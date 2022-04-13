Fiorella Cayo：谁是米格尔·拉巴特？他们为什么在结婚两年后就结束了？

Fiorella Cayo 和 Miguel Labarth e 之间的休息让当地人和陌生人感到非常惊讶。尽管他们不是媒体夫妇，也不是出现在电视上，但他们俩都没有在社交网络上表达自己的爱意。

但是，在 4 月 12 日，斯蒂芬妮·卡约的姐姐承认，她与米格尔·拉巴特的婚姻将结束，并在媒体透露，他们个人价值观之间的差异最终使他们疏远了。

“我认为价值观的完整性存在分歧。人们可以原谅一些事情，本着试图看到的东西不是那么白，不是那么黑的精神。但是最后有些事情与你的本质背道而驰，到目前为止，你不必再说了。我们在相同的价值观上并不一致，”《今日美国》摄影机的女演员在电影《别告诉我 spinster 2》的红地毯上说。

谁是米格尔·拉巴特？

Fiorella Cayo 和 Miguel Labar the 于 2019 年 12 月 1 日在他们的陪同下在酱区的塔拉波托结婚家人和亲密的朋友。从那时起，媒体的目光一直对他们之间的任何问题保持警惕。

对米格尔·拉巴特知之甚少。从她的社交网络上可以看出，秘鲁女演员和舞蹈演员的丈夫在市场营销方面拥有丰富的经验，并曾担任Saga Falabella等公司的采购经理。他目前将为 Oechsle 品牌工作。

同样，在他的官方Instagram帐户上，他拥有10,000多名关注者，并且仍然活跃，因为他会毫不犹豫地分享他在世界各地的各种旅行的照片和视频，例如前往中国，法国，意大利，美国等国家。

这甚至表明他的身体状况仍然良好，因为他在沙滩上和做自己最喜欢的运动时张贴了自己的身体照片。他还明确表示对Fiorella Cayo的热爱, 因为他不断与她发布浪漫的快照.

Miguel Labarthe en New York en el años 2016. (Foto: Instagram)

你分开多久了？

当Fiorella Cayo被问及何时终止恋爱关系时, 她毫不犹豫地回答说分手是最近的.此外，她澄清说，尽管丈夫在结婚期间在几件事上没有达成共识，但她仍然认为丈夫是个好人。

“不是最近，我祝他一切顺利，他是个很棒的人。但是我们并没有在相同的价值观上保持一致。有些人在婚姻中持续了很多年，因为突然之间，他们别无选择，而我们做到了。” Cayo家族的成员告诉AméricaTelevisión早间杂志。

Fiorella Cayo 宣布她 “最近” 已与米格尔·拉巴特分居。此外，他还讲述了分手的更多细节| 视频：美国电视台//今日美国

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