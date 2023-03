Hinchas del Junior amenazan con arma de fuego a barristas del América de Cali a días del partido entre ambos equipos

Hinchas de América y del Junior FC cruzan fuertes palabras por redes sociales a días del partido válido por la fecha 7 de la Liga BetPlay

Los hinchas del fútbol colombiano están siendo protagonistas recientemente por los vergonzosos hechos de indisciplina en torno al deporte que mueve masas. A las invasiones, ataques a buses y peleas dentro de los mismos estadios se le suma las pesadas conversaciones en redes sociales. El más reciente hecho de intolerancia es entre barristas de Junior FC y del América de Cali, a pocos días de llevarse a cabo el partido aplazado por la fecha 7 de la Liga BetPlay Dimayor I-2023.

La página de Facebook Baron Rojo Sur Barranquilla - oficial compartió fotografías de una bandera con el mensaje “El rojo te espera en Cali” colgada en inmediaciones del estadio Metropolitano de Barranquilla. Esto en alusión al partido que se jugará el jueves 23 de marzo en el estadio Pascual Guerrero. Este mismo Trapo fue exhibido por la barra brava del América en el partido del pasado domingo 19 de marzo, donde los Diablos Rojos ganaron 1-0.

Este al parecer fue abandonado, pues un perfil sin fotografía de perfil y de nombre Manuel Quiroz publicó un video en los comentarios del posteo en donde amenaza a los que serían los dueños de la bandera con un revolver mientras se ve un pedazo de tela en el piso con la palabra “Cali” en rojo, la cual correspondería al trapo.

El próximo jueves 23 de marzo América de Cali y Junior se pondrán al día en la Liga BetPlay I-2023

Ni la Policía de Cali, como la Policía de Barranquilla, se ha pronunciado al respecto. Entre tanto, no se ha dado a conocer el operativo de seguridad y convivencia para el encuentro, aunque se prevé que se haga cierre de fronteras y no se le permita ingreso a los hinchas del Junior FC para evitar incidentes entre hinchadas. El partido está programado para las 5:15 de la tarde.

Hinchas del Atlético Bucaramanga invadieron la cancha vs. Deportes Tolima

La novena jornada de la Liga BetPlay I-2023 dejó bastantes temas de conversación fuera del aspecto deportivo que siguen colocando bajo la lupa la transparencia y humanidad del Fútbol Profesional Colombiano. La más reciente polémica se dio en el partido entre Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima, en el que un grupo de aficionados del club bumangués invadieron el terreno de juego.

Apenas iban 8 minutos de juego, cuando un grupo de alrededor de diez seguidores del Bucaramanga entraron al campo de juego mientras portaban una pancarta, mostrándola en dirección a las múltiples cámaras de la transmisión por televisión.

La pancarta tenía escrito el mensaje “Sin inversión no hay campeón, la obligación es la estrella”, dejando en claro el reclamo de un sector de los hinchas locales. No obstante la intervención de las autoridades fue tan rápida que no alcanzaron a desplegar totalmente el mensaje.

Tabla de posiciones Liga BetPlay Dimayor I-2023

1. Boyacá Chicó - 16 puntos (+7)

2. América de Cali - 16 puntos (+6)

3. Atlético Nacional -16 puntos (+5)

4. Águilas Doradas - 16 puntos (+2)

5. Envigado - 13 puntos (+1)

6. Deportivo Pasto - 13 puntos (0)

7. Millonarios - 11 puntos (+3)

8. Alianza Petrolera - 11 puntos (+1)

9. Deportivo Independiente Medellín - 11 puntos (0)

10. Atlético Bucaramanga - 11 puntos (0)

11. Independiente Santa Fe - 10 puntos (0)

12. Deportes Tolima - 10 puntos (-1)

13. Atlético Huila - 10 puntos (-4)

14. Deportivo Pereira - 10 puntos (-4)

15. Jaguares - 9 puntos (-1)

16. Once Caldas - 8 puntos (-4)

17. Unión Magdalena - 8 puntos (-4)

18. La Equidad - 7 puntos (-2)

19. Junior - 7 puntos (-2)

20. Deportivo Cali - 7 puntos (-3)