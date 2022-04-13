法尔考透露了退休后他想做的事情：“我希望我能完成它”

El delantero colombiano del Rayo Vallecano, Radamel Falcao, en una fotografía de archivo. EFE/Javier Lizón

拉达梅尔·法尔考·加西亚并没有在巴列卡诺闪电中度过最美好的时刻。自从2月26日面对皇家马德里以来，由于受伤使他无法出庭，哥伦比亚人最近几周一直无法继续比赛。这些身体上的并发症使他无法参加2022年卡塔尔世界杯预选赛哥伦比亚国家队的最后一场比赛。

哥伦比亚虎队在瓦列卡斯以一种很棒的方式开始了他的第一个赛季，他迅速脱颖而出并开始进球，法尔考开始有所作为，不仅在球队中，而且在城市中。球迷们对哥伦比亚前锋的加入感到高兴，并迅速成为LaLiga的主角，在积分榜上名列前茅，争夺欧洲锦标赛的一席之地。但是，2022年的水平无法维持。

看来随着新的一年的到来，巴列卡诺（Rayo Vallecano）开始放弃积分，受伤再次敲响了不得不离开球场的哥伦比亚前锋的大门。今年到目前为止，Vallecas球队还没能在LaLiga赢得一场比赛，这就是为什么他们现在以34分进入积分榜的第13个盒子的原因。

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在接受门户网站 “Vallecasweb” 的采访中，法尔考谈到了他上足球之前的起点，甚至回想起了在River Plate进行职业生涯首次亮相之前学习新闻学的感觉。埃尔·蒂格雷（El Tigre）仍然对这个职业有浓厚的兴趣，他的眼睛很好，而且退休后他不排除这样做。

“我的父母一直坚持要我继续学习，并继续为生活做准备。我开始学习新闻学是因为我认为我可以在某种程度上适应新闻或将新闻带入体育领域。在我加入里弗的一线队后不久，一切都开始变得困难起来，我不得不退出，但我认为这是一次不错的经历。” 拉达梅尔·法尔考·加西亚在接受 Vallecasweb 采访时说。

他补充说：“不，我从来没有真正想过另一个。我从来没有像对足球那样对另一种职业有如此极端的热情。我之所以选择新闻业，是因为我认为我可以把它改编成足球（...）显然，我在体育新闻界度过了轻松的时光，因为我不仅是踢足球，还是一名体育运动员，但我总体上喜欢运动。我认为新闻业本可以使它适应我的体育事业，这可能是我认为我可能能够继续的领域。”

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关于巴列卡诺闪电目前正在经历的时刻，他表示接下来的比赛将是决定性的，并将作为决赛进行。瓦列卡斯队将在本赛季结束前面对的对手是：阿拉维斯、西班牙人队、巴塞罗那、皇家社会、赫塔菲、比利亚雷亚尔、马略卡岛和莱万特。

“他们是我们必须作为决赛进行的比赛；它们是决定性的，我们必须寻找必要的积分。我们必须战斗并对我们充满信心，因为这是唯一能使我们取得胜利的东西，” 拉达梅尔·法尔考·加西亚说。

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