2022年复活节：墨西哥人最喜欢的海滩是什么

Fotografía fechada el 2 de junio de 2020 que muestra turistas mientras pasean por las playas del balneario de Acapulco. EFE/David Guzmán/Archivo

墨西哥公民最期待的时刻之一已经到来，因为从历史上看，复活节假期一直是短暂逃离旅游目的地的最大日子之一。

因此，本周末的酒店入住率将达到不错的数字，尤其是由于墨西哥已进入 COVID-19 大流行的最低点之一，这就是为什么根据墨西哥国家商会联合会的数据，估计经济流出超过1.4亿比索的原因。商业、服务和旅游业（Concanaco Servytur）。

关于可能导致这场百万富翁泄漏事件的要点，宣布了墨西哥人将在 2022年复活节期间参加的主要海滩，其中阿卡普尔科和坎昆是共和国关于海滩的主要标准。

Cancún será una de las playas más visitadas por ciudadanos mexicanos en la Semana Santa 20222 (Foto: EFE/Alonso Cupul) EFE

根据墨西哥福布斯提交的一份报告，通过 Airbnb 托管平台预订最多的海滩是阿卡普尔科，瓦图尔科，坎昆，恩塞纳达，拉巴斯，洛斯卡沃斯，马萨特兰，新巴亚尔塔，巴亚尔塔港和图卢姆。

住宿公司的传播总监卡洛斯·奥利沃斯（Carlos Olivos）提到，由于 COVID-19 疫情的数量减少，目前市民已经感受到了乘飞机旅行的信心，这与去年通过汽车旅行不同占主导地位。

关于最受欢迎的景点，坎昆将接待来自墨西哥城，蒙特雷和瓜达拉哈拉的大部分游客；而阿卡普尔科将接待来自墨西哥城，普埃布拉和托卢卡的大部分游客。

En diciembre de 2021, la bahía de Acapulco conmemoró 500 años de ser descubierta (Foto: EFE/ David Guzmán) David Guzmán | EFE

关于该国的酒店入住率，这个复活节假期海滩比例最高的目的地是韦拉克鲁斯和里维埃拉玛雅人，占90％以上；而阿卡普尔科，马萨特兰和南下加利福尼亚州的入住率估计为80％。

另一方面，PriceTravel Hol ding证实，最受追捧和预订的目的地是阿卡普尔科和坎昆，但他们也增加了伊斯塔帕，马萨特兰和巴亚尔塔港，因此预计4月上述目的地将有更大的企业集团。

根据Concanaco的数据，主要旅游目的地的平均酒店入住率将超过75％，在 4月9日星期六至24日星期日期间，有超过1000万国内游客旅行。

Chichen-Itzá, una de las 7 maravillas del mundo, se mantiene como uno de los destinos más visitados por extranjeros (Foto: EFE/ Cuauhtémoc Moreno)

“对于墨西哥商人，尤其是那些致力于旅游业的商人来说，圣周和复活节是一年中最重要的假日季节之一，在经历了复杂的2021年之后，这对他们的经济（即每个人的经济）都是一个非常重要的好处，” 联邦主席解释说，Héctor Tejada Shaar。

同样，这位领导人还要求继续维持针对 COVID-19 的所有安全和卫生措施，并前往正规机构，这是 “唯一能够为消费者和员工提供担保的机构”。

海军秘书处（SEMAR）的数据表明，墨西哥是一个拥有11122公里海岸线的生物海洋国家，阳光，盐水和沙滩构成了游客和当地人都可以享受的各种各样的海滩。

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