Mateo Carvajal mostró su tatuaje más significativo: ¿quién fue su inspiración?

Mateo Carvajal mostró su tatuaje más significativo, obra de su propio hijo. Tomada de Instagram @mateoc17

Mateo Carvajal, el campeón del Desafío Superhumanos en 2017, compartió con sus seguidores el nuevo tatuaje que se realizó, pero que este tiene un significado y diseño muy especial para él; una marca de tinta que va más allá de los que ya tiene en el cuerpo.

El deportista profesional y creador de contenido paisa Mateo Carvajal conmovió a sus más de 4,5 millones de seguidores al anunciar por medio de las redes sociales que había decidido tatuarse aunque, como él dijo, “ya no tengo ni espacio”.

Cabe destacar que el influenciador frecuentemente muestra en sus redes sociales la fuerte y especial conexión que tiene con su hijo, Salvador, protagonizando una variedad de videos juntos. En una serie de reels, se les puede ver participando en divertidas sesiones de juego, cocinando en compañía o simplemente compartiendo curiosas ocurrencias del menor.

Además, Salvador, hijo de la modelo Melina Ramírez, ha demostrado tener una excelente relación con la prometida de su padre, la creadora de contenido Stephanie Ruiz. En varias de las publicaciones en redes sociales, la joven aparece mostrando su afinidad con las acciones inocentes del niño y uno que otro coqueteo que le muestra su hijastro.

De esta manera, el influenciador recientemente relató en sus InstaStories que la carta que su hijo, Salvador, le regaló en el Día del Padre fue tan significativa que decidió inmortalizar las palabras y la letra de su pequeño en un tatuaje que llevará consigo para siempre.

En las historias, el deportista compartió: “Voy a hacerme un tatuaje épico en estos momentos. Yo creo que va a ser de los más bacanos que tenga, de los más especiales, es una chimba. Me voy a hacer la carta que me hizo Salvador en el jardín del Día del Padre”, dijo Carvajal.

En el mensaje de la carta, Salvador le agradece a su papá por hacer unas actividades con él y reafirma que lo ama mucho:

“Papá te amo mucho, gracias por ver peliculas, jugar play, me encanta luchar contigo. Atentamente Salvador”.

Así las cosas, el influenciador compartió el resultado de su tatuaje junto con el nombre de su hijo, también plasmado en tinta a un costado de su mano.

Mateo Carvajal mostró a sus seguidores el nuevo tatuaje que se hizo, en honor a la primera carta que su hijo, Salvador, le había hecho en el Día del Padre. Instagram/@mateoc17

Mateo Carvajal se ha caracterizado por ser uno de los creadores de contenido que mayor interés despierta entre sus seguidores y es que el paisa le gusta contar todo de lo que hace y lo que le pasa en su vida, por eso, también mostró el proceso del retoque de un dibujo gráfico que tiene en la cara.

Y es que quienes siguen de cerca la vida del creador de contenido digital saben muy bien que su gusto por los tatuajes es bastante notorio, pues actualmente cuenta con más de cuarenta tatuajes en todo su cuerpo, los cuales habrían costado en su totalidad una suma aproximada de 90 millones de pesos, así lo reveló meses atrás un experto en tatuajes.

Mateo Carvajal, el creador de contenido, mostró en sus historias de Instagram el nuevo tatuaje que se hizo, inspirado en el regalo que le dio su hijo, Salvador, en el día del padre. @mateoc17.

Este es otro de los tatuajes de Mateo Carvajal que más le gusta

A través de sus InstaStories, Carvajal respondió cuál es el tatuaje que más le gusta y por qué, a lo que respondió con una fotografía del momento en que se estaba realizando el arte sobre su piel: “¿Cuál fue tu tatuaje favorito? Y, ¿por qué?”, fue la pregunta que lanzaron los internautas al paisa.

Y esto fue lo que respondió el influenciador: “Creo que los de la nariz, porque fueron los primeros de mi cara. Me pusieron a temblar sobre si esto me iba a afectar en el futuro para posibles trabajos, pero al final las cosas salieron mejor que cuando no los tenía”.

Los comentarios no tardaron en aparecer, pues la respuesta del antioqueño fue replicada por el portal de entretenimiento Rechismes en el que señalaron que destaca más por su belleza, que por el hecho de llevar tatuajes en la cara, siendo algunos imperceptibles: “A ese bizcochito todo le queda lindo”; “es que un tatuaje no te define como persona, solo los estereotipos”; “debería ser algo común para las personas tatuarse donde les plazca”, entre otros.