爱情、丑闻以及比利·雷和蒂什·赛勒斯 30 年婚姻的终结

“婚姻是艰苦的工作，” 蒂什·赛勒斯在2017年5月在The Dail y Dish播客上发表讲话时说，在公众视野中维持牢固的关系（就像他之前与比利·雷·赛勒斯的关系一样）有多困难。她补充说：“许多人在经历挣扎和困难时期时，太容易丢掉毛巾了，” 她不知道五年后她会决定与比利·雷结束将近三十年的爱情故事。
“任何关系，无论是婚姻还是家庭，都没关系，你真的必须照顾好它，培育它并真正努力工作。这并不总是那么容易，尤其是在我们所从事的业务中，” 麦莉·赛勒斯（Miley Cyrus）的母亲解释说，她如何能够应对他们的关系，而不是没有跌宕起伏。
正是在Tish最近宣布向比利·雷（Billy Ray）申请离婚之前，这对夫妇已经有几次触底。首先是比利因 “不可调和的分歧” 而在2010年要求分居，但一年后他放弃了。但是，三年后，Tish 本人出于同样的原因采取了法律行动。
但是，不久之后，他们俩都宣布，他们只是醒来后才意识到自己仍然彼此相爱，因此他们决定努力去夫妻辅导，继续讲这个看起来像童话的故事，这是好莱坞喜欢的故事之一。
作为一个美好的爱情故事，他们的恋情开始时并非没有某些困难，他们设法克服了困难。他们在90年代初相识，吸引力立竿见影，但有一个小缺点（实际上是两个）：这位音乐家与在南卡罗来纳州一家酒店当女服务员的克里斯汀·卢基（Kristin Luckey）断断续续的关系。此外，他尚未合法终止与辛迪·史密斯的婚姻，辛迪·史密斯于1986年结婚。
尽管克里斯汀和当时享有一定声誉的比利之间的关系并不完全正式，但他们怀了一个儿子。当克里斯汀生下她叫克里斯托弗的男孩时，她和比利·雷已经分开了。克里斯汀于1992年4月8日出生，当时这位歌手不仅已经和Tish约会，而且还期待着自己的第一个女儿麦莉。
当时，Tish 也有自己的故事。19 岁那年，她嫁给了一位来自肯塔基州阿什兰的鼓手 Baxter Neal Helson。在这次婚姻中，这位女演员生育了她的前两个孩子，布兰迪和特雷斯，后来比利收养了这两个孩子。
比利和蒂什之间的恋情开始后不久，这位美国女演员宣布与麦莉·赛勒斯怀孕 (出生于1992年11月), 后来他成为家庭中最受欢迎的成员.因此，尽管这个新篇章给他们带来了生活中的所有快乐，但他们决定于 1993 年 12 月 28 日在田纳西州富兰克林家中的客厅里举行一场婚礼。
自从克里斯托弗（Christopher）和麦莉（Miley）相隔仅八个月出生以来，如果比利同时与两个女人同行，有传言说很多, 但是这位歌手什么也没说.
几年后，比利·雷承认，他的唱片公司不欢迎他与 Tish 的恋情。但是他无视并听从了自己的内心呼唤，甚至 Tish 也出现在音乐家于 1992 年发行的单曲《Achy Breaky Heart》的视频片段 Achy Breaky Heart 的拍摄中。在那种材料中，她用长长的金色卷发，轻柔的彩色水钻上衣突出了自己的美丽，而在另一件黑色衣服中，她突出了她那大而美丽的灰蓝色眼睛。
大型婚礼结束后，这对夫妇构思并欢迎了 Braison和 Noah Cyrus，他们将成为这位著名歌手的兄弟麦莉，也是家里最小的一个。当他冒险进入音乐界时，他还跟随父亲和妹妹的脚步。
克里斯托弗（Christopher）今天与麦莉（Miley）年龄相同，但是，尽管全家人的粉丝每天都指出，毕业于德克萨斯大学法学专业的比利·雷（Billy Ray）的长子长得多么漂亮，但他完全没有演艺界。
在一起17年后，这对夫妻目睹了婚姻的几次风风雨雨，因此在2010年比利·雷（Billy Ray）申请离婚，这让所有媒体都感到惊讶。但是，所涉人员中没有一人对这种分离的原因作任何陈述。
但是，五个月后，这位艺术家撤回了他的请求，正如他在接受《The View》采访时所说的那样，他希望继续婚姻。
