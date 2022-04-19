CDMX 西斯廷教堂的复制品由于高温而推迟了开放

CANCÚN, QUINTANA ROO, 13SEPTIEMBRE2020.- Se realizó la inauguración de la réplica de la Capilla Sixtina, después de 6 meses de permanecer cerrada debido a la pandemia de Covid-19. El obispo Pedro Pablo Elizondo y Maria Lezama, presidenta municipal de Cancún, inauguraron el sitio, el cual estará abierto al público a partir del día de hoy con permanencia de dos meses. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

在 COVID-19 疫情爆发之前的几年中，墨西哥城最大的景点之一是革命纪念碑上的罗马西斯廷教堂的复制品，因此它在2022年再次组织起来。

尽管它的开放时间是2022年4月19日星期二，但当局在一份声明中报告说，它将推迟到4月21日下周四，但不是确定的。

首都政府保证，这一决定是基于高温，最近几天墨西哥城的警告高达30度，这使得 “那些专业地重现这一世界遗产的人” 无法工作。

La réplica de la Capilla Sixtina será gratuita en el Zócalo de la CDMX FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

这些建议是通过墨西哥首都综合风险管理和民事保护秘书处（SGIRPC）提出的。他们还考虑了其他天气条件，例如大雨、阵风和高温。

不幸的是，上述所有因素多次导致该结构的安装和放置停止，该结构将保护西斯廷教堂的复制，以保护设施工人的完整性并确保其结构安全。

但是，墨西哥城政府指出，通过这种行动，“它重申了对国家首都工人，游客和居民人身安全的承诺。”

从那时起，西斯廷教堂的皇家复制品将于周二至周日上午 11:00 至晚上 7:00 开放。但是，最后一次进入时间是 18:40。它将在周一关闭。免费入场。

Trabajadores de la réplica de la Capilla Sixtina en CDMX se han visto impedidos para trabajar debido a las altas temperaturas FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas | Galo Cañas

这不是第一个产量与墨西哥首都或共和国相似的产量。但是，这次是世界遗产意大利梵蒂冈西斯廷教堂中壁画家米开朗基罗作品的唯一真人大小的复制品。

根据对责任人的描述，这是第一次获得复制该作品的许可证。这是通过担任墨西哥大使的朱塞佩·贝尔泰洛枢机主教和秘书长费尔南多·韦雷格斯大主教阁下讲述的，他现在是梵蒂冈城国省长。

制作这部作品的摄影作品包括在 170个夜晚或 2,000多个小时内对270万张图像进行调查。数字存档从来没有做过。

梵蒂冈博物馆本身、馆长安东尼奥·保利奇以及行政经理保罗·尼科里尼主教密切监视了这次展览。照片之后是编辑 Scripta Maneant、Carlo Vannini 和 Ghigo Roli，以及负责图像和版权办公室的秘书长罗伯托·罗曼诺博士、罗珊娜·迪平托博士和菲利波·彼得里尼亚尼。

Es la primera vez que el Vaticano da permiso para levantar un archivo fotográfico de la Capilla Sixtina para su exposición FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

负责这项工作的人保证，在这项工作的背后，使用了一支由多达100名工人组成的团队，他们提供了大约一年的服务。从平面设计师到建筑师、行政人员、导演、制片人、雕塑家、历史顾问、画家、橱柜制造商、木匠、铁匠、运输商等。

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