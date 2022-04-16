爱情、丑闻以及比利·雷和蒂什·赛勒斯 30 年婚姻的终结

“婚姻是艰苦的工作，” 蒂什·赛勒斯在2017年5月在The Dail y Dish播客上发表讲话时说，在公众视野中维持牢固的关系（就像他之前与比利·雷·赛勒斯的关系一样）有多困难。她补充说：“许多人在经历挣扎和困难时期时，太容易丢掉毛巾了，” 她不知道五年后她会决定与比利·雷结束将近三十年的爱情故事。

“任何关系，无论是婚姻还是家庭，都没关系，你真的必须照顾好它，培育它并真正努力工作。这并不总是那么容易，尤其是在我们所从事的业务中，” 麦莉·赛勒斯（Miley Cyrus）的母亲解释说，她如何能够应对他们的关系，而不是没有跌宕起伏。

正是在Tish最近宣布向比利·雷（Billy Ray）申请离婚之前，这对夫妇已经有几次触底。首先是比利因 “不可调和的分歧” 而在2010年要求分居，但一年后他放弃了。但是，三年后，Tish 本人出于同样的原因采取了法律行动。

但是，不久之后，他们俩都宣布，他们只是醒来后才意识到自己仍然彼此相爱，因此他们决定努力去夫妻辅导，继续讲这个看起来像童话的故事，这是好莱坞喜欢的故事之一。

Tish apareció en el video "Achy Breaky Heart" que catapultó a la fama a Billy Ray, su disquera no quería que anunciara su relación con ella para no espantar a las fans pero el amor hizo que lo gritara a los cuatros vientos cuando ambos esperaba a su primer hija juntos: Miley Cyrus Fotos: Captura de pantalla video Achy Breaky Heart

作为一个美好的爱情故事，他们的恋情开始时并非没有某些困难，他们设法克服了困难。他们在90年代初相识，吸引力立竿见影，但有一个小缺点（实际上是两个）：这位音乐家与在南卡罗来纳州一家酒店当女服务员的克里斯汀·卢基（Kristin Luckey）断断续续的关系。此外，他尚未合法终止与辛迪·史密斯的婚姻，辛迪·史密斯于1986年结婚。

尽管克里斯汀和当时享有一定声誉的比利之间的关系并不完全正式，但他们怀了一个儿子。当克里斯汀生下她叫克里斯托弗的男孩时，她和比利·雷已经分开了。克里斯汀于1992年4月8日出生，当时这位歌手不仅已经和Tish约会，而且还期待着自己的第一个女儿麦莉。

Miley Cyrus y su mamá Tish (Instagram: mileycyrus)

当时，Tish 也有自己的故事。19 岁那年，她嫁给了一位来自肯塔基州阿什兰的鼓手 Baxter Neal Helson。在这次婚姻中，这位女演员生育了她的前两个孩子，布兰迪和特雷斯，后来比利收养了这两个孩子。

比利和蒂什之间的恋情开始后不久，这位美国女演员宣布与麦莉·赛勒斯怀孕 (出生于1992年11月), 后来他成为家庭中最受欢迎的成员.因此，尽管这个新篇章给他们带来了生活中的所有快乐，但他们决定于 1993 年 12 月 28 日在田纳西州富兰克林家中的客厅里举行一场婚礼。

自从克里斯托弗（Christopher）和麦莉（Miley）相隔仅八个月出生以来，如果比利同时与两个女人同行，有传言说很多, 但是这位歌手什么也没说.

Christhoper, el primer hijo de Billy Ray con Kristin Luckey, se lleva ocho meses con Miley Cyrus, es decir que él había nacido cuando el cantante de country ya había iniciado su relación con Tish, madre de la actriz protagonista de "Hanna Montana" Fotos: Instagram/@chriscodycyrus Gettyimages

几年后，比利·雷承认，他的唱片公司不欢迎他与 Tish 的恋情。但是他无视并听从了自己的内心呼唤，甚至 Tish 也出现在音乐家于 1992 年发行的单曲《Achy Breaky Heart》的视频片段 Achy Breaky Heart 的拍摄中。在那种材料中，她用长长的金色卷发，轻柔的彩色水钻上衣突出了自己的美丽，而在另一件黑色衣服中，她突出了她那大而美丽的灰蓝色眼睛。

大型婚礼结束后，这对夫妇构思并欢迎了 Braison和 Noah Cyrus，他们将成为这位著名歌手的兄弟麦莉，也是家里最小的一个。当他冒险进入音乐界时，他还跟随父亲和妹妹的脚步。

La familia Cyrus ha sido polémica (Foto de Kevin Mazur / The Recording Academy / AFP) KEVIN MAZUR

克里斯托弗（Christopher）今天与麦莉（Miley）年龄相同，但是，尽管全家人的粉丝每天都指出，毕业于德克萨斯大学法学专业的比利·雷（Billy Ray）的长子长得多么漂亮，但他完全没有演艺界。

在一起17年后，这对夫妻目睹了婚姻的几次风风雨雨，因此在2010年比利·雷（Billy Ray）申请离婚，这让所有媒体都感到惊讶。但是，所涉人员中没有一人对这种分离的原因作任何陈述。

