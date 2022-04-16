米格尔·特劳科（Miguel Trauco）参加了圣艾蒂安的胜利，离开了降级区并紧紧抓住 Ligue 1

米格尔·特劳科（Miguel Trauco）是圣艾蒂安 2-1 击败布雷斯托瓦体育场的一部分，在法甲第 32 场比赛日的框架内， 他的球队迄今为止一直在努力完全摆脱降级 区域。秘鲁人进入下半场，结果已经确定。他的俱乐部只比上一名多七分，还剩六个比赛日期。

这场比赛开始很复杂，当时法国人弗兰克·奥诺拉特（Franck Honorat）为来访队伍订婚仅九分钟就进球了。但是，两次助攻的作者马赫迪·卡马拉（Mahdi Camara）和 加蓬人丹尼斯·布安加（Denis Bouanga）的出色表现使当地人恢复了活力，后者获得了双打成绩 并获得了三分。

当他的教练决定在68分钟内离开塞内加尔人萨达·蒂乌布（Sada Thioub）让他处于自然位置时，这位前体育大学进入了这个领域。从那时起，对秘鲁国家队的召唤涉及进攻和防守行动，但没有任何行动足够危险，守门员也不允许在比赛中进更多进球。

凭借 30 分， 圣艾蒂安将在第 17 号方框中结束法国甲级联赛的第 32 场比赛日 ，这使他们可以在剩下六个日期的情况下留在法甲联赛。但是，最后三个也紧随其后。桌子底部的梅斯有 23 点积分，有机会被保存。方框 19 是吉伦丁斯波尔多，获得 26 分，而克莱蒙以 28 分排名第 18 位。

回想一下，在这次欧洲锦标赛中，最后两人输掉了该类别，而倒数第三名则与来自该国二级联赛的一支球队进行了两次世界冠军。一切都将在接下来的几天内定义。

Redes sociales Saint-Étienne.

TRAUCO和报价的合同状态

左撇子与圣艾蒂安的合同将于今年年中结束，到目前为止，最安全的事情是他不会留在俱乐部。因此，他和他的经纪人开始看到其他选择。我们的想法是留在欧洲，但一切都取决于您的报价。让我们记住，他接到了秘鲁的电话，但是这位足球运动员的决定并没有实现。众所周知，有机会去MLS，比利时，意大利或沙特阿拉伯。

以让·法拉利（Jean Ferrari）为首的体育大学的临时管理部门联系了这位足球运动员及其代表，他们正在考虑在年中结束债券时的一些选择。显然，经济报价对这一尝试产生了负面影响，因为这位足球运动员与秘鲁俱乐部所能提供的服务相去甚远。此外，他计划再出国几年。

El lateral peruano reapareció luego de tres meses en su club. Foto: Ligue 1.

秘鲁队的米格尔·特劳科

尽管没有被考虑加入俱乐部，但米格尔·特劳科始终对里卡多·加雷卡充满信心，并且是前往2022年卡塔尔的南美预选赛最后两场比赛的首发球员，那里的 “白罗哈”赢得了世界杯季后赛冠军，左后卫为他的乐队表现出色。

总的来说，在Conmebol锦标赛的18场比赛中，秘鲁人参加了12场比赛，在亚松森（2-2）对阵巴拉圭的比赛中首次助攻一次。然后，在比赛的90分钟内进行了10场比赛。他在利马加了六个黄色和一个红色（对阵哥伦比亚）。

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Uruguay v Peru - Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay - March 24, 2022 Uruguay's Luis Suarez in action with Peru's Miguel Trauco Pool via REUTERS/Matilde Campodonico Pool via REUTERS

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