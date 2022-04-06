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星期三 6 四月 2022
奇諾

学习如何用西班牙食谱准备西班牙海鲜饭

了解如何使用我们在以下说明中为您带来的食谱准备美味的西班牙海鲜饭。

Newsroom Infobae

6 四月 2022
Seafood paella on the wooden table close-up
Seafood paella on the wooden table close-up

海鲜海鲜饭是西班牙美食中最著名也是最美味的菜肴之一。在秘鲁，我们有一个国家版本，尽管它并不完全相同，但有一定的相似之处，这就是美味的海鲜米饭。

尽管西班牙海鲜饭多么美味，但由于它遵循的步骤或使用的投入，人们通常认为它是一道复杂的菜肴。但这与现实相去甚远，因为事实是这是一道可以在家制作的菜。当然，要成为准备任何菜肴的专家都需要练习，但是幸运的是，西班牙海鲜饭的准备并不是很困难，因此找到完美的技巧不会花费您很长时间，从第一次开始，您就可以在午餐时用不同的菜给朋友和家人一个惊喜。

如果您想知道西班牙海鲜饭是如何准备的，请继续阅读以下说明，我们在其中为您带来了原始的西班牙食谱，以便您可以在家中制作

准备时间：20分钟

烹饪时间：25分钟

总时间：45 分钟

份量：足以容纳4人

成分

-2 杯大米

-4杯虾汤

-½ 千克鱿鱼

-½ 千克新鲜海鲜

-1 把海贝壳蛤蜊和贻贝

-1 cebolla

-1 中等番茄

-½ 红辣椒

-2 瓣大蒜

-½ 杯豌豆

-1 束新鲜的欧芹叶

-橄榄油

-盐（按口味）

-胡椒（品尝）

-黄色染料或一些藏红花线

准备

1.我们要做的第一件事就是准备好所有食材。我们首先清洗和去皮贝类。我们用贝壳和头部来制作肉汤，然后保留以备后用。

2。现在，我们把虾清理干净，然后把它们切成圆圈。

3.我们还用大量的水清洁贝壳，以便它们释放出任何沙子残留物。

4.现在，在西班牙海鲜饭锅或非常大而深的平底锅中，我们用橄榄油，洋葱，大蒜，胡椒粉和番茄炒熟，我们之前将其切成小方块，然后加入少许胡椒粉和盐调味。

5。我们把鱿鱼放进锅里，然后放海贝壳，让它们煮几分钟。我们会注意到你开始做肉汤，这就是必须发生的事情。准备就绪后，我们会保留。

6。现在，加入2杯米饭并搅拌，使所有东西都混合在一起。然后我们加入4杯我们之前制作的海鲜汤。如果还不够，我们就加水。

7.将所有东西充分混合，然后加入一茶匙黄色染料或藏红花线，然后煮沸约3分钟。

8。即使在西班牙海鲜饭锅中放入液体，我们也会添加新鲜的豌豆，海鲜和先前切碎的欧芹。我们检查盐和胡椒粉，必要时再加一点。

9.我们让它煮直到液体几乎干燥。此时，我们可以添加一些胡椒条进行装饰，并添加一些带壳的大虾。

10。现在让我们调低热量然后盖上盖子。让它煮15分钟，然后品尝谷物。如果准备好了，请将其从火上移开，然后在海鲜饭上撒上少许橄榄油，以使其更具风味。

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