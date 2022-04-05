约翰·阿克曼因在卡塔尔 “拍照” 而对埃布拉德爆炸：“很快就要退出内阁”

外交部（SRE）负责人马塞洛·埃布拉德（Marcelo Ebrard）访问了卡塔尔，以了解商人和足球世界杯的一些细节，并在该国建立了几十年来快速发展的外交关系。

但是，应分析师约翰·阿克曼（John Ackerman）的要求，原来可能是例行公事的总理被判刑，后者因抛弃安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AMLO）而对他进行了爆炸美国官员的访问非常复杂。

3月31日，气候变化问题特使约翰·克里和美国驻墨西哥大使肯·萨拉萨尔出席了国家宫殿，就塔巴斯克尼奥倡导的电力改革进行了对话，该对话确保了北美地区的发展。里约布拉沃河两岸村庄的福利。

阿克曼说，总统本来会听到森普拉能源、Invenergy、新堡垒能源、黑石、通用汽车、江森自控、塔洛斯和福特等大公司对这项立法提案的 “所谓的国家主义和征用性质的担忧”。

(Foto: Twitter)

作者还在《La Jornada》报纸的专栏文章中写道：“这些公司是华盛顿权力的真正拥有者，他们希望墨西哥政府像本国政府一样顺从其要求和需求。”

他指出，如果要在美国复制这种做法，高级官员护送高管对立法提出投诉，乔·拜登将受到严厉批评，但他指出，洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）与众不同，喜欢 “打破计划”，因为他也收到了这些计划，而不是派环境事务副部长或精力充沛。

约翰·阿克曼（John Ackerman）赞扬联邦总统对美国人的良好姿态，因为他解释说，他承诺不征用任何东西外国公司遵守某些公司引进燃料的许可证, 撤回对这些私营机构的投诉, 并解除对其燃料终端的关闭.

AMLO还邀请企业家投资田地、管道和光伏园区以及清洁能源。此外，总统批准了他的承诺，即禁止水力开采或水力压裂，减少使用煤炭发电并促进环保行动。

AMLO se reunió con funcionarios de EEUU para hablar de la Reforma Eléctrica (Foto: Reuters)

阿克曼说，无论这些协议如何，美国政府都发出了 “傲慢而自豪的回应”，并指示指导能源部门政策；此外，正如文件所指出的那样，它重申了该国对洛佩斯·奥夫拉多尔电力改革的主要担忧，他们担心可能会违反TMEC，据称损失了数十亿美元的投资，以及污染排放的增加。

“这种不可原谅的外交粗鲁行为必须立即产生后果。拜登政府的声明与欧洲议会最近的决议以及西班牙公司的压力一样，侵犯了我们的国家主权，这些公司也试图恐吓和迫使洛佩斯·奥夫拉多尔政府撤回其电力改革计划，“他说。

因此，他建议AMLO以 “类似于他回答布鲁塞尔和马德里的方式” 回应拜登，写一封捍卫国家主权的信，或者暂时中止与美国公司的外交关系。

最后，他谴责墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德（Marcelo Ebrard）宁愿在沙特阿拉伯，印度和卡塔尔进行 “长途跋涉”，而不是留在他的老板身边，目的是在该国未来的关键时刻捍卫祖国。他说：“他提前离开内阁似乎迫在眉睫。”

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