“我排除了离婚的可能性。我想让我的家人重聚，” 这位音乐家当时在接受采访时说。她说：“情况比以往任何时候都好，” 她的孩子还很小，是她生活的中心。
反过来, 这位歌手当时成为头条新闻, 正如他告诉《GQ》杂志的那样, 在他们所谓的分离之前, 迪士尼播出的儿童节目汉娜·蒙塔纳（Hannah Montana）, 由麦莉·赛勒斯（Miley Cyrus）主演, 摧毁了她的家人，并指责该系列让女儿离开控制。
三年后，这对夫妻的处境再次变得紧张，因为Tish现在是因涉嫌 “个人事务” 而要求分居的人，正如他在《人物》杂志上证实的那样，这种关系破裂到再次考虑离婚的原因。
“这是个人问题，我们正在努力寻找最适合我们家庭的解决方案。我请你现在尊重我们的隐私，” 他说。
此外，这对夫妇后来证实，他们通过夫妻疗法治疗挽救了婚姻。
他们在 2013 年 7 月的一份声明中说：“我们俩醒来后意识到我们彼此相爱，因此决定我们想在一起。”“我们俩都去了夫妻咨询，这是我们在一起的 22 年中从未做过的事情，这使我们更加亲密，真正以惊人的方式打开了我们的沟通。”
2016年，比利·雷·赛勒斯（Billy Ray Cyrus）告诉媒体，尽管他和蒂什（Tish）多年来经历了各种障碍，但因为他们专注于 “逐步” 采取行动。
“这就像生活中的一切，” 他补充说：“你一次迈出一步。一次一天。我认为生活和人际关系中最重要的事情之一就是进行调整。”
发表这些声明之后，这对夫妇最后一次与麦莉·赛勒斯（Miley Cyrus）见面是在2019年著名的格莱美颁奖典礼的红地毯上，因为在活动中，他们摆在一起，牵着手，甚至彼此相爱。
2022 年 4 月 6 日，蒂什·赛勒斯在 30 岁之后第三次宣布与比利·雷离婚多年的婚姻。
制片人在田纳西州威廉姆森县合法申请分居，TMZ 获得的离婚文件规定，这对夫妻在一起生活的时间不超过两年，并将 “不可调和的分歧” 列为分居的原因。因此，他要求法院公平分配所有婚姻财产。
此外，这对前夫妻发表了一份声明，他们在声明中补充了终止婚姻的决定：
“经过30年，有五个好孩子和一生的回忆，我们决定走自己的路，不是悲伤，而是怀着心中的爱。”
他们强调了他们作为一个家庭在整个关系中所取得的成就：“我们一起成长，我们组成了一个我们可以为之骄傲的家庭，现在是时候开辟自己的道路了，” 他们补充说。
“我们将永远是一个家庭，并期待与朋友和父母共享，持续和充满爱心的经历。名人写道，我们并没有轻易或迅速地做出这个决定，但是随着世界上发生了如此多的决定，我们希望提供一些清晰度和封闭性，以便我们可以专注于重要的事情。”
“带着爱与希望...Tish 和 Billy Ray Cyrus” 结束了这对前夫妇的消息。
到目前为止，这五个孩子中没有一个对父母离婚的消息发表声明，但是，有几位网友在社交网络上将Tish和Billy的关系与女儿Miley Cyrus和Liam Hemsworth的关系进行了比较，因为两人经历了不同的分居在他们的整个关系中，他们甚至在同一个地方结婚.
蒂什·赛勒斯（Tish Cyrus）已发展成为美国女演员以及电视和视频制作人，目前已54岁。他曾制作过电影，例如由女儿和利亚姆·海姆斯沃斯（Liam Hemsworth）主演的电影《最后的歌》，其中两位主角都刺穿了他们对银幕的热爱。
比利·雷·赛勒斯
这位乡村音乐的美国演员、歌手和词曲作者目前已经 60 岁了，他的专辑累积了 9 个多白金评级。2006 年至 2011 年，她与美国党的表演者一起在著名电视剧《汉娜·蒙塔纳》中分享了自己的表演技巧。
虽然爱迫使他们俩回来, 只有时间才能证明这种分离是最后的分离，还是两者都坚定地独自发展自己的生活.
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