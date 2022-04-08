视频：为什么朱丽叶·帕尔道在哥伦比亚纳税但无法投票

朱丽叶·帕尔道（Juliette Pardau）的追随者留下了深刻的印象，朱丽叶·帕尔道（Juliette Pardau）的追随者曾是 “Pa” quererte”，“被选中的孙女” 和 “直到银分离” 的翻拍作品的一部分，她通过一轮的 “问答” 解决了Instagram追随者的一些担忧。他称之为 “我们前一阵子没聊过” 的动态。#PreguntenPues”，想知道你在总统选举中的立场。

他的回答留下了不止一个想法，因为众所周知，帕尔道于1986年8月21日出生在委内瑞拉加拉加斯，但由于她的职业以及与演员朱利安·罗曼（JuliánRomán）的关系，她居住在哥伦比亚。

这位才华横溢的艺术家回答@@ 说：“我仍然不在哥伦比亚投票，因为我还有外国人的证书，也就是说，我是居住在该国的外国人，我有纳税之类的义务，但我没有投票权，这就是目的。”

他在答复中争论的另一件事是，“投票权仅限于持有国籍的公民”。

这位女演员指出，她没有国籍，因此无法行使投票权

以下是朱丽叶·帕尔道的回答 ：

几天前，这位女演员透露，在新版的热门肥皂剧《直到银色分离》中录制了一些场景后，她扮演了主角的强烈女友 “La pajarita” 的角色，最终她的膝盖受了很大的伤害，因为场景中包含一些负载情绪的动作。

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从她在Instagram上的故事中，这位女演员意识到了上述拍摄后膝盖的状况（有瘀伤）。“我停下来是因为昨天我有一些非常动人的场景，在彩排的某个时候，我的同学对我说：朱丽叶，我觉得你很兴奋。”

的确，演员阵容中唯一没有注意到膝盖受伤的人似乎是她自己，尽管当然，一切都很肤浅，没有发生任何严重的事情，至少是因为在她的InstaStories中看到了什么。帕尔道甚至写了他的同事所说的话：“我认为他们是对的”，然后是一个笑着哭泣的表情符号。

值得一提的是，帕尔道将与卡门·比利亚洛沃斯（Carmen Villalobos），卡门·比利亚洛沃斯（Carmen Villalobos），洛娜·塞佩达（LornaCepeda），塞巴斯蒂安·马丁内斯，格雷戈里奥·佩尼亚（GregorioPernía）以及全国表演的其他艺术家分享一套。

3 月 10 日，一位用户问她是否曾经对自己的身体感到不安全，帕尔道回答说：

这位女演员说：“事实比我想的要多，因为很明显我没有超重，但是健身路径不是我的最爱，这对我来说很困难，事实是，如果我吃得不好，它也会显示出来。”

帕尔道继续回应，他保证，他不是专注于自己的身体可能存在的缺陷，而是一直努力保持身体健康，而不是保持身材的外观。“最后，这是非常主观的，会有人认为它很高，其他人会认为它很薄，所以除了自己之外，没有什么可以取悦任何人的”。

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