但是，五个月后，这位艺术家撤回了他的请求，正如他在接受《The View》采访时所说的那样，他希望继续婚姻。

El cantante Billy Ray solicitó el divorcio a Tish Cyrus por situaciones aún inexplicables. Lil Nas X. REUTERS/Charles Pulliam REUTERS

“我排除了离婚的可能性。我想让我的家人重聚，” 这位音乐家当时在接受采访时说。她说：“情况比以往任何时候都好，” 她的孩子还很小，是她生活的中心。

反过来, 这位歌手当时成为头条新闻, 正如他告诉《GQ》杂志的那样, 在他们所谓的分离之前, 迪士尼播出的儿童节目汉娜·蒙塔纳（Hannah Montana）, 由麦莉·赛勒斯（Miley Cyrus）主演, 摧毁了她的家人，并指责该系列让女儿离开控制。

三年后，这对夫妻的处境再次变得紧张，因为Tish现在是因涉嫌 “个人事务” 而要求分居的人，正如他在《人物》杂志上证实的那样，这种关系破裂到再次考虑离婚的原因。

“这是个人问题，我们正在努力寻找最适合我们家庭的解决方案。我请你现在尊重我们的隐私，” 他说。

此外，这对夫妇后来证实，他们通过夫妻疗法治疗挽救了婚姻。

他们在 2013 年 7 月的一份声明中说：“我们俩醒来后意识到我们彼此相爱，因此决定我们想在一起。”“我们俩都去了夫妻咨询，这是我们在一起的 22 年中从未做过的事情，这使我们更加亲密，真正以惊人的方式打开了我们的沟通。”

La pareja tomó terapia por lo que anularon su segundo intento de divorcio. (Gettyimages)

2016年，比利·雷·赛勒斯（Billy Ray Cyrus）告诉媒体，尽管他和蒂什（Tish）多年来经历了各种障碍，但因为他们专注于 “逐步” 采取行动。

“这就像生活中的一切，” 他补充说：“你一次迈出一步。一次一天。我认为生活和人际关系中最重要的事情之一就是进行调整。”

发表这些声明之后，这对夫妇最后一次与麦莉·赛勒斯（Miley Cyrus）见面是在2019年著名的格莱美颁奖典礼的红地毯上，因为在活动中，他们摆在一起，牵着手，甚至彼此相爱。

2022 年 4 月 6 日，蒂什·赛勒斯在 30 岁之后第三次宣布与比利·雷离婚多年的婚姻。

制片人在田纳西州威廉姆森县合法申请分居，TMZ 获得的离婚文件规定，这对夫妻在一起生活的时间不超过两年，并将 “不可调和的分歧” 列为分居的原因。因此，他要求法院公平分配所有婚姻财产。

Los tres artistas posaron cariñosamente por última vez en la alfombra roja de los Grammy 2019. (Foto: REUTERS/Lucy Nicholson TPX IMAGES OF THE DAY) REUTERS

此外，这对前夫妻发表了一份声明，他们在声明中补充了终止婚姻的决定：

“经过30年，有五个好孩子和一生的回忆，我们决定走自己的路，不是悲伤，而是怀着心中的爱。”

他们强调了他们作为一个家庭在整个关系中所取得的成就：“我们一起成长，我们组成了一个我们可以为之骄傲的家庭，现在是时候开辟自己的道路了，” 他们补充说。

“我们将永远是一个家庭，并期待与朋友和父母共享，持续和充满爱心的经历。名人写道，我们并没有轻易或迅速地做出这个决定，但是随着世界上发生了如此多的决定，我们希望提供一些清晰度和封闭性，以便我们可以专注于重要的事情。”

Los famosos han estado envueltos múltiples controversias (Foto: Gettyimages)

“带着爱与希望...Tish 和 Billy Ray Cyrus” 结束了这对前夫妇的消息。

到目前为止，这五个孩子中没有一个对父母离婚的消息发表声明，但是，有几位网友在社交网络上将Tish和Billy的关系与女儿Miley Cyrus和Liam Hemsworth的关系进行了比较，因为两人经历了不同的分居在他们的整个关系中，他们甚至在同一个地方结婚.

蒂什·赛勒斯（Tish Cyrus）已发展成为美国女演员以及电视和视频制作人，目前已54岁。他曾制作过电影，例如由女儿和利亚姆·海姆斯沃斯（Liam Hemsworth）主演的电影《最后的歌》，其中两位主角都刺穿了他们对银幕的热爱。

Miley Cyrus y su mamá Tish (Instagram: mileycyrus)

比利·雷·赛勒斯

这位乡村音乐的美国演员、歌手和词曲作者目前已经 60 岁了，他的专辑累积了 9 个多白金评级。2006 年至 2011 年，她与美国党的表演者一起在著名电视剧《汉娜·蒙塔纳》中分享了自己的表演技巧。

El artista Billy Ray Cyrus llega para la 31ª Gala anual MusiCares Person of the Year en honor a Joni Mitchell en las Vegas, Nevada, Picture taken April 1, 2022. REUTERS/Steve Marcus REUTERS

虽然爱迫使他们俩回来, 只有时间才能证明这种分离是最后的分离，还是两者都坚定地独自发展自己的生活.

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