埃尔塔金（El Tajín）的奥秘：是什么导致了西班牙前城市的崩溃

美国国家人类学和历史研究所（INAH）和文化部透露，西班牙前城市埃尔塔金（ElTajín）消失的可能原因之一可能与位于当前考古区内的尼科斯大厦的太阳现象有关。这是一座纪念碑，其目的是要求众神 “在洪水和环境变化时期自然与人之间的平衡”。

该机构在2022年4月7日发表的一份声明中公布了这一假设，该声明还指出，在 10世纪（900年）左右，“被称为中世纪温暖时期的气候变化” 到达了该地点，这不仅在中美洲地区造成了严重破坏，而且在欧洲部分地区也造成了严重破坏大陆和其他偏远地区。

这一事件的后果之一是 “温度” 升高，导致洪水甚至导致大量人口中心的废弃。这座神圣的城市就是这种情况，该城市现在被称为韦拉克鲁斯州帕潘特拉的El Tajín考古区。”

Pirámide de los Nichos, una construcción clave para entender la historia de la Zona Arqueológica. (Foto: INAH)

得出这一结论要归功于专家在被认为是世界遗产的地区所做的工作。这项研究包括将 “古代气候信息、原地收集的考古数据和使用激光雷达11年多的研究结果” 结合起来，后者是利用激光点探测和测量物体的技术工具。

另一方面，考古学家帕特里夏·卡斯蒂略·佩尼亚（Patricia Castillo Peña），INAH Veracruz中心的研究员兼考古区学术主任，他指出：“如何阻止一个在当时的仪式和生活中如此重要的城市运作，并指示其居民放弃对是神灵，他们是从两座基本建筑物中造出来的：南球赛和利基大厦。”

此外，他补充说，这两座建筑不仅是 “ElTajín整个核区中最具纪念意义的建筑，而且也是最新的建筑，建于公元800至1100年之间。”根据专家的说法，这意味着，如果考虑到它们是与 “神，有太阳，水和风，它们一定是为了寻求被破坏的自然环境的平衡而竖立的”。

El comunicado agrega los cambios de temperatura provocaron inundaciones que llevaron e incluso el abandono de grandes centros de población. (Foto: INAH)

研究人员还强调，开发Nichos大厦的目的是欣赏一年中发生的太阳现象，“有时可能与春分点和冬至同时发生的事件，在此期间，太阳会逐渐照亮建筑。西班牙裔前”。

另据透露，精确度如此之高，“这种效果持续了七分钟，在此期间，与神Quetzalcoatl相关的初升的太阳从上到下照亮了利基大厦的七个尸体中的每一个，直到它接触地球并与人接触”。

多亏了通过激光雷达所做的工作，才有可能找到 “ElTajín核区的原始通道，其中一个位于Nichos大厦的西立面”。另一方面，该声明详细介绍了专家们能够推论：“在今年四分之一的时间里，大约有300人包围了纪念碑，其中150人在东广场，150人在西方，希望目睹纪念碑正面的逐渐照明或加冕效应发生在后面，当太阳假装落在地下室的顶部时”。

Captura de comunicado INAH.

Captura de comunicado INAH.

Captura de comunicado INAH.

补充说，Pelota Sur游戏也成为一项重要事件，因为除了 “竞赛游戏” 之外，在西班牙前时代，还有一场仪式性的球类游戏，参与者要求一定的帮助，例如，洪水应该停止，作为回报，他们必须提供一些神圣的东西向众神致敬”。

最后，可以得出结论，埃尔塔金（ElTajín）是一个非常重要的考古遗址，“在其1,221公顷土地中只有一小部分被探索过，因此仍然有可能找到新的建筑物，告诉我们这座古城与人类，自然和神”。

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