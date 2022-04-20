420：大麻是如何以及何时到达墨西哥的

Fotografía de archivo de plantas de cannabis. EFE/José Jácome

今年 4月20日是世界大麻日。围绕这次庆祝活动的起源，有几种理论，尽管最被接受的理论是，一群自称洛斯·沃尔多斯（Los Waldos）的年轻人在70年代在美国加利福尼亚州聚在一起放学后抽大麻。为此，他们决定会议时间为4：20，实际上，他们使用了代码420作为密钥。

另一个众所周知的说法是，1995年，在加拿大温哥华，有200名大麻使用者聚集在一起，目的是要求将该产品合法化，并作为抗议的一种方式，在公共场合吸食这种药草。

不管是什么原因，世界各地的消费者都采用这个日期来庆祝世界大麻日。

在墨西哥，大麻是人口中使用最广泛的非法药物。据估计，约有700万墨西哥人（占18至65岁成年人的8.6％）至少尝试过一次。

著名的 “420” 是从哪里来的，指的是与大麻有关的所有事物。

事实是，墨西哥工厂的历史悠久，始于殖民地时代，一直持续到今天。根据墨西哥国立自治大学（墨西哥国立自治大学）法律研究所虚拟法律图书馆的《关于大麻的历史简报》一文，大麻出现在探索之旅中，并于16世纪到达美国，当它被引入作为纤维来源时1545年的@@ 智利，九年后在秘鲁。自从它于1606年被引入加拿大和1611年被引入弗吉尼亚州以来，英国殖民者也了解它的重要性。

他在征服期间抵达墨西哥，由潘菲洛·德·纳尔瓦埃斯探险队的征服者之一佩德罗·夸德拉多（Pedro Cuadrado）带来。用他自己的话说，夸德拉多是在这些地区开始种植这种植物的人。

同一篇文章指出，历史学家西尔维奥·扎瓦拉（SilvioZavala）指出，埃尔南·科尔特斯（HernánCortés）建议种植和种植大麻，因为他说，为了生活得好，土著人民主要是在西班牙人到来之前，缺乏细羊毛，大麻，亚麻，植物和四个豌豆。

F ray Juan de Zumarraga显然对大麻充满热情，因为根据Fray Juan de Torquemada的说法，祖马拉加大约在1531年将种植卡斯蒂利亚，大麻和亚麻的果实作为旨在实现繁荣经济的措施之一，这将使西班牙人受益要在墨西哥定居，愉快地适应。

Este 20 de abril se conmemora el Día Mundial de la Marihuana. (Gustavo Gavotti)

宗教裁判所是墨西哥第一个批准非工业使用大麻的案件。该禁令的重点是某些植物，包括 peyote、ololiuqui 和所谓的 pipilzinzintles 或 pipilzinzintlis，也被称为 “尊贵的孩子”。后者是土著人民在摄入大麻和其他植物的仪式中用来指定大麻和其他植物的名称，因为它具有精神活性。该禁令是在 1769 年 2 月发布的。

尽管如此，在1777年初，新西班牙历史上规模最大的经济运动之一开始了：它试图在王室的全部力量下引入大麻种植。后者对此表示了极大的兴趣，以至于它甚至派出一群西班牙农民传播种植技术，甚至通过允许在总督府安装皇家帆布和帆布工厂来改变其政治路线。

还下令在土著人民中分配闲置土地，无论是私人土地还是国有土地，以便利耕作。

墨西哥独立后，开始用于大麻的用途不再是纺织品，而是仪式和药用。但是，由于宗教原因，植物的治疗和实践不再受到迫害，相反，这种当代意识中发生的医学实践将假定迫害，尽管在整个19世纪和20世纪初，迫害并不能证实迫害的必要性惩罚, 他们只是具体化其实践的信仰或仪式.

Durante la Revolución Mexicana, el uso de la marihuana era muy común. Foto: AFP

卫生领域的第一批法规始于19世纪30年代末和40年代初，是 1871年《刑法典》的先例，在该法中，危害健康罪首先受到惩罚。到这个时候，这种植物已经以大麻的名字而闻名，这将使它在世界范围内广为人知。

对于墨西哥革命来说，使用大麻非常普遍。但是，在不久前的1908年，开始更严格地控制能源的消耗。最后，在1920年，它被禁止使用。

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