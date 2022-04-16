Indecopi 因在圣诞节安排火鸡价格而对超市实施百万富翁制裁

捍卫 Indec opi 自由竞争委员会（CLC）在第一行政诉讼中制裁了 C encosud Retail Peru S.A.、Hipermercados Tottus S.A.、Makro Supermayorista S.A. 和 Supermercados Peruanos S.A.在全国范围内安排整个火鸡圣费尔南多品牌的营销市场价格。 17 24万个鞋底的罚款还包括圣费尔南多公司，因为他是卡特尔的调解人。

声明、电子邮件和经济信息显示，侵权行为包括为整个圣费尔南多火鸡设定最低价格，各公司调整了价格，以在2009年至2016年12月期间人为地将价格保持在较高水平，这涵盖了该协议由国家自由竞争研究和促进局获得。

此外，圣费尔南多（San Fernando）在2015年和2016年圣诞节活动中的参与被认可为卡特尔的促进者，该卡特尔负责向自助服务传达最低价格，在他们之间传递信息和投诉，并寻求遵守协议。因此，每种自助服务都以其对最低价格的尊重为条件，以其他竞争对手的合规性为条件。

除了处以罚款外，委员会还根据Indecopi于2020年3月发布的《符合自由竞争规则的计划指南》中的建议，下令上述公司实施为期3 年的竞争合规计划。

对该委员会的裁决可向二审辩护竞争专门分庭提出上诉。

Indecopi继续表明其致力于加强《自由竞争法》在各经济部门中的效力，促进竞争文化，为消费者的福祉促进经济发展。

这些数据

每年，圣诞节的火鸡供应量接近200万辆，其中圣费尔南多火鸡是消费量最高的火鸡。

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