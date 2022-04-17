狗和其他动物舔伤口的原因是什么

A dog wearing a cone waits for his owner at a dog parking outside a supermarket in Gdynia, Poland January 22, 2020. REUTERS/Radu Sigheti

“舔伤口” 这个说法是一个比喻，等同于从伤口中撤出和恢复过来 ，在某些宠物和其他动物中观察到行为。狗会这样做；老鼠会这样做；甚至蚂蚁也能做到。各种各样的虫子都会将其唾液涂在划痕和划痕上。但是为什么这些动物会舔伤口呢？

答案主要在于舔的自我舒缓动作和唾液的治疗特性。 加州大学戴维斯分校退休兽医兼名誉教授本杰明·哈特博士表示，舔伤是一种本能的反应，通过自然选择来完善 ，可以缓解刺激和疼痛，甚至可以帮助伤害更快地恢复。

但是在狗和其他宠物中，本能很容易适得其反，尤其是在有更好的伤口治疗方法的情况下。

明尼苏达大学的兽@@ 医和动物行为专家克里斯蒂·弗林博士说，对于 “没有拇指或药物” 的动物来说 ，舔是 “他们可能拥有的最好的”。弗林说 ，舔可以去除伤口上的碎屑，例如污垢或松弛的皮肤碎片 ，同时有助于缓解疼痛。这类似于一个人靠在火炉上后撞到脚趾或抓住手臂后可能会揉脚的方式。弗林解释说：“当动物处于痛苦之中时，自然会倾向于尝试使某个区域平静下来。”

哈特同意了。他说：“舔伤口是狗的本能，可以追溯到狼的祖先。”“他们有伤口；他们有舔伤的本能：保持伤口清洁，洗掉污垢和污垢。”除了立即尝试冷静下来之外，哈特和其他人的研究表明，一些动物的唾液（包括人类）具有组织和神经的抗菌和促进生长的特性，可加速愈合。

“Lamer las heridas es un instinto en los perros que se remonta al ancestro del lobo” (foto: Stringer) Stringer

例如，根据哈特共同撰写并发表在该杂志上的一项1990年研究，狗唾液可以有效杀死犬链球菌（一种主要感染动物 的链球菌）和大肠杆菌。生理学与行为。2018年另一项比较犬类和人类唾液的研究来自《PLOS One》杂志，发现了多种特定于狗唾液的免疫和细胞生长蛋白。

同时，根据该杂志 1979 年的一项研究，啮齿动物唾液中含有促进皮肤生长和伤口闭合的化合物《自然》和该杂志1991年的一项研究实验老年学。根据2019年人类档案馆的一项研究，人类唾液中也发现了少量类似的生长因子口腔生物学。

但是， 在现代医学时代，对于宠物和人来说，舔伤口可能造成的弊大于利，这就是为什么猫和狗经常带着塑料项圈从兽医那里回家 的原因。

弗林说，舔手术伤口的部位可能会损坏或拔出缝合线，这 “导致很小的伤害变成一场大灾难”。狗特别容易过度舔自己，这可以防止伤害愈合。他说：“他们用一粒沙子造出一座山，他们只是没有停止的判断力。”

Lamer heridas es una buena solución para los animales salvajes que no tienen otras alternativas. Sin embargo, para los dueños de gatos y perros, es mejor escuchar el consejo de un veterinario (REUTERS) REUTERS

专家补充说：“舔伤口还可以通过将口腔细菌引入受伤部位来增加感染的风险。”尽管唾液具有一定的抗菌特性，但它不是通用的杀菌剂。例如，哈特 1990 年的研究表明，犬唾液不会杀死葡萄球菌，葡萄球菌是一种引起葡萄球菌感染的细菌属，通常存在于伤口中。

因此，如果舔伤口不是特别有益，为什么它会进化并持续几代人呢？哈特说：“进化的事物不是 100％ 正确的。”“它们必须在 75％ 的时间或 50％ 的时间内有用，但是它们将通过自然选择来维护，因为它总比没有好。”

但现代科学和医学的发展往往比进化更快。 对于没有其他选择的野生动物来说，舔伤口是一个很好的解决方案。但是，对于猫和狗的主人来说，最好听听兽医的建议。

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