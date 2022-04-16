艾达·马丁内斯在 “奇克拉约怪兽” 上对他的追随者说：“我会要求判处死刑”

在胡安·安东尼奥·恩里克斯·加西亚（Juan Antoni o Enríquez García）案之后，整个秘鲁都感到愤怒，俗称 “奇克拉约”Monster'，他绑架了一个3岁以下的孩子对她进行性虐待。模特艾达·马丁内斯（Aida Martínez）在得知这一事实后要求对当事人判处死刑。

模特通过她的Instagram帐户对这个问题发表了评论，并指出，如果她手中有正义，她不会终身关押这个人，但会立即判处他死刑。

“妈妈、爸爸、孩子、兄弟姐妹、整个家庭、整个社区，我们在一起。 如果他们问我如果你是本案的法官你会怎么做，我会问，而不是终身监禁，我会要求判处死刑 ，” 她说。

同样，这位前现实女孩明确表示，除非她在秘鲁的监狱中免税，否则她一生都不会免费喂养 “奇克拉约的怪物”。

“ 他的余生都在监狱里免费吃饭。关于我们的税收，更是如此 。” 艾达·马丁内斯在自己的 Instagram 帐户上非常烦人地说，她在那里无条件地支持了未成年人的父母。

另一方面，该模特解释说，她目前并不关心人权，因为她坚持认为孩子的侵略者必须死亡，而且她不怕在社交网络上说出来。

“ 这种怪物不可能再出现在社会上了。我现在对人权不感兴趣，我确实希望这个人死亡，我说的时候不要割舌 ，” 他强调说。

对于模特来说，“奇克拉约怪物” 胡安·安东尼奥·恩里克斯·加西亚不应被判无期徒刑，而应判处死刑。

梅利莎·帕雷德斯还要求判处死刑

梅利莎·帕雷德斯（Melissa Paredes）是另一位反对 “奇克拉约怪兽” 的艺术家，他要求所有秘鲁人团结起来要求死刑，因为据我们所知，秘鲁不允许这一判决，因为它签署了《圣何塞条约》。

“作为母亲、姐妹、女人，我断然拒绝这些令人作呕、令人发指、堕落、令人作呕的行为。我不仅要问，而且像许多母亲和妇女一样，我要求这种令人作呕的行为不要逍遥法外，” 他在社交网络上写道。

此外，他呼吁社会实现死刑合法化。他总结说：“ 让我们看看我们是否真的对真正有价值的事情感到愤怒，我们都团结起来，使之值得处以死刑或阉割的惩罚，并与这个虐待三岁女孩的人零接触 。”

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