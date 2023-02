Por qué dicen que la primera dama Verónica Alcocer tumbó a la ministra de Cultura: “A mí no me nombró la esposa del presidente”

Patricia Ariza señala que no le gustó la forma en que le comunicaron que el presidente Petro quería su renuncia

Patricia Ariza, exministra de Cultura en el gobierno de Gustavo Petro, señaló que desconoce las razones por las cuales el jefe de Estado le pidió su renuncia el lunes 27 de febrero. La exmiembro de la cartera ministerial señaló que minutos antes de la alocución presidencial la llamaron para darle la noticia, algo a lo que ella en varias entrevistas no le pareció el proceder por parte del mandatario nacional.

“Me hubiera gustado que el presidente me lo dijera personalmente y mirándome a los ojos. Él está ejerciendo un derecho y de ninguna manera voy a entrar en la oposición (…) Respeto al presidente Petro, respeto el Gobierno del cambio, luché por él y lo seguiré haciendo”, expresó en una entrevista en Blu Radio la exfuncionaria del Ministerio de Cultura.

Ariza señala que en muy pocas ocasiones pudo entablar una comunicación con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y que también señalaba que la primera dama, Verónica Alcocer, no la veía con buenos ojos, a pesar que ella buscó en varias ocasiones una cita, pero nunca fue posible durante su papel como jefe de la cartera de Cultura.

“Yo sí muchas veces le mandé a decir que me gustaría conversar con ella, pero nunca me dio una cita. Me decían que yo no era de su agrado, y bueno, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pienso que las cosas se deben solucionar frente a frente y mirándose a los ojos”, señaló en una entrevista en la emisora La FM.

A esto agregó que a ella la nombró el presidente Gustavo Petro y no la primera dama, con lo que le restó importancia al conflicto que pudiese ver en ese sentido

Y es que todo habría girado en torno de diferencias en la parte creativa con el hoy ministro encargado, Ignacio Zorro, que era viceministro de Cultura cuando Ariza era la jefe de esa cartera.

“Diferencias siempre hay, pero no pensé que fueran determinantes. Sinceramente me sorprendió. Yo había recibido informaciones, pero pensé que eran solo chismes (…) yo estaba tratando que esas diferencias se solucionaran”, señaló a ese medio de comunicación.

De igual manera, señaló su pesar por no haber culminado con éxito los logros que se trazaron cuando llegó al Ministerio de Cultura.

“Me da un poquito de tristeza de no haber culminado unas reformas importantes que estábamos haciendo en el ministerio, pero el presidente está en su derecho, porque los ministros somos de libre nombramiento y remoción”, dijo la exfuncionaria en los micrófonos de La FM.

El nuevo ministro y su relación con Verónica Alcocer y la familia Petro

Luego de la renuncia de Patricia Ariza se conoció que Ignacio Zorro sería quien fungirá como ministro encargado de Cultura, pero esta no es una persona ajena al círculo de la familia Petro Alcocer, pues cuenta con una amistad de varios años.

Zorro es el esposo de Inés Leyva, amiga de Verónica Alcocer, hermana del canciller álvaro Leyva Durán e instructora de piano de las hijas de Gustavo Petro, por lo cual califican que se trata de un caso de nepotismo (dar empleos a algunos familiares o amigos, sin importar el mérito).

Incluso, hubo en su momento un roce entre Veronica Alcocer y Patricia Ariza cuando esta última se enteró que su viceministro (Ignacio Zorro) se fue de viaje con la primera dama a Venezuela sin que la notificaran.

Fueron varias fotos y un trino de la senadora María Fernanda Cabal que dieron cuenta de la incómoda situación entre la exjefe de cartera de Cultura y la primera dama.

“La primera dama fue con el maestro Zorro, funcionario de Mincultura, a ver el sistema orquestal venezolano en música clásica que tiene 45 años de existencia y es reconocido en el mundo. Despegaremos en este año el sistema orquestal colombiano ligado a todo el sistema educativo”, dijo el presidente Gustavo Petro en respuesta a un trino de la senadora María Fernanda Cabal que decía “Ay Verónica. Pedir a Cilia Flórez asesoría en programas sociales, es como pedirle a Drácula que tome el sol”.