克里斯汀·斯图尔特将出演浪漫惊悚片《爱说谎流血》

Actor Kristen Stewart attends the 94th Oscars Nominees Luncheon in Los Angeles, California, U.S., March 7, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

在获得斯宾塞奥斯卡提名后，美国女演员克里斯汀·斯图尔特继续为她的电影作品添加创新建议。这个新项目被称为《爱在流血》，将由罗斯·格拉斯（Saint Maud）执导，并将以电影公司 A24 Film s的名义发行。后者以主持著名的电影而闻名，例如 Lady Bird 、 Flor ida Project、 Moonlight 、 M idsommar 、《灯塔》、《麦克白的悲剧》以及最近的 一切都一次全部。

这部电影也将得到Film4和英国频道4的一个部门的支持，是一部在健美界拍摄的浪漫惊悚片。格拉斯将与 Weronika Tofils 一起撰写剧本，正如《好莱坞记者》所透露的那样，这个故事的主要目的是反映这项世界运动比赛所需的极端技能。

Kristen Stewart y Pablo Larrain trabajaron juntos en "Spencer". (REUTERS/ Eric Gaillard) REUTERS

斯图尔特将赋予一位女性健美运动员的保护情妇以生命，该女健美运动员的口译员尚未公布 。根据参与该制作的公司发布的描述，将在屏幕上看到的浪漫情节将 “由自我，欲望和美国梦助长”。这不是暮光之星第一次参与 LGTBQ + 的制作，实际上，他之前在喜剧《最快乐的季节》（2020年）中已经这样做过。

《爱情谎言流血》将由今年刚刚发行的电影公司A24在全球发行，这是Ti West的恐怖片 X；带有《男人》头衔的新亚历克斯·加兰（Ex Machina）；以及上周最受关注的影片，一部由 Dan Kwan 和 Daniel Scheinert 执导的黑色动作喜剧电影《无处不在》。

La cinta de Larrain explora un pasaje clave en la vida de la princesa Diana. (Diamond Films)

罗斯·格拉斯（Rose Glas s）是英国导演兼编剧，三年前在多伦多国际电影节上推出了圣莫德（Sain t Maud），在电影界声名狼藉。心理恐怖情节描绘了一位基督教信仰的护士和奉献者对被诊断患有癌症的退休舞者的灵魂的救赎的痴迷。它在英国独立电影奖上获得了 15 项提名，并且是 BAFTA 最佳电影和最佳首演类别的候选人。

克里斯汀·斯图尔特和她的斯宾塞奥斯卡提名

自从克里斯汀·斯图尔特（Kristen Stewart）首次露面迪夫人的角色以来，奥斯卡奖提名开始讨论，最终实现了。在智利电影制片人巴勃罗·拉兰（Jackie）的指导下，这位艺术家 提供了在一部电影中描绘了威尔士贵族戴安娜（Diana of Wales），该电影想象了她与查尔斯王子正式分居之前的那一刻会是什么样 子。

Stewart fue nominada a la reciente gala de los Oscar por su interpretación como Lady Di. (Diamond Films)

1991年12月，她前往诺福克桑德灵厄姆故居的乡间住宅，参加英国王室组织的圣诞节假期。她的两个儿子，威廉和哈里，正在那里等着她。当时，卡洛斯和戴安娜的婚姻正处于最关键的时刻，因为他对卡米拉·帕克·鲍尔斯（Camilla Parker-Bowles）的不忠。

斯宾塞最初是在 2021 年的威尼斯电影节上放映的，到去年 2 月底，它可能是在拉丁美洲的电影院里看过。

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