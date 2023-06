Encontraron una cabeza y otros restos humanos flotando en el famoso río Guatapurí en Valledupar

Foto: Petruss

Este puente festivo estuvo marcado por la alta afluencia de turistas al famoso río Guatapurí de Valledupar (Cesar), donde los bañistas se toparon con un tétrico hallazgo, la cabeza cercenada de una persona flotando aguas abajo del afluente que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta.

El hecho se registró en el sector ‘Cola del Caballo’, en la margen izquierda del río Guatapurí, zona rural de Valledupar, donde un grupo de personas que se encontraban en las aguas del río recibieron un fétido olor de las aguas y divisaron la cabeza. De inmediato dieron aviso a las autoridades, que llegaron hasta el lugar con una unidad forense para hacer la inspección técnica del cadáver.

“Es de anotar que ninguna persona de la comunidad lo reconoce como tal y por su estado, olor y color llevaba más de 2 días de estar allí (...) Hay unas informaciones que están siendo analizadas y se sigue en la recopilación de evidencias. Es un caso bastante raro, en mucho tiempo no había pasado en la capital del Cesar”, dijo la Policía del Cesar en diálogo con El Heraldo.

Por su parte, uno de los testigos del hecho le relató al El Tiempo: “Al principio pensamos que se trataba de la cabeza de un muñeco, pero por su estado, olor y color decidimos llamar a la Policía. Parecía que llevaba más de dos días en este lugar”. En medio de las inspecciones al sector, las autoridades encontraron más partes cercenadas que serían de la víctima; de acuerdo con los primeros informes, fue encontrada la parte inferior de una pierna derecha.

“Lo que se sabe es que a esta persona la decapitaron hace muchos días atrás y se está en la averiguación de su identidad en Valledupar. No sabemos si se trata de un hombre o una mujer”, agregó la Policía. Pese a que aún no se ha determinado la identidad de la víctima, algunas personas indican que los restos pertenecerían a un hombre desaparecido en la población de Villanueva (La Guajira).

El segundo desmembrado en menos de un mes

El pasado 28 de mayo se dio otro macabro hallazgo en la población de Aguas Blancas, ubicada en zona rural de Valledupar, donde un grupo de personas que buscaba a un familiar se topó con el torso y otros miembros cercenados de un cuerpo que estaban semi enterrados en una vivienda abandonada del sector.

“Aquí se desapareció un joven de nacionalidad venezolana que vivía desde hace varios años en esta población. Se dedicaba a oficios caseros, pero hace días está desaparecido. La familia comenzó la búsqueda y en una casa abandonada vieron una tierra removida, excavaron y encontraron estos restos”, le dijo uno de los vecinos del lugar a El Tiempo.

Escena del crimen en Aguas Blancas (Cesar)

La víctima fue identificada como Fray Hernández Primera, por su esposa quien reconoció el cuerpo por las prendas de vestir. “Yo lo reconocí por la ropa, porque lo vi saliendo de la casa el pasado miércoles y lo identifiqué. Él había llegado de trabajar, llegó a la casa, me imagino que se bañó y se fue como a las 6:00 p.m. De ahí me llamó de un número y me dijo que se sentía mal, que le dolía la cabeza y tenía fatiga”, dijo la mujer en entrevista con RCN Radio.

Las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver y le practicaron estudios forenses que determinaron que hubo tortura antes de la muerte por impactos de bala y posteriormente, los delincuentes procedieron a separar las partes de la víctima.

Según le indicaron los lugareños al portal El País Vallenato, el sector se ha visto atemorizado por las constantes muertes violentas producto del narcotráfico que tienen presencia en esa zona del país. “Acá directamente no se han visto, pero en poblaciones cercanas si han repartido panfletos con amenazas de muertes”, le dijo un habitante de Aguas Blancas a El País Vallenato.