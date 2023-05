Mara Cifuentes sube video llorando y angustia a sus seguidores: “Creo que tengo que ir al hospital”

"Hoy cuando me levanté me sentía muy mal, tenía miedo y estaba confundida. Yo voy a estar bien. Gracias desde el fondo de mi corazón”, añadió

En la mañana del 14 de mayo, la modelo colombiana Mara Cifuentes hizo público un video, a través de sus redes sociales, en el que aparecía llorando y hablando de sus mayores preocupaciones. Las imágenes generaron consternación entre sus seguidores, quienes no dudaron en preguntarle si necesitaba ayuda. Mara, momentos después, borró el video y aclaró lo que había ocurrido, por medio de historias en su cuenta de Instagram. “Creo que tengo que ir al hospital”, sentenció la joven exparticipante del reality del Canal Caracol, La Agencia.

Te puede interesar: Aida Victoria reveló un mal momento en su salud mental: “Empecé a experimentar episodios de pánico”

“Dios, no puedo más. Los necesito, por favor ya no más odio (...) Me levanto a leer todo este odio, me levanto a leer a todas las personas que me escriben y estoy teniendo pesadillas. No puedo más, es demasiado para mí (...) He tenido mucho miedo, me levanté de una pesadilla muy fuerte porque me están pasando cosas horribles (...) lo siento mucho por todo lo que he hecho y he dicho, pero me estoy enloqueciendo (...) mi exnovio me dejó sola, estoy en el hotel Ibis, no sé qué hacer, creo que tengo que ir al hospital. Ayuda, por favor, Dios mío”, comentó.

“Ayer no me dejaron viajar en el aeropuerto, porque estaba muy alterada. Por favor, no consuman vicio, piénsenlo antes de hacerlo, no lo hagan, piensen muy bien lo que van a meter (...) Yo no soy una mala persona. Yo he cometido errores, pero yo no me merezco que me traten tan mal. Yo no me merezco las mentiras”, añadió.

Te puede interesar: Epa Colombia reveló lo que le pasó por el consumo de drogas: “Me dejó secuelas como la ansiedad”

Mara, como se dijo previamente, terminó borrando el video y escribió, en sus historias: “Gracias por tanto amor. Que se les multiplique por 100. Les amo. Estoy bien. Perdón. Hoy cuando me levanté me sentía muy mal, tenía miedo y estaba confundida. Yo voy a estar bien. Gracias desde el fondo de mi corazón”.

Mara Cifuentes preocupó con video grabado en cuarto de un hotel: “Creo que tengo que ir al hospital”

Esta no es la primera vez que la salud mental de la modelo termina siendo un tema de conversación dentro de sus seguidores y la prensa nacional. Ella misma, de hecho, ha confesado que ha pasado por difíciles situaciones, incluso, por una adicción a las drogas. La joven se vio obligada, a estar en un centro de rehabilitación. “Estaba buscando una escapatoria de la realidad, de todo lo que estaba viviendo y necesitaba esta sustancia para continuar como súper poderosa (...) Fue algo que me hizo sentir como abandonada, duré como tres días encerrada en un hospital mental, es como una cárcel”, dijo, en su momento, ante el programa de chismes y entretenimiento del Canal Caracol, La Red.

Te puede interesar: Policía de Cúcuta se convirtió en héroe al evitar el suicidio de un joven

“Un psiquiatra intentó llevarme al pabellón de hombres, como que a decirme que era mejor ese lugar para mí, me hacía comentarios pasivo-agresivos camuflados. Yo me exalté, le pegué a una puerta porque me dio rabia y la persona gritó. Llegaron como ocho hombres, me empezaron a lastimar y me durmieron (...) Estaba viendo que mis errores me estaban llevando allá, muchas veces pensé en suicidarme y hay días que es super fuerte”, reveló y recordó.

En palabras dichas en el programa de noticias de farándula del Canal Uno, ‘Lo sé todo’, dijo que aunque no estaba recuperada del todo, su situación estaba mejorando. “La verdad es que estoy super concentrada. Estoy súper feliz, con esa energía quiero empezar a retomar mis proyectos. La verdad estoy súper feliz de que la gente me vea y pueda tomarme como espejo o como ejemplo, de que puedan ver mis errores, que yo soy una persona y también me equivoco”, comentó.

“Yo no puedo decir que estoy recuperada del todo, porque me encantaría decir que estoy bien y todo, pero la verdad es que es un trabajo de día a día”, dijo previo a asegurar que su interés era seguir trabajando dentro de la industria del modelaje y la moda.

“Es mi pasión más allá de que me lo estén pagando o no, yo lo hago porque me encanta. Nunca pare en realidad con el modelaje, solo que si me di como un tiempo para mi físico como modelo, me importa mucho mi cuerpo y verme bien”, recalcó.