decisión de restringir sus cuentas en redes sociales y desaparecer de la escena pública por un tiempo. Tras ese hecho, cuyo video le dio la vuelta al mundo, a Bad Bunny le disminuyeron drásticamente los seguidores en redes y las reproducciones de sus canciones.

Cinco meses después de la situación, Bad Bunny ha decidido hablar al respecto y revelar información que en el momento no se dio a conocer, pues él asegura que la fanática no perdió su celular. Reconoció que está arrepentido, pero insistió en los motivos que lo llevaron a tener esa reacción.

Bad Bunny Se Enojó Con Una Fanática Y Arrojó Su Teléfono Al Piso

En ese momento, antes de desaparecer de las redes sociales, el cantante de Tití me preguntó escribió en su cuenta de Twitter que “la persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto”.

Pero añadió que aquellos “que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”. Ahora, con la reflexión que dieron los últimos meses y más calmado, el cantante habló con la revista Rolling Stone sobre el suceso.

Bad Bunny recordó que era el primer día del año 2023, él había estado celebrando que durante el año inmediatamente anterior se había convertido en uno de los artistas latinos más importantes de la industria y lo hizo tomando unas vacaciones en República Dominicana.

El cantante reconoció que al día siguiente se arrepintió de lo sucedido. REUTERS/Ricardo Arduengo/File Photo

En horas de la noche salió a caminar con algunos amigos y un grupo de fanáticos lo reconoció. “Me encanta ir a la República Dominicana, y yo saludaba, ‘¡Qué lo que!’, por aquí, por allá”, empezó recordando Bad Bunny en su diálogo con la revista.

Sin embargo, mientras saludaba a sus fanáticos, sintió que una de las personas estaba irrespetando su espacio personal. “Esa persona se me metió en el mismo medio, se me recostó encima, así como que con el cuerpo”, detalló.

El cantante, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez, reaccionó de manera aireada y, como lo vio todo el mundo, le quitó el celular de las manos a la fanática y lo lanzó lejos. Martínez aseguró que sintió arrepentimiento “al otro día”, pero que también le ha molestado todo lo que se dijo sobre lo que sucedió, que no es verdad, como que el teléfono cayó al mar.

El artista vallenato se involucró en el debate por la mala actitud de Bad Bunny con una fan

En la prensa internacional se aseguró que Bad Bunny había lanzado el celular al mar y que la fanática no había podido recuperar su dispositivo móvil. De hecho, en Colombia el cantante vallenato Jorge Celedón emprendió la búsqueda de la afectada para regalarle un celular, cosa que no terminó en nada.

Pero Bad Bunny desmintió que la joven haya perdido su celular. “Ese celular existe, ese celular no se rompió, me molesta que es algo que nunca han dicho, yo no lo tiré para el agua. Lo tiré para un arbusto” y agregó que vio cuando la fanática lo recogió del lugar en el que había caído.

De hecho, el cantante instó a la fanática a que suba el video confirmando que tiene el celular. Finalmente, Bad Bunny señaló que al restringir sus redes sociales se refugió en su mansión de 8,8 millones de dólares en Hollywood Hills.