阿亚库乔足球俱乐部：豪尔赫·威尔斯特曼教练在南美俱乐部杯中击败 “佐罗斯” 后被解雇

米格尔·庞塞（Miguel Ponce）在玻利维亚的逗留时间很短，最后一切都是 在南美俱乐部杯中击败阿亚库乔足球俱乐部。就在 “佐罗斯” 在科恰班巴取得2-0的巨大胜利之后的第二天，豪尔赫·威尔斯特曼的董事会决定不再指望智利人。他只在俱乐部呆了 133 天。

作为Conmebol锦标赛D组的最后 一名，在玻利维亚联赛的Apertura锦标赛中获得10分的第五名，带领球队的人决定不再依靠策略师的服务，他参加了12场比赛，增加了4场胜利，2场平局和6场损失。

“从现在起，米格尔·庞塞教授不再是该机构的一员 。我们感谢迄今为止所做的工作，并祝愿他在职业生涯中取得成功。” 俱乐部在其社交网络上写道，向 DT 说再见，他显然收到了智利甲级联赛的圣地亚哥·流浪者队的报价。

回想一下，“ayacuchanos” 在路上赢得了伟大的胜利，之后在比赛中增加了前三分在国际比赛的第一天以 3-2 落入利马的圣保罗锦标赛，他们在前往 Sport Boys 的路上离开后到达了那里。“教会团队” 不仅在结果上表现出色，而且在比赛中也表现出色。尽管红军有一些机会让守门员安迪·维达尔（Andy Vidal）成为身影。

这是第三次出国经历，玻利维亚是目前唯一一个Miguel Ponce在国外工作的国家。他之前曾执导过圣何塞和布鲁明，在那里他也没有待很长时间，也没有取得很好的成绩。

让我们记住，阿亚库乔足球俱乐部和豪尔赫·威尔斯特曼将在南美杯再次见面，但这次由亚历杭德罗·阿普德领导的球员将是当地人。这项承诺将于 5 月 5 日星期四进行，这是 D 组的第四天，可能会在库斯科的印加·加西拉索·德拉维加体育场举行。“Zorros” 是 D 组的一员，来自巴西的圣保罗和智利的埃弗顿。重要的是要注意，每个小组中只有第一名将进入16轮。

Redes sociales Jorge Wilstermann.

理想 XI 中的安迪·维达尔和两名梅尔加玩家

安迪·维达尔、贝尔纳多·奎斯塔和亚历杭德罗·拉莫斯是 2022 年南美俱乐部杯第二轮理想的 11 人的一部分。厄瓜多尔基多联赛的路易斯·凯塞多（中锋）和尼尔森·安古洛（边锋）、来自阿根廷的拉努斯的亚历山德罗·伯纳贝（左后卫）、阿根廷赛车俱乐部的 Fabricio Domínguez（边锋）、巴西圣保罗的罗伯特·阿博莱达（中锋）、来自哥伦比亚的 Junior 的迪迪埃·莫雷诺（中轮）、卢卡斯·罗梅罗（来自阿根廷的 Independier 的中轮）和 10 月 9 日在厄瓜多尔举行的丹尼·卢纳（搭便车）。

Once ideal segunda fecha Copa Sudamericana.

AYACUCHO 2-0 豪尔赫·威尔斯特曼

4月13日星期三，阿亚库乔足球俱乐部在202 2年南美俱乐部杯 D组第二场比赛中以2比0战胜豪尔赫·威尔斯特曼。这场比赛在玻利维亚科恰班巴的费利克斯·卡普里莱斯体育场进行。“佐罗斯” 在上半场的9分钟内以弗朗西斯科·杜克洛斯的进球获胜，乌拉圭人克里斯蒂安·特切拉在躲避威尔斯特曼的守门员后赢得了2-0的反击胜利。

杜克洛在阿亚库乔足球俱乐部对阵威尔斯特曼的比赛中开启了进球。

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