学习如何用西班牙食谱准备西班牙海鲜饭

Seafood paella on the wooden table close-up

海鲜海鲜饭是西班牙美食中最著名也是最美味的菜肴之一。在秘鲁，我们有一个国家版本，尽管它并不完全相同，但有一定的相似之处，这就是美味的海鲜米饭。

尽管西班牙海鲜饭多么美味，但由于它遵循的步骤或使用的投入，人们通常认为它是一道复杂的菜肴。但这与现实相去甚远，因为事实是这是一道可以在家制作的菜。当然，要成为准备任何菜肴的专家都需要练习，但是幸运的是，西班牙海鲜饭的准备并不是很困难，因此找到完美的技巧不会花费您很长时间，从第一次开始，您就可以在午餐时用不同的菜给朋友和家人一个惊喜。

如果您 想知道西班牙海鲜饭是如何准备的，请继续阅读以下说明，我们在其中为您带来了原始的西班牙食谱，以便您可以在家中制作 。

准备时间：20分钟

烹饪时间：25分钟

总时间：45 分钟

份量：足以容纳4人

成分

-2 杯大米

-4杯虾汤

-½ 千克鱿鱼

-½ 千克新鲜海鲜

-1 把海贝壳蛤蜊和贻贝

-1 cebolla

-1 中等番茄

-½ 红辣椒

-2 瓣大蒜

-½ 杯豌豆

-1 束新鲜的欧芹叶

-橄榄油

-盐（按口味）

-胡椒（品尝）

-黄色染料或一些藏红花线

准备

1.我们要做的第一件事就是准备好所有食材。我们首先清洗和去皮贝类。我们用贝壳和头部来制作肉汤，然后保留以备后用。

2。现在，我们把虾清理干净，然后把它们切成圆圈。

3.我们还用大量的水清洁贝壳，以便它们释放出任何沙子残留物。

4.现在，在西班牙海鲜饭锅或非常大而深的平底锅中，我们用橄榄油，洋葱，大蒜，胡椒粉和番茄炒熟，我们之前将其切成小方块，然后加入少许胡椒粉和盐调味。

5。我们把鱿鱼放进锅里，然后放海贝壳，让它们煮几分钟。我们会注意到你开始做肉汤，这就是必须发生的事情。准备就绪后，我们会保留。

6。现在，加入2杯米饭并搅拌，使所有东西都混合在一起。然后我们加入4杯我们之前制作的海鲜汤。如果还不够，我们就加水。

7.将所有东西充分混合，然后加入一茶匙黄色染料或藏红花线，然后煮沸约3分钟。

8。即使在西班牙海鲜饭锅中放入液体，我们也会添加新鲜的豌豆，海鲜和先前切碎的欧芹。我们检查盐和胡椒粉，必要时再加一点。

9.我们让它煮直到液体几乎干燥。此时，我们可以添加一些胡椒条进行装饰，并添加一些带壳的大虾。

10。现在让我们调低热量然后盖上盖子。让它煮15分钟，然后品尝谷物。如果准备好了，请将其从火上移开，然后在海鲜饭上撒上少许橄榄油，以使其更具风味。

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