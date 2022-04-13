乌拉圭是安全和安保方面排名前25位的国家之一

View of Plaza Independencia (Independence Square) in Montevideo downtown, Uruguay. Images taken outdoors, daylight. Digital composite, several images stitched together.

根据英国营销和咨询公司CS Global Partners编制的名单，乌拉圭进入了世界前40名公民的排名，该公司还专门从事投资居留和公民身份解决方案。

该公司编写了《世界公民报告》，对全球187个国家进行了评分。致力于社会政治研究和分析的研究中心 Nueva Majoridad Urugu ay表示，考虑了生活在其中的满意度，吸引力和生活质量标准。

这就是乌拉圭和罗马尼亚等国家一样达到72.3分并达到所有类别平均第39位的方式。在拉丁美洲国家，它排在第二位，仅次于智利获得75.1分。后者在全球排名中排名第33位。

分数是根据五个特征计算的：安全保障、经济机会、生活质量、全球流动性和财务自由。从这个意义上讲，尽管乌拉圭名列前50名，但得分最高的是在 “安全和保护” 支柱中。在那里，它在全球排名第25位，在拉丁美洲排名第一。

具体而言，在 “安全和安保” 方面，每个国家在这些参数中提供的能力是根据每个公民的个人层面和在一般冲突局势中衡量的。乌拉圭的得分为81.9，排名第25位，在非洲大陆排名第一。

高于乌拉圭的是圣马力诺，得分为82.4点，低于摩纳哥，为81.8。同时，排名第二的拉丁美洲国家是哥斯达黎加，以78.5分排名第30位，智利以74.8分排名第41位。全球排名第一的是冰岛，积分为96.2分。

至于 “经济机会”，乌拉圭达到了63.5点，排在第47位。该功能评估每个国家向其所有公民提供财富、物质舒适和其他福利的能力，这些福利是强劲经济的关键之一。

就@@ 地区而言，“美国瑞士” 是该地区第三大最具吸引力的国家。在他之前的是智利，以70.5分排名第27位，墨西哥以64.9分排在第42位。在全球范围内，得分最高的是新加坡，得分为84.8分。

在生活质量方面，这是乌拉圭得分最差的国家之一。该公司衡量和计算一个国家在物质、经济、文化、社会和教育方面为其公民提供高质量生活的能力。

En movilidad global, que mide la cantidad de países a los que los ciudadanos pueden acceder sin necesidad de una visa, Uruguay logró el puesto número 29 a nivel mundial. Foto: Punta del Este, la ciudad que atrae más turistas en el país (EFE/Federico Anfitti) EFE

在这个类别中，该国得分为73.6分，排名第53位。它被黑山包围，积分为73.8分，哈萨克斯坦为73.1分。在拉丁美洲，它排名第四，仅次于智利，77.7分，阿根廷，78.8分，哥斯达黎加，73.9 分。就其本身而言，瑞士以92分位居世界第一。

全球流动性衡量公民无需签证即可进入的国家/地区的数量。该类别是乌拉圭获得世界最佳成绩的第二名。凭借72.9分，他在墨西哥和毛里西奥之间以74.6分排名第29，排在72.6分之间。

在全球范围内，前往其他国家的旅行机会最好的国家是日本，得分为91.4分。在拉丁美洲的公司中，高于乌拉圭，有智利（82.6）、阿根廷（78.8）和巴西（76.3）。

最后，在财务自由方面，乌拉圭获得了66.3分，这将是所有类别中得分最低的。它在全球范围内排在第36位。这考虑到每个国家是否有能力为企业的注册和业绩以及个人和商业资产的持有提供有利和稳定的监管框架。

因此，乌拉圭是该类别中的第二个拉丁美洲国家，仅次于智利，智利以69.8分的积分在全球排名第27位。新西兰拥有世界上最好的财务自由度，积分为87.4分。

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