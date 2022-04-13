胡安·索勒将接受什么外科手术

阿根廷演员胡安·索勒（Juan Soler）录制了5月10日庆祝母亲节的竞选活动后，他在镜头前确认自己将接受外科手术。

电视小说Heartthrob向早间节目S ale el Sol 的记者报告说，由于体内含腹股沟疝，他将进行手术，因此他评论说，他剥夺了自己在日常生活中执行的各种动作，例如运动，但是，他对所谓手术的态度完好无损：“我已经没有健身房三个半月了，但精神振奋，” 他说。

在解释了他必须在医院接受的手术后，他开玩笑地邀请所有参加采访的媒体到医院探望他，并补充说他们可以举行一次有趣的会议。

“有一天我要离开，星期一我完成录音，我去医院然后他们做手术，那就是腹腔镜检查，速度非常快，那天晚上我要在医院睡觉，所以无论谁想去看我，他们都会被邀请，都会有吸*、筹码、音乐、晚餐、舞蹈，显示一切，” 他开玩笑说。胡安·索勒。

El actor contiene una hernia en su cuerpo, por lo que será internado en un hospital para quitarla. (Foto: Instagram / @juansolervalls)

他还证实，他只会在要接受手术的诊所住两个晚上，这样他就可以快速加入他工作的论坛，但是，他必须注意这封信：“不，如果有护理，我就无法携带，所以你知道，鸭子在后面（...）我们不会那天晚上能够做所有这些事情，但是其他一切是的，我们会在不举重的情况下保持冷静，” 他补充说。

他还否认自己害怕手术，因为他确认自己在这种情况下是 “零” 紧张的，他甚至强调自己会进行注射或身体需要的其他过程。

“不，我对这些东西一无所知，我注射自己，我渗透，我给家人，女儿们注射，不，它不会给我零，实际上他们昨天见过我，医生告诉我'好吧，你必须一点一点地编程，'然后我说'紧急吗？'然后他说：'不，这根本不紧急，但你必须注意'”。

因此，这位56岁的演员提到，他将不得不推迟复活节假期，而复活节假期将在牧场上度过，这是因为医生禁止他参加他在那个地方计划的任何活动，因此他将在CDMX中度过假期。

El también presentador acotó que no podrá realizar sus vacaciones de semana santa. (Fotos: Instagram / @juansolervalls)

“我本来打算去牧场游泳跑步带好博尔赫斯呼吸新鲜空气，但是医生禁止我，去牧场坐下，看马跑，人们游泳，博尔赫斯玩得开心，我不愿意。我要留下来享受墨西哥城，那里现在天气如此美丽，也许在周末我会去朋友的餐厅，” 胡安·索勒说。

最近，自去年3月19日以来，这位演员卷入了有关与记者保拉·罗哈斯（Paola Rojas）有关系的各种谣言，前面提到的墨西哥记者在他的官方 Instagram 帐户上发布了一段视频，该视频表示与著名人士以及另外两个朋友一起度过了一个非常愉快的时刻，这种情况在一对夫妻关系之前恢复了几次谣言。

“与 Soler 的关系已经很近了，对吧？他们应该已经走路了”，“真是一对好夫妻”，“非常帅气！！！！保拉和胡安·索勒非常好的夫妻”，“两人都应该有机会开心！我希望有一些不错的流程”，是Paola的追随者的一些评论。

La periodista despertó los rumores sobre su supuesta relación con el actor Juan Soler. (ig: @paolarojas)

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