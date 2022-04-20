曼努埃尔·克劳蒂埃向那些称之为 “卖国土” 的人回忆起 “库利亚卡纳佐” 给对手

经济部（SE）负责人塔蒂亚娜·@@ 克劳蒂埃（Tatiana Clouthier）的兄弟曼努埃尔·克劳蒂埃（Manuel C louthier）反对那些于4月17日在众议院推翻安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AMLO）电力改革的立法者。

国家行动党（PAN）的活动家通过他的 Twitter 帐户回忆起所谓的”Culiacanazo”，这是一次失败的行动，华金·古兹曼·洛拉的儿子 El Chapo 被抓获并获释；奥维迪奥·古兹曼·洛佩斯，像埃尔拉顿一样出名。

曼努埃尔·克劳蒂埃在社交媒体上写道：“祖国的叛徒是授权进行失败而愚蠢的行动的人，这使库利亚坎的人口处于危险之中，在抓获主要主角之后，他们下令释放他，因为有些东西对他们不屑一顾。”

Manuel Clouthier recordó el "Culiacanazo" (Foto: Twitter/@ClouthierManuel)

在全国复兴运动（莫雷纳）领导人马里奥·德尔加多（Mario Delgado）和樱桃党的几位议员表示打算向反对派集团的代表表明他们投票反对洛佩斯·奥夫拉多尔电力改革之后，帕尼斯塔发表了声明。。

德尔加多·卡里略说：“我们确信人们不会允许保守派向前迈进。”

莫雷纳的协调员西特拉利· 埃尔南德斯（Citlalli Hernán dez）最近重新加入众议院，以推动矿业法的改革，她表示，樱桃党内部采取的行动是 “继续这场捍卫国家主权的运动，报告什么他们投票赞成反对党，在每个地区用面子、姓氏、面孔和党派报告说，本应代表该部分人口的代表背叛了祖国”。

此外，PAN的国家领导人马尔科·科尔特斯（MarkoCortés）表示，自称为 “第四次转型”（4Q）的成员所采取的行动表明了他们希望墨西哥人民生活的专制。

Mario Delgado y Citlalli Hernández aseguraron que evidenciaran a diputados que votaron contra Reforma Eléctrica (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM) Daniel Augusto

这位蓝白领导人说：“这是洛佩斯·奥夫拉多尔总统希望我们生活的专制政体的又一个例子，自由和异议权不仅没有出现，而且他们试图通过恐吓、迫害和骚扰反对派议员来镇压。”

国家行动组织的领导人还要求众议院董事会主席莫伦主义者塞尔吉奥·古铁雷斯·卢纳（SergióGutiérrez Luna）保证立法者的安全。

马尔科·科尔特斯说，通过取消电力改革，Va por Mexico联盟使该国摆脱了 “有史以来最糟糕的改革之一”，他保证，这可能导致严重的污染，健康损害，高昂的电费成本，“甚至更多的投资损失”还有员工。”

El dirigente nacional del PAN se lanzó contra Moren y AMLO (Foto: Twitter/@MarkoCortés)

“现在，莫雷纳带着陷阱和谎言，正在骚扰我们的联邦代表，其策略引起了墨西哥社会更大的愤怒，分裂和两极分化。在墨西哥应该比以往任何时候都更加团结的时候，总统和莫雷诺派希望继续通过仇恨运动来分裂自己，因为他们不容忍自己的利益受到影响。”

科尔特斯·门多萨（CortésMendoza）回忆说，在对电气改革的投票中，PAN替补席以责任感，专业精神和爱国主义态度行事，“通过研究和分析社会的不同愿景以及对墨西哥最有利的事物。这就是为什么我们投票反对总统的破坏性、倒退和污染性改革。”

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