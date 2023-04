FILBo 2023: diez eventos a los que debería asistir este sábado 22 de abril

La Feria Internacional del Libro de Bogotá celebra su trigésima quinta edición en 2023. Infobae.

Llega el primer fin de semana de la trigésima quinta edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que se desarrolla Corferias con más de 500 invitados nacionales e internacionales, procedentes 25 países que participan en más de 1.800 actividades.

Te puede interesar: FILBo 2023: seis eventos para asistir este viernes 21 de abril

Infobae preparó una selección de ocho eventos a los que vale la pena seguirle la pista en el quinto día de feria:

México País Invitado de Honor

En el pabellón dedicado a Mëxico, se conmemorarán cuatro hitos de su historia: los doscientos años de la firma del Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre México y Colombia; los cien años del muralismo mexicano; los noventa años de la fundación del Fondo de Cultura Económica; y los cien años de la muerte de Pancho Villa, héroe revolucionario. FILBo 2023.

Colombia y México: Entre la sangre y la palabra

Te puede interesar: FILBo 2023: seis eventos para asistir el 19 de abril

(4:00 p. m. a 4:50 p. m.)

Colombia y México: entre la sangre y la palabra es un ensayo producto de una exhaustiva investigación entre viajes, lecturas y entrevistas que llevan al lector con fluidez extraordinaria por el encuentro de personajes del mundo intelectual entre Colombia y México durante el siglo XX hasta hoy. Juan Camilo Rincón, su autor, recrea un conjunto de episodios de enorme riqueza cultural e histórica con entrevistas y anécdotas e historias de vida, tejiendo la época y la hermandad entre ambos países.

Te puede interesar: FILBo 2023: siete eventos para asistir el 20 de abril

Concierto Camino Largo: Orquesta de Pasatono - Carpa Cultural

(6:00 p. m. a 6:50 p. m.)

La Orquesta de Pasatono es un ensamble instrumental de ocho miembros etnomusicólogos dedicados a rescatar e interpretar música tradicional de Oaxaca, principalmente aquella proveniente de la región Mixteca, y a promoverla agregando arreglos e influencias más modernas. Fundada por tres estudiantes Oaxaqueños de la Escuela Nacional de Música en la Ciudad de México, Pasatono encontró que su música tradicional no era enseñada en la escuela. Han sido patrocinados por Lila Downs, han lanzado cuatro álbumes de estudio, y han hecho giras por los Estados Unidos, tocando en lugares tales como el Lincoln Center en Nueva York y el Centro Kennedy en Washington D.C. En México, han tocado en recintos en la Ciudad de México y Oaxaca, así como en el Festival Internacional Cervantino.

Encuentro Internacional de Periodismo

La diáspora venezolana, miradas desde adentro y desde afuera - Gran Salón Raíces A

(2:00 p. m. a 3:30 p. m.)

El escritor y cronista venezolano Héctor Torres, cofundador y editor del portal La vida de nos, ha dedicado los últimos años a recopilar, desde Caracas, testimonios de compatriotas suyos que tuvieron que migrar por cuenta de la dictadura. Algo de ese trabajo está presente en el reciente libro Florecer lejos de casa, editado por la Conrad Adenauer. El sociólogo Tulio Hernández, autor de Una nación a la deriva, salió de Venezuela en 2018, como perseguido político, y desde entonces reside entre Madrid y Bogotá. Es tallerista de la Fundación Gabo sobre en periodismo y migración.

Crónicas desde Tierras de nadie - Gran Salón Raíces A

(3:31 p. m. a 5:00 p. m.)

Los cronistas Cristian Valencia y Tatiana Escárraga han recorrido a lo largo de este siglo zonas muy remotas del territorio nacional y los dédalos urbanos para contar la lucha cotidiana y las marcas de existir en un país de exclusiones, de violencias, de jerarquizaciones sociales, de submundos, de supervivencias, de aspiraciones y de eternos bordes entre lo legal y lo ilegal, lo formal y lo informal.

Crónicas desde Tierras de nadie - Gran Salón Raíces A

(5:01 p. m. a 6:30 p. m.)

