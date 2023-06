La historia del sicario de Pablo Escobar que pide por su libertad en Estados Unidos: “No tuve nada que ver con eso”

'La Quica' fue condenado por el atentado al avión de Avianca en 1989.

La bomba en el vuelo 203 de Avianca en 1989 es uno de los atentados más recordados de la historia de Colombia. Por este hecho ordenado por el cartel de Medellín, en el que murieron 110 personas que iban de Bogotá hacia la ciudad de Cali y que tenía como objetivo terminar con la vida del expresidente y en ese entonces candidato a la presidencia Cesar Gaviria, solo ha sido condenada una persona.

Dandenys Muñoz Mosquera, alias La Quica lleva 31 años preso en los Estados Unidos condenado a 10 cadenas perpetuas por un crimen que él afirma no cometió. En una entrevista para Testigo Directo el hombre que es señalado como uno de los principales sicarios de Pablo Escobar afirmó que él no participó del atentado al avión de Avianca en 1989.

“Yo nunca tuve que ver nada en eso, yo ni siquiera sabia, le digo sinceramente, el día que yo me di cuenta de que habían puesto una bomba en un avión fue el día que me dijeron que me estaban acusando de eso, yo ni sabía que habían puesto una bomba en un avión.

De la misma forma, Muñoz Mosquera es acusado de haber matado a más de 50 policías y de haber puesto diferentes bombas en atentados ordenados por Pablo Escobar y el cartel de Medellín, frente a esto, La Quica afirmó que desde que fue capturado varias personas han testificado por hechos en los que no participó.

“La verdad es que yo no tuve nada que ver con eso, y también aquí pusieron a personas certificadas a testificar contra mí, que yo había matado a Luis Carlos Galán, que había puesto la bomba en la Plaza de la Macarena, que había puesto la bomba en el DAS, hasta el día de hoy el gobierno de Colombia, yo mismo, yo personalmente le he mandado pedidos al gobierno de Colombia que yo deseo recibir los documentos relacionados con esos casos y lo único que ellos me han respondido es que yo no soy sujeto procesal en ninguno de esos casos”.

La Quica aseguró que la mayoría de los testimonios en su contra fueron de personas que estaban en la cárcel con el objetivo de salir de prisión mediante acuerdos con las autoridades, afirmando que varios de los crímenes por los que fue juzgado no coinciden con aspectos de su vida, ya que ha sido señalado de hechos que se registraron cuando tenía 12 años.

“Las personas que testificaron contra mí fueron todas las personas que estaban en la cárcel y que querían un beneficio para poderse salir de los crímenes que habían cometido, no fue ninguna persona que en realidad tuviera conocimiento de nada de eso. De un momento a otro me fabricaron cargos de narcotráfico desde el 78, en el 78 yo solo tenía 12 años de edad, otros cargos en el 85 yo estaba en Catán prestando servicio militar, que para prestar servicio militar usted no tiene que tener ningún antecedente penal.

Muñoz aseguró que nunca trabajó para Pablo Escobar, y afirmó que aunque era ladrón de motos y realizó trabajos para alias Chirusa, un amigo del narco paisa, él no estuvo implicado en los crímenes por los que fue condenado, sin embargo, antes de ser juzgado por ello, primero le señalaron delitos que sí había cometido.

“Ellos usaron antecedentes míos de Colombia, que estuve en la cárcel por robo varias veces, que me volé de la cárcel, usaron todos los antecedentes para darme seis meses y me dieron seis años, me mandaron para una prisión de castigo, en el año 92 me sacaron de ahí y me trajeron nuevamente a Nueva York donde me condenaron”.

Dentro de los relatos que más ha sorprendido de La Quica, es en la que afirma que agentes de la DEA y el FBI le indicaron que si no los ayudaba a encontrar a Pablo Escobar, ellos se encargarían de hacer que él terminara muriendo en prisión.

“Me pusieron en un cuarto con mucha gente, gente de la DEA, del FBI, estaban grabando todo lo que se hablaba ahí, me dijeron que tenían un negocio para conmigo, que si yo les ayudaba a encontrar a Pablo Escobar iban a traer a mi familia para acá, me iban a dar dinero, me iban a poner en una prisión de menos seguridad, pero si no me iban a dar nuevos cargos por los cuales me iban a matar en la silla eléctrica, o me iban a dejar de por vida en prisión.