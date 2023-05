Video: Hombre le propinó tremenda golpiza a presunta ladrona dentro de un supermercado

Un hombre golpeó de manera repetida a una presunta ladrona en Bello. Créditos: @DenunciasAntio2/Twitter

La percepción de inseguridad cada día es mayor en los colombianos, debido a que los ciudadanos afirman que los delincuentes llegan a espacios donde habitualmente no es común que se presenten crímenes.

Un intento de robo fue grabado por una ciudadana dentro de una de las sedes de la cadena de supermercados D1 en el municipio de Bello, Antioquia. Allí una mujer habría intentado hurtar las pertenencias de un grupo de personas dentro del establecimiento; sin embargo, fue interceptada por una de ellas y terminó golpeada.

Todo esto fue registrado por una de las clientes del supermercado, quien decidió sacar su teléfono celular y grabar el conflicto entre la presunta ladrona y un grupo de tres personas, que inició con el enfrentamiento entre dos mujeres que se estaban sujetando del pelo mientras una adulta mayor pedía la ayuda de los testigos y trabajadores del establecimiento para intentar separarlas mientras que afirma en repetidas ocasiones que una de las implicadas estaba intentando robarlos.

Es allí cuando un hombre de camisa blanca y gorra azul intercede en el conflicto y golpea en repetidas ocasiones a la mujer de camisa azul, haciendo que ella termine cayéndose en el pasillo mientras el sujeto continúa agrediéndola ante la mirada atenta de las demás personas; quienes le indicaron que se detuviera.

Aunque varios trabajadores del supermercado intentaron tranquilizar al hombre, este siguió lastimando a la presunta ladrona al empujarle la cabeza contra el piso mientras le indicaba que se quedara quieta, a lo que ella no accedió e intentó escapar arrastrándose en el piso.

Al ver que la mujer intentaba zafarse de sus brazos, el individuo optó por subirse encima de ella y propinarle al menos tres puños entre el cuello y la cabeza, además de insultarla en repetidas ocasiones. Luego de que este logró inmovilizar a la presunta ladrona, le pidió a los trabajadores del establecimiento que llamaran a la policía.

Este video fue publicado en las redes sociales y rápidamente logró convertirse en tendencia al registrar más de 38.000 reproducciones en muy poco tiempo, además de los comentarios que fueron dejados por los usuarios en los que quedó claro la división de opinones al respecto; ya que varias personas apoyaron el accionar del hombre, mientras otros reprocharon que hubiera golpeado de esa forma a la mujer.

“Así se hace”, “Gran ciudadano” y “Excelente, falto más duro”, fueron algunos de los comentarios en apoyo al accionar del individuo, mientras otros hacían alusión a que este debió controlarse al enfrentarse contra una mujer.

“Uy no Parce, yo no tolero la ratonería y está bueno que les den unos cariños a los ladrones, pero también hay que tener en cuenta que es una mujer, no se debe coger como si le estuviera dando a un man”, fue una de las opiniones que manifestaron algunos usuarios respecto al hecho registrado en el municipio de Bello.

El hecho ha generado opiniones divididas en las redes sociales. Créditos: @DenunciasAntio2/Twitter

Hasta el momento las autoridades no han entregado un informe respecto al intento de robo y la agresión del hombre a la presunta ladrona, sin embargo, en anteriores oportunidades la Policía Nacional ha solicitado a que la ciudadanía no tome la justicia por mano propia, debido a que no es considerado por la ley como legítima defensa y los criminales podrían terminar demandando a las víctimas por lesiones personales.

La Ley 2197, en la cual se establece la ausencia de responsabilidad penal en los casos en que la persona actúe dentro de la legítima defensa, este se define como la acción en la que una persona se defiende de una agresión inminente e injustificada, sin embargo, se estipula que la acción debe ser proporcional a la que el victimario estuviera ejerciendo.