Para hablar de temas de Paz el presidente Gustavo Petro se reunirá con Juan Manuel Santos

Gustavo Petro y Juan Manuel Santos tienen programada una reunión para este miércoles 22 de marzo. Fotos: Colprensa

Para la mañana del miércoles 22 de marzo se tiene programada una reunión entre el expresidente y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, con el actual mandatario, Gustavo Petro, para tratar el tema del proceso del abandono de la lucha armada por parte de la extinta guerrilla de las FARC, el cual fue blanco de críticas por parte del jefe de Estado la semana pasada.

Te puede interesar: Juan Manuel Santos apoyó las denuncias de Timochenko sobre la Paz Total de Gustavo Petro: “Lo que está sucediendo es muy grave”

Uno de los temas centrales de este nuevo encuentro será precisamente esas declaraciones de Petro y la preocupación por la seguridad de los excombatientes del otrora grupo subversivo, en especial por el desplazamiento forzado de los que estaban en el Espacio Territorial de Reincorporación (ETCR) de Mesetas (Meta), según establecieron en el periódico El Tiempo.

El pasado viernes 17 de marzo, el presidente de la República aseguró que el acuerdo de Paz con las FARC quedó incompleto, ya que no tuvo en cuenta varios temas que, desde su concepto, debieron abordarse como la industrialización, algunos conceptos de los saberes, entre otras modificaciones que, según dio a entender, él entraría a revisar con la ayuda de la ciudadanía.

Te puede interesar: Gustavo Petro criticó el acuerdo de paz de Juan Manuel Santos con las Farc: “Quedó incompleto”

“A mí me gustaría que se convocara para mirar los temas que no se introdujeron, más en una perspectiva de diálogo ya de la sociedad colombiana, no de un acuerdo con algún grupo. Qué no se introdujo, no se puede tener un mundo rural equitativo, relativamente avanzado sin conocimiento sin industrialización”, afirmó en esa ocasión el presidente Petro.

La declaración se dio luego de que Santos reprochara la denuncia de las amenazas a los integrantes del ETCR Mariana Páez, en Mesetas, donde recibieron un ultimátum de una disidencia de las FARC para que abandonaran ese lugar, luego de que el hecho fuera denunciado ante la opinión pública por el mismo Rodrigo Londoño ‘Timochenko‘, máximo dirigente del Partido Comunes, surgido del acuerdo con ese antiguo grupo insurgente.

Te puede interesar: José Félix Lafaurie le responde a Humberto de la Calle: “Nadie está dividiendo ahora el país entre amigos y enemigos de la paz”

“El gobierno tiene la obligación de escuchar a Rodrigo Londoño y a los firmantes del Acuerdo de Paz. Lo que está sucediendo es muy grave. Como siempre se ha dicho: este Acuerdo es el cimiento de la Paz Total (sic)”, publicó Santos en su cuenta oficial de Twitter.

De hecho, también se tiene agendada otra reunión entre el presidente Petro y ‘Timochenko’, que realizará aparte a la que tendrá con el premio Nobel de Paz colombiano.

Al respecto, mencionó que los temas a tratar serán, justamente, la proposición de garantías para los excombatientes que se encuentran en proceso de reinserción y la puesta en marcha de cada uno de los seis puntos del documento.

“Informo a la opinión pública que mañana me reuniré, en mi calidad de signatario del Acuerdo Final de Paz, con el señor Presidente de la República, @petrogustavo. La paz de Colombia, la implementación del Acuerdo y las garantías para todos los firmantes serán los temas a tratar”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Ante la problemática presentada, Londoño no solo pidió una reunión con Petro, sino que le detalló que 86 mujeres y más de 80 niños y niñas fueron forzados a avanzar su territorio a causa de la acción armada de las disidencias. En ese orden, le recordó que el Acuerdo Final es la base para la construcción de la Paz Total, bandera de la actual administración y advirtió que si no se garantiza la seguridad de los firmantes, dichos cimientos “van a ser destruidos”.

Este anuncio también se conoció luego del encuentro que sostuvieron otros representantes de Comunes con el presidente Petro y voceros del Gobierno nacional. Exintegrantes de las extintas Farc como Julián Gallo, Sandra Ramírez, Pablo Catatumbo y Germán Gómez hablaron no solo con el primer mandatario sino también con el ministro del Interior, Alfonso Prada; el director del Dapre, Mauricio Lizcano, y la jefa de gabinete, Laura Sarabia.