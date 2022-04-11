墨西哥Exatlon：本赛季结束什么时候上线

这个名为 Exatlon All Star 的真人秀系列的版本已经进入最后几周，即4月10日，桑德拉·斯梅斯特（Sandra Smester）宣布，最后一集将于5月1日在多米尼加共和国的海滩上直播：

“@ExatlonMx 总决赛 5 月 1 日星期日直播！”阿兹台克电视台内容和发行总监在她的Twitter帐户上写道，同一天，据报道，在本月的最后一次广播中，墨西哥Exatlon将有一个新的时间表：

(Foto: Twitter/@ssmester)

-从星期一到星期五，它将从 19:30 开始。在这些节目中，每日比赛都在巡回赛中播出。

-周日晚上 9:00 这些天专门用于每周淘汰。

“在周一至周五晚上 7:30 和周日晚上 9:00 被阿兹台克UNO信号淘汰的新时间表中，享受历史上最大赛季的最后几周，这是MasterChef Junior结束时比赛的所有激动人心。” 这个真人秀。

(Foto: Exatlón México IG)

目前真人秀只剩下八名成员，来自蓝队的成员还在比赛中：

-伊芙琳·吉哈罗

-野兽大卫·华雷斯

-哈维尔·马尔克斯

-Koke Warrior

-Aristeo Cazares

来自以红色为代表的团队：

-马蒂·阿尔瓦雷斯

-Heliud Pulido

-Araujo Duck

Ya quedan pocos competidores (Foto: Instagram/@exatlonmx)

要观看 Azteca Uno，粉丝可以收看服务公司 Izzi 、 Dish、 Star TV、Sky 和 Megacable 的 101 频道；而 Izzi 用户可以选择 801 作为高清信号。

Exatlón的最新剧集和本季大结局也可以在阿兹台克电视台官方网站或 vivo的阿兹台克电视台移动应用程序上在线观看，可以在安卓和iOS系统上免费获得。

最近，马蒂·阿尔瓦雷斯（Mati Álvarez）和伊芙琳·吉哈罗（Evelyn Guijarro）-本赛季唯一仍在参加比赛的女性-对他们的友谊有了重要的启示，运动员参加了墨西哥Exatl on以外的队伍，因此他们在该计划的巡回赛中不断面对对方，但是，几个星期以前他们在剧集中出演了一场激烈的战斗。

两者之间的冲突之所以出现，是因为显然来自蓝队的伊芙琳试图对金冠军开玩笑。这种干扰会引起马蒂的注意力，马蒂在与多丽丝·德尔·莫拉尔的比赛中输掉了比赛，愤怒地回到了自己的位置。

Fotos: IG @matialvarezs @evelynguijarro

在那集中，马蒂对伊芙琳·吉哈罗（Evelyn Guijarro）感到非常沮丧，伊芙琳·吉哈罗（Evelyn Guijarro）试图争辩说她只是在开玩笑，还强调说她也收到了类似的评论。他在讨论结束时说：“但是我不会再和你说话了，我明白了。”

事件发生将近一个月后，运动员们通过该节目的官方帐户参加了Instagram广播，并解释说，即使他们不为同一支球队效力，他们实际上也有很好的关系。。

“我们彼此非常相爱，我相信我会成为祖母，我会告诉她的。嘿，过来！”，说 “终结者”。就马蒂而言，她提到了以下几点：“当伊芙琳有孩子时，我将成为最喜欢的姨妈，也是永远支持她的阿姨”。

通过这种方式，运动员们清楚地表明，激烈的讨论是这场比赛的典型事件，他们之间没有竞争，因为他们是最后一批留在比赛中的女性，他们决定互相支持直到赛季结束。

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