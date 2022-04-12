注意：午夜时分，弗雷迪·林孔的儿子抵达卡利

塞巴斯蒂安·林孔（Sebastiá nRincón）是来自巴拉卡斯中央（阿根廷）的足球运动员，弗雷迪·林孔（Freddy Rincón）的儿子，于凌晨 12:00（哥伦比亚当地时间）后抵达卡利市，陪同他的父亲。

该信息是由卡利的NOTICIAS RCN记者维克多·塔巴雷斯发布的，他在上午12点45分在自己的Twitter帐户上发布了一段视频，记录了塞巴斯蒂安·林孔进入位于帕尔米拉市的阿方索·博尼利亚·阿拉贡国际机场的情况，距离帕尔米拉市30分钟路程巴列考卡的首府。

INFOBAE COLOMBAE 复制了同事塔巴雷斯的视频，该视频出现在他的社交网络上：

塞巴斯蒂安·林孔（SebastiánRincón）此前曾发表过一条推文，向父亲致敬，该推文平息了有关他去世的谣言，此前Imbanaco诊所的医生声称 “巨像” 处于危急状态。

这条推文的形象是Rincon在意大利90世界杯上的标志性庆祝活动，当时哥伦比亚队与无所不能的德国队并列，迈出了历史性的一步，迈出了下一轮足球锦标赛。

在我们的哥伦比亚版中，我们将展示弗雷迪·林孔（Freddy Rincón）生命中过去24小时的独家材料及其对哥伦比亚体育文化的影响。

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