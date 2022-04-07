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星期四 7 四月 2022
奇諾

政客对阿尼巴尔·托雷斯对阿道夫·希特勒的榜样的反应

这位部长在万卡约举行的权力下放部长会议上的讲话中赞扬了德国种族灭绝阿道夫·希特勒的管理。

Newsroom Infobae

7 四月 2022

在权力下放的部长理事会会议上，总理阿尼巴尔·托雷斯（Aníbal Torres）以纳粹种族灭绝的阿道夫·希特勒（Adolf Hitler）管理1930年代在德国修建高速公路为例

有一次，阿道夫·希特勒访问了意大利北部，墨索里尼向他展示了一条从米兰建造的高速公路。希特勒看到了这一点，他去了自己的国家，在那里充满了高速公路和机场，使其成为世界上第一个经济大国，” 他在演讲的一部分中说。

面对这种情况，各种政治人物都大声疾呼，对这封信表示烦恼。

亚历克斯·弗洛雷斯-阿亚库乔的自由秘鲁国会议员

“总理阿尼巴尔·托雷斯（Aníbal Torres）以希特勒这样的法西斯主义和种族灭绝为例举了耻辱，我们现在明白了宵禁失败等错误措施的来源。显然，如果没有意识形态和纲领上的连贯性和变革，就不可能实现。”

爱德华·马拉加-未集结的国会议员（紫党）

“我在万卡约惊恐地听了总理阿尼巴尔·托雷斯的讲话，他公开将希特勒和墨索里尼联系在一起，他们都是战犯，这是不可接受的！你怎么了，Premier？你忘记这个故事了吗？你不是去圣马科斯国立大学吗？看来道德上的丧失行为能力具有传染性。”

卡洛斯 ·A· 安德森-未分组的国会议员（在 Podemos Peru 之前）

“我听说阿尼巴尔·托雷斯赞扬希特勒及其在德国建立道路基础设施的所谓姿态。我很抱歉地说，托雷斯先生不了解历史，更不用说经济史了。他的偏见使他无视历史上最伟大的凶手的种族灭绝行为。”

卢乔·杜兰-莫拉多党主席

@anibaltorresv 已经触底了。他引用阿道夫·希特勒作为实现国家发展的领导力的基准。我们相信 #LibertadYProgreso 为所有人服务，他们告诉你，人权没有机会成本。他的任期是站不住脚的。”

罗西奥·席尔瓦 Sabtiesteban-宽阵线

“总理引用阿道夫·希特勒作为发展和努力的例子。我现在明白他的专制灵感来自哪里... 这就是为什么他想将罪犯被判入狱的可能性减少到14年，如果脱离《圣何塞公约》违反人权”。

理查德·阿库尼亚-进步联盟前国会议员

不可接受和不人道，阿尼巴尔·托雷斯为人类最大的种族灭绝树立了榜样，阿道夫·希特勒。难怪他们不担心双手满是鲜血执政。Premier 现在必须走了！”


阿尼巴尔·托雷斯还说了什么？

这不是总理在声明中第一次使用阿道夫·希特勒的身影。人们记得, 3月份, 部长会议主席在反对宪法法院 (TC) 赞成解放阿尔贝托的裁决时,藤森将前总统与独裁者阿道夫·希特勒进行了比较。

“我们必须承认他的善行，但我举一个例子：在德国，不是阿道夫·希特勒使他成为世界大国吗？是他，但他犯下的重大罪行不仅受到德国人的谴责，而且受到全世界的谴责。他当时说，没有人会因为他的出色行为而受到司法审判，他因恶行而受到审判。”

不准确的陈述

听完这些陈述后，并不缺乏专家的反应和分析。哲学家兼电台主持人费尔南多·卡瓦洛批评了阿尼巴尔·托雷斯的版本，并解释说这不准确。他指出，当时担任科隆市长（1917-1933年）的康拉德·阿登纳提议修建几条高速公路。


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