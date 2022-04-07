政客对阿尼巴尔·托雷斯对阿道夫·希特勒的榜样的反应

在权力下放的部长理事会会议上，总理阿尼巴尔·托雷斯（Aníbal Torres）以纳粹种族灭绝的阿道夫·希特勒（Adolf Hitler）管理1930年代在德国修建高速公路为例。

“有一次，阿道夫·希特勒访问了意大利北部，墨索里尼向他展示了一条从米兰建造的高速公路。希特勒看到了这一点，他去了自己的国家，在那里充满了高速公路和机场，使其成为世界上第一个经济大国，” 他在演讲的一部分中说。

面对这种情况，各种政治人物都大声疾呼，对这封信表示烦恼。

亚历克斯·弗洛雷斯-阿亚库乔的自由秘鲁国会议员

“总理阿尼巴尔·托雷斯（Aníbal Torres）以希特勒这样的法西斯主义和种族灭绝为例举了耻辱，我们现在明白了宵禁失败等错误措施的来源。显然，如果没有意识形态和纲领上的连贯性和变革，就不可能实现。”

爱德华·马拉加-未集结的国会议员（紫党）

“我在万卡约惊恐地听了总理阿尼巴尔·托雷斯的讲话，他公开将希特勒和墨索里尼联系在一起，他们都是战犯，这是不可接受的！你怎么了，Premier？你忘记这个故事了吗？你不是去圣马科斯国立大学吗？看来道德上的丧失行为能力具有传染性。”

卡洛斯 ·A· 安德森-未分组的国会议员（在 Podemos Peru 之前）

“我听说阿尼巴尔·托雷斯赞扬希特勒及其在德国建立道路基础设施的所谓姿态。我很抱歉地说，托雷斯先生不了解历史，更不用说经济史了。他的偏见使他无视历史上最伟大的凶手的种族灭绝行为。”

卢乔·杜兰-莫拉多党主席

“@anibaltorresv 已经触底了。他引用阿道夫·希特勒作为实现国家发展的领导力的基准。我们相信 #LibertadYProgreso 为所有人服务，他们告诉你，人权没有机会成本。他的任期是站不住脚的。”

罗西奥·席尔瓦 Sabtiesteban-宽阵线

“总理引用阿道夫·希特勒作为发展和努力的例子。我现在明白他的专制灵感来自哪里... 这就是为什么他想将罪犯被判入狱的可能性减少到14年，如果脱离《圣何塞公约》违反人权”。

理查德·阿库尼亚-进步联盟前国会议员

“不可接受和不人道，阿尼巴尔·托雷斯为人类最大的种族灭绝树立了榜样，阿道夫·希特勒。难怪他们不担心双手满是鲜血执政。Premier 现在必须走了！”





阿尼巴尔·托雷斯还说了什么？

这不是总理在声明中第一次使用阿道夫·希特勒的身影。人们记得, 3月份, 部长会议主席在反对宪法法院 (TC) 赞成解放阿尔贝托的裁决时,藤森将前总统与独裁者阿道夫·希特勒进行了比较。

“我们必须承认他的善行，但我举一个例子：在德国，不是阿道夫·希特勒使他成为世界大国吗？是他，但他犯下的重大罪行不仅受到德国人的谴责，而且受到全世界的谴责。他当时说，没有人会因为他的出色行为而受到司法审判，他因恶行而受到审判。”

不准确的陈述

听完这些陈述后，并不缺乏专家的反应和分析。哲学家兼电台主持人费尔南多·卡瓦洛批评了阿尼巴尔·托雷斯的版本，并解释说这不准确。他指出，当时担任科隆市长（1917-1933年）的康拉德·阿登纳提议修建几条高速公路。





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