Juan Villoro, el gran cronista de la identidad mexicana y latinoamericana, el hombre que Servicios al usuario Reporteó y narró los levantamientos de Chiapas, habla con Guido Tamayo y Sergio Ocampo Madrid sobre un continente signado por los arraigos y los desarraigos.

Cali, Ciudad Invitada

Por primera vez en sus 35 ediciones, la Feria Internacional del Libro de Bogotá tendrá una ciudad invitada de honor. Para inaugurar esta franja se escogió a Cali, que en un pabellón de cerca de metros cuadrados en albergará más de 1500 publicaciones de 50 autores caleños, que tanto el stand como en el pabellón, realizarán conversatorios, talleres y presentaciones de libros, a lo que se suman presentaciones de artistas de Cali.

Cali, ciudad de bibliotecas - Auditorio Pabellón Colombia

(3:00 p. m. a 3:50 p. m.)

Este conversatorio busca ser un espacio para el intercambio de experiencias y opiniones de los invitados sobre los logros, los retos y la proyección de modelos exitosos de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, en la visualización del pasado, presente y futuro como referente en bibliotecas a nivel nacional o internacional. Participan Luis Ignacio Cerón, Sandra Suescún y Gustavo Gutiérrez.

Lanzamiento del Ecuajey, Historias salseras, de rumba y nostalgia caleña y de El legado: crónicas de una vida real - Gran Salón Raíces B

(6:00 p. m. a 6:50 p. m.)

Como ganadores de la convocatoria Cali, todo un pueblo en la memoria, Gerardo Quintero y Carlos Molina construyeron libros importantes para la historia de la salsa en Cali. Ecuajey está construido con 12 historias, entre crónicas y reportajes, que hacen un repaso por la llegada de varios artistas ligados a la época más salsera de la ciudad. El legado es la historia fotográfica de uno de los museos de la salsa más importantes del mundo y su relación con la vida de su autor.

Conversaciones que le cambiarán la vida

Ver y entender el mundo de una manera diversa - Gran Salón Raíces E

(11:00 a. m. a 11:50 a. m.)

Giacomo Mazzariol (Italia) es un joven escritor que encontró en su hermano con síndrome de Down, un poeta y un maestro de vida. Fue entonces indispensable escribir un libro con él como coescritor y protagonista. En esta conversación con el director del Instituto Nacional para Sordos (INSOR), Geovani Andrés Melendres Guerrero, reflexionan sobre cómo la llamada “discapacidad” no es si no otra forma de estar en el mundo, así como de la necesidad de cambiar las representaciones e imaginarios en las políticas educativas en torno a la discapacidad.

Miseria: El legado de Cometierra de Dolores Reyes - Gran Salón Raíces C

(4:00 p. m. a 5:50 p. m.)

A propósito de la publicación en Colombia de Miseria, la nueva novela de Dolores Reyes, la escritora argentina conversa con Pilar Quintana (Colombia) sobre su narrativa, que transgrede y mezcla los géneros –desde el policiaco hasta el realismo mágico–, del neoboom protagonizado sobre todo por mujeres, y del ímpetu femenino que se reivindica en sus libros. Colombia, potencia mundial de la biodiversidad.

La Historia también la escriben las mujeres - Talleres 3

(8:00 p. m. a 8:50 p. m.)

Con sus novelas Frahona y Así comenzó nuestro olvido, las escritoras colombianas Claudette Nieto —psicopedagoga bogotana, que divide su vida entre la música, la lectura y la escritura de cuentos infantiles y novelas— y Trudy Jordan —arquitecta y maestra en restauración de monumentos históricos, esta bogotana es autora de cuentos como Actores clandestinos, en la antología Cuentos de Amor y Deseo (2016); Son cuentos pero existen, en la antología Cuentos en el Cementerio (2017) y El mejor diálogo, en la antología Cuentos de amigos (2019)— hablarán de cómo han ido al pasado para construir personajes femeninos inolvidables, estudiar los roles de género y ver cómo se cuenta la historia bajo sus reglas.