拉科鲁尼亚·卡利在解放者杯中击败博卡青年队后结束的糟糕连胜

Soccer Football - Copa Libertadores - Group E - Deportivo Cali v Boca Juniors - Estadio Deportivo Cali, Palmira, Colombia - April 5, 2022 Deportivo Cali's Jhon Vasquez celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Luisa Gonzalez

哥伦比亚冠军拉科鲁尼亚·卡利周二对博卡青年队在解放者杯 E 组的首次亮相感到不安，阿根廷中后卫吉列尔莫·布尔迪索的进球以 2-0 击败了博卡青年队在解放者杯 E 组的首次亮相，后者穿了 Xeneize 球衣四年，另一个是边锋约翰·瓦斯克斯。

在当地锦标赛中倒数第二名参加比赛的哥伦比亚人赢得了胜利，这要归功于方向盘凯文·韦拉斯科（Kevin Velasco）的出色表现，他在一场战斗中曾两次助攻，机会很少，表现出色。

这场胜利也值得结束绿白队在解放者杯中的糟糕连胜纪录。他最后一次参加比赛是在2016年，当时他在小组赛的六场比赛中打进了五场失利。确切地说，在那个版本中，他的对手之一是博卡青年队，他在拉邦博内拉以 6-2 输掉比赛，在体育场以 0-0 战平。这样，他在大陆锦标赛的六场比赛之后恢复了胜利。

此外，他在21年后再次击败了博卡青年队。2001 年 5 月 2 日，拉斐尔·杜达梅尔最后一次担任拉科鲁尼亚卡利的守门员。当时的结果是 3-0，杰拉尔多·贝多亚、维克多·雨果·阿里斯蒂萨巴尔的得分和胡利奥·马尔尚特自己的进球。

在最初的几分钟内，Xenei ze 队开始进攻，由巴拉圭人奥斯卡·罗梅罗领导，这让阿苏卡雷罗队的中场球员感到头疼，而年轻的 Exequiel “Changuito” Zeballos 则在现阶段两次完成了乌拉圭人吉列尔莫·德·阿莫雷斯的进球。

与此同时，哥伦比亚人在第 13 分钟有最明显的机会进入上半场，当时在反击守门员阿古斯丁·罗西窥探了通关，足球留给了边锋约尼·冈萨雷斯，后者被秘鲁中后卫卡洛斯·赞布拉诺纠结并提前结束了比赛。

随着时间的推移，比赛结束了，博卡在最初的几分钟内失去了清晰度，尽管他在 39 岁的比赛中再次接近得分，德阿莫雷斯的双击救救了卡利，因为他首先掩盖了达里奥·贝内代托的中距离射门，然后偏转了 Zeballos 的篮板射门。

在补充阶段，比赛变得更加纠结，球队在创造机会方面遇到了很多困难，此外，拉科鲁尼亚卡利体育场的球场状况很差。

泰奥·古铁雷斯的闪光使阿苏卡雷斯更接近罗西的进球，而罗梅罗仍然是阿根廷人中最重要的，尽管在下半场，巴拉圭人不得不多次在自己的场地上寻找球，因为他的球太少了。

当比赛看起来更加纠结时，东道主在贝拉斯科的右侧任意球中将比分开到 69 分，尽管他付出了多大的努力，但布尔迪索还是设法将球带到了网后，让委内瑞拉教练拉斐尔·杜达梅来庆祝。

博卡对得分感到震惊，十分钟后受到了第二次打击，当时贝拉斯科在左侧的一场精彩比赛中溢出并向巴斯克斯发送了一个爬行的十字架，巴斯克斯以幽灵的身份出现，用左手射门将比赛判给了哥伦比亚人。

定于下周举行的第二天，Xeneiz e 将在周二举办大胆的 Always Ready 活动，而糖业种植者将在周三访问科林斯人。

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