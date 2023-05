La changua colombiana entre los destacados gastronómicos del New York Times

Imagen de la tradicional changua colombia. /Bogotá DC Travel

La gastronomía colombiana no deja de ser destaca a nivel internacional. Esta vez, el turno fue para la changua, un caldo a base de leche propio del altiplano cundiboyacense, que fue incluido entre las recetas destacadas por The New York Times.

El chef James Kenji López-Alt, uno de los críticos culinarios más importantes de Estados Unidos y conocido por su betseller ‘The Food Lab: Better Home Cooking Through Science’ (2015), esta semana decidió incluir entre sus recetas destacadas del mundo al plato típico colombiano.

Allí, Kenji describió la preparación como “una simple sopa de pan colombiana de los departamentos montañosos ricos en lácteos de Cundinamarca y Boyacá”, a la que además destacó por sus propiedades curativas para la resaca.

Sin saberlo, el reconocido crítico culinario incluso reavivó una de las polémicas más antiguas entorno al sabor del plato típico colombiano. “Tiene una fuerte reputación de amor y odio. Se conoce como una cura para la resaca y, a menudo, se sirve con papas además de pan duro”, escribió Kenji López-Alt.

Aunque existen diversas formas de preparar la changua, el crítico aseguró que este manjar del altiplano cundiboyacense “es sabroso de cualquier manera” por lo que, pensando en sus lectores, aprovechó para entregar su propia receta.

La changua es una sopa típica de Bogotá preparada con leche, ajo, huevo cilantro y cebolla. /Alcaldía de Bogotá

Los ingredientes que Kenji López-Alt recomendó utilizar, son:

- 4 cebollines, cortados en cuartos a lo largo y finamente picados.

- Media taza llena de hojas de cilantro y tallos tiernos, finamente picados.

- 1 cuarto de leche entera.

- 1 litro de agua o caldo de pollo.

- Sal.

- Alrededor de 3 tazas de pan duro abundante, como baguettes o panecillos magros, cortados en trozos pequeños.

- 4 huevos.

- 8 onzas de queso derretido cortado en cubitos, como mozzarella de baja humedad o Jack, cortado en cubos de ½ pulgada (opcional).

Pero lo que más llamó la atención de la publicación del crítico culinario del The New York Times, fueron los comentarios que los usuarios hicieron en redes relacionados a los recuerdos que les trae la sopa típica colombiana.

“Cuando llegue a Bogotá a estudiar procedente de Villavicencio donde nuestra gastronomía es muy diferente me fue difícil aceptar este plato como desayuno, pero hoy en día me parece una muy buena opción”, escribió uno de los internautas.

“La changua es una completa exquisitez”, “Con pandebono (que ya no es tan rolo) sabe rico”, “Manjar exclusivo para el paladar de los dioses” y “De mis platos más deseados, en las mañanas frías de Bogotá nada como una changua bien caliente, su combinación dulce salado y su mezcla de sabores y especias lo hacen un plato digno de cualquier paladar”, fueron otros de los comentarios destacados de los usuarios.

La receta, que fue publicada en la sección ‘Cooking’ del New York Times, ya suma 4.366 me gusta en la cuenta de Twitter de la publicación estadounidense y más de 1.200 retweets.

Cuatro preparaciones colombianas entre los 50 mejores platos de América

En la imagen, uno de los amasijos típicos de colombia, el pan de bono. Foto: archivo particular

Esa no es la primera vez que un plato típico colombiano es destacado por una publicación a nivel internacional. Ya el pasado mes de marzo, la tradicional guía gastronómica mundial, Taste Atlas, ubicó a cuatro preparaciones colombianas entre los 50 mejores platos de América del 2023.

Con una calificación de 4.8 sobre 5, el pandebono colombiano se posicionó como el tercer mejor platillo de toda América, tan solo detrás del asado argentino y la picanha de Brasil, que ocuparon el primer y segundo lugar, respectivamente.

El puesto número 16 del ranking fue para la lechona, un plato típico de la región del Tolima y el Huila, que para esta ocasión obtuvo una puntuación de 4.7. A esta preparación le siguió el pan de yuca que, con un puntaje de 4.7 sobre 5, se ubicó en el puesto 20 del listado.

El último platillo colombiano que entró en el ranking de los 50 mejores platos de América fue el pan de queso que, con una puntuación de 4.6 sobre 5, se ubicó en el puesto 46.