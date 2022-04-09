秘鲁丛林中的复活节：该地区提供的最好的典型菜肴

复活节来了，是时候为假期做好一切准备了，以防您计划在这些季节进行长途旅行以清醒头脑。有什么更好的地方可以参观秘鲁丛林，无论是因为它的热带地区还是 他们保存的美食 几个世纪。一定会让你大吃一惊的菜肴，你会想在家尝试一下。

因此，我们为您提供了该地区提供的最佳典型菜肴清单，以便您在该地区四处走动时，就会知道该尝试什么，从而度过难忘的经历。根据马卡·秘鲁（Marca Peru）的说法，亚马逊美食被认为是世界上最精致的美食之一，因为它无可争议地使用了其成分，风味和质地；刺激感官并唤醒无与伦比的感觉的元素。

JUANES

秘鲁首都最著名的电影之一，甚至在国家系列和电影中都可以看到。这是一道来自Moyobba的菜，类似于以大米，鸡肉或鸡肉和鸡蛋为基础的非常大的玉米粉蒸肉。乍一看，它看起来像一袋简单的大米，但它的成分赋予了它不同的丛林风味。

大米就像毯子一样盖住了已经调味过的鸡肉和鸡蛋成碎片。您可以将其与冷饮或果汁一起食用，有时那些从丛林到首都旅行的人会因为价格和口味而大量到达。毫无疑问，这是一道味道非常令人愉悦的菜，可以满足最苛刻的口感。

Los deliciosos juanes, conocido en el mundo. Foto: difusión.

EL TACACHO 和 CECINA

秘鲁丛林的另一道标志性菜肴以其质地和风味而闻名。它由绿色香蕉（油炸或烤）组成，然后将其压碎并与猪油混合。此外，它还配以cecina（干猪肉和烟熏猪肉）和香肠（以猪的细肠为基础的香肠，里面塞满了同一只动物的调味碎肉）。有时它会有点痒，但是这种触摸会给它一种不同的口味来吮吸手指，如果您决定去丛林旅行，请不要停止寻找它。

Tacacho con cecina. Foto: difusión.

PATARASHCA

Patarashca 是鱼类爱好者的理想选择。这是一种美味的河鱼，用秘鲁丛林中典型的香料调味，包裹在叶子中，然后用木炭烤。这就是为什么它是一种完美的组合，使鱼具有特殊的香气和风味的原因。这样，乍一看就能吸引客户，甚至是他们第一次看到他们的东西。

Patarashca, pescado de río condimentado con especias propias de la selva peruana, envuelto en una hoja y asado en carbón. Foto: difusión.

INCHICAPI 鸡肉配花生

这是一种来自亚马逊的精致汤，其独特成分是在畜栏（家养鸡）中饲养的鸡肉，液化或磨碎的花生，玉米，木薯和香菜。一种独特的汤，尽管颜色为黄色，但值得享用。它与鸡汤或肉汤不同，因为它的制备方法与众不同。

Inchicapi de gallina con maní. Foto: difusión.

鱼砂锅

这道菜由以各种鱼类和软体动物为基础的炖菜或炖菜组成，例如：鳕鱼或鲈鱼，鱿鱼，贻贝，石斑鱼，虾，章鱼。需要注意的重要一点是，它们都与煮熟的米饭和蔬菜（胡椒，胡萝卜，番茄等）混合在一起。

Cazuela de pescado, comida de la selva peruana. Foto: difusión.

亚马逊人 CHAUFA

这是一道快速简便的菜肴。如果我们将其与charapita胡椒搭配使用，那真是太好吃了。另一方面，这是中国食物和秘鲁丛林食物之间融合的最大代表。亚马逊 chaufa 大米是传统 chaufa 的一种变体，不同之处在于它含有当地食材。其中一些区域食材被用来准备秘鲁丛林中最奇特的炖菜。

Arroz chaufa amazónico selva peruana. Foto: difusión.

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