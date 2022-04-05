Infobae星座运势：知道哪个是十二生肖中最有毒的5个迹象

根据占星术，我们出生的十二生肖在我们的个性中留下了某些特征，这些特征使我们与众不同并使我们与其他人区分开来。这些可能是积极的，例如决心，同理心和保护本能，但也可能是消极的，因为比其他迹象更具操纵性，撒谎或有毒。

有毒的人是可以直接或间接影响周围人的人。她的性格往往是自恋和无情的，有控制力和恶意的。当他们不喜欢你时，他们往往会有毒，如果你伤害了他们，他们往往不知道如何原谅，而不是放手，他们会寻求报仇。

如果您想知道 星座运势中最有毒的5个迹象是什么，请继续阅读以下注释，看看您的星座是否在清单上 。

1.天蝎座（10 月 22 日至 11 月 21 日）

那些以天蝎座为标志出生的人可能会有毒，因为尽管他们很可爱，但他们也很激烈而且很可疑。如果你伤害了他们，你可以肯定他们不会忘记它，所以他们有时往往是恶意的，这就是为什么他们有机会时可以尝试报仇的原因。

此外，天蝎座的人不要把东西留给自己，因此，如果可以的话，他们会直接告诉你他们对你脸上的感觉，而不会衡量它是否会伤害听它的人。

2。青少年（7月23日至8月22日）

如果狮子座喜欢你或试图赢得你的信任，狮子座是一个非常迷人的标志.但是，如果你进入敌人的队列，它可能会成为你最糟糕的噩梦，因为如果狮子下定决心，他们会很聪明地找到你的弱点。

同样，他们不是停止报仇的人，他们有耐心，等待着最不想到的敌人的那一刻。此外，那些以狮子座为标志出生的人倾向于控制自己，因此当他们能够应付局势时，他们会感到更加放心。

3.ARIES（从 3 月 21 日到 4 月 19 日）

白羊座通常是很有竞争力的人，他们根本不喜欢输.在战争星球火星的统治下，他们在着手实现某些目标时往往会冲动甚至有点侵略性。

他们是不透露自己的计划的人之一，这使得很难知道自己的想法或他们开放并向他人展示自己的感受。此外，他们往往会被危险和肾上腺素所吸引。

4.摩羯座（12月22日至1月19日）

摩ri座是你不想伤害的标志，因为你会唤醒他顽固而恶意的一面。当他们不得不报复某人并在其他人不知道的情况下计划所有事情时，他们并不害怕危险。

在这种标志下出生的人往往有强烈的眼睛，如果他们不高兴，这会吓到人们。

5。处女座（8 月 23 日至 9 月 22 日）

处女座的标志通常是直接的，当他们设定目标时，他们会努力工作直到实现目标.不利的一面是，他们往往很方形和愚蠢，所以当某些东西进入他们的脑海时，他们不会轻易改变主意。

当他们在去某事的路上时，他们不在乎如果他们挡住了谁会受伤。此外，他们是相信每个人都对自己的情绪负责并且不在那里解决任何人生活的人之一，因此有时他们看起来有些冷酷无情。

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