“365天：那一天”：2020年风靡一时的电影的续集到来了

《365天：那一天》是2020年谷歌搜索量最高的电影中排名第四的电影的续集，将于4月27日发行。(Netflix)

这部电影《365天》于2020年在 Netflix 上映，产生了令人震惊的数字。它进入了90多个国家/地区的每日前十名，并在Google上被评为该年度全球搜索量第四高的电影。

有了这些数字，几乎不可能没有第二部分，这就是现在365天的到来：那一天。劳拉（安娜·玛丽亚·西克鲁卡）和马西莫（M ichele Morr one）是这部电影的主角，在黑帮战斗中，性爱场面比比皆是。在续集中，我们将再次见到这对夫妇，但他们之间的关系不会很乐观。

嫉妒和背叛将融入这种纽带中，除此之外，还将增加马西莫对家人构成的复杂性。神秘人物纳乔（Simone Susinna）在劳拉一生中的出现将引发新的冲突。

这两部电影所依据的小说的作者@@ 布兰卡·利平斯卡（Blanka Lipinska）告诉《综艺》这个新故事以及劳拉将扮演的角色：“毫无疑问，这是一个关于女人的故事。关于我们如何天真、盲目；关于我们有多爱；关于我们如何从错误中吸取教训并有机会纠正错误。”

365天：那天它是由芭芭拉·比亚沃斯和托马斯· 曼德斯执导的，而剧本则留给了莫伊卡·蒂尔斯、布兰卡·利平斯卡和曼德斯。劳拉最好的朋友和她最忠实的知己奥尔加（玛格达莱娜·兰帕斯卡）和马西莫的中尉多梅尼科（奥塔尔·萨拉利兹）也重返故事。

用 Sieklucka 的话来说，365天：那一天 “重新审视了已经成熟的劳拉的性格”，并且 “更深入地向我们介绍了恋人之间的关系”。在续集中，他补充说：“她更强壮了。”也许这个评论源于对第一部电影的反应的记忆，该电影因其性暴力场面而被指控助长了强奸文化。尽管要求Netflix将其从目录中删除，但该平台还是让他争辩说这不是独家作品，而是获得的小说，并且一开始就对内容进行了警告。

但是看来这部续集不是唯一的续集。根据作者的话，我们可以有更多关于劳拉和马西莫的未来的章节。“我创作了一个故事，现在这个故事在全世界都广为人知。我为演员们对这个项目的奉献精神感到自豪，也为努力制作这部电影的团队感到自豪。我可以向你保证的一件事是，它还没有结束！”，他宣布。

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