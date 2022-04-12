“遏制你的热情”：拉里·戴维确认了新赛季

“遏制你的热情” 的第 11 季不会是最后一季，因为它的创作者拉里·戴维（Larry David）声称他们还会再有一个。(HBO MAX)

2000 年开始的 HBO 系列电视剧《遏制你的热情》将以新季为特色。由 HBO Max主办的美国导演联盟D GA（美国导演协会）组织的艾美奖活动中，该系列的演员，编剧和创作者拉里·戴维（Larry D avid）本人（喜剧《塞恩菲尔德》7年的编剧）做出了这一确认。

在这次活动中，放映了第 11 季名为《西瓜》的剧集，同时进行了小组讨论。该小组由记者里奇·艾森领导，还包括执行制片人杰夫·沙弗拉里·戴维以及杰夫· 加林、苏西·埃斯曼、J.B. Smoove、谢丽尔·海因斯和理查德·刘易斯系列的演员。

艾森用他的 Twitter 账户宣布了这一消息：

“所以，我很荣幸今晚在洛杉矶为遏制你的热情主持一个 @TheEmmys 小组讨论会，大部分演员，我问了拉里·戴维最后一个问题：'还会有另一个遏制季节吗？'他说是的。”

尽管信息以该声明结尾，但这部奢侈喜剧的粉丝很快就回应了这条推文，并在社交网络上激动人心地发表了评论。但是要注意：只有在David决定受到启发并写更多剧集时，该系列才有效。让我们记住，这个故事在第8季和第9季之间有了长达六年的休息时间，跨越了2011至2017年。最后一期（第十一期）于12月在HBO播出，讲述了拉里是如何发现一个死贼淹死在他的游泳池里的。拉里没有当地法令所要求的保护围栏，被死者的亲属勒索，然后决定雇用小偷的侄女玛丽亚·索非亚（Maria Sofía）。

该系列可以定义为其创作者大卫的自传，其特点是他对世界的负面看法和神经症。遏制你的热情是二十多个艾美奖和五个金球奖的候选人。

上个赛季的特色是很棒的客串明星，因为我们已经习惯了小说。其中，粉丝们可以欣赏特蕾西·厄尔曼、伍迪·哈雷尔森、朱莉·鲍恩、乔恩·哈姆、比尔·哈德、露西·刘、塞思·罗根、埃隆·戈尔德、乔什·加德和阿尔伯特·布鲁克斯的作品。

在第 11 季首映之前，演员 J.B. Smoove 在接受《综艺》杂志采访时表示：“拉里可以观看更多的季节、更多的剧集、更多的故事，具体取决于他能获得的内容。世界变化的越多，它必须玩的玩具就越多。 他现在很兴奋，精力充沛。” 目前，我们将能够在 HBO Max的流媒体平台上享受整整11个赛季，同时我们正在等待有关第12期首映的详细信息。

继续阅读：