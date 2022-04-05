墨西哥的童工令美国担忧；将投资2800万美元来打击童工

Un niño realiza malabares entre las filas de vehículos el miércoles 10 de junio de 2020, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

在访问墨西哥期间，美国劳工部副部长朱莉·苏（Julie Su）宣布投资2800万美元（MDD），以打击童工和强迫劳动，并加强墨西哥工人在该国北部和南部的权利。

根据苏副部长的说法，将通过社会责任国际拨款500万美元，用于遏制对下加利福尼亚州、南下加利福尼亚州和奇瓦瓦州工人不理想的童工、强迫劳动和工作条件。

此外，在国际劳工组织的参与下，将设立一个耗资1300万美元的项目，以打击墨西哥南部的童工现象，主要是在恰帕斯、尤卡坦和金塔纳罗奥州。它还将设法减少与中美洲各国的贩运人口活动。

同样，将向国际组织团结中心提供1 000万美元，用于 “促进工会民主和加强工人的代表性”。通过这种方式，目的是改进工资增长和工业部门工作条件的集体协议。

2 millones de niños y 1.3 millones de niñas en México realizan labores calificadas como trabajo infantil (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

根据全国童工调查（ENTI）的数据，2019年，墨西哥约有330万5至17岁的女孩和男孩处于童工状态，占该年龄组人口的11.5％。61％为男性（200万），39％为女性（130万）。

在这一总数中，180万人在 "未经许可的职业" 工作；130万人完全是 "在不适当的条件下" 从事家务劳动，262 000人是 "在不适当条件下从事未经许可的职业"。

31.6％从事农业活动；24.5％从事建筑、采矿和工业；14％从事贸易；7.9％从事街头小贩，5.6％从事个人服务，5.4％从事家政工作。集中童工比例最高的州是瓦哈卡州、普埃布拉州、恰帕斯州、米却肯州和圣路易斯波托西州。

根据美国劳工部国际劳工事务局的数据，如果这种趋势继续下去，由于 COVID-19 疫情的影响，这一数字可能会增加到5.5％。

Julie Su y Luisa Alcalde sostuvieron una reunión para combatir el trabajo infantil en México (Foto: Twitter@STPS_mx)

根据《联邦劳动法》，禁止雇用家庭圈内18岁以下的人从事威胁其健康、安全或道德的活动。

在这方面，这位美国官员还与劳动和社会保障部（STPS）负责人路易莎·阿尔卡尔德举行了会晤，并邀请墨西哥加入组织，工人赋权和权利多边协会（英文缩写为M-Power），这是一个在世界经济中保障工会权利的多边倡议.

应该记得，2月23日，参议院批准了修改《联邦法律法》第176条第二节第8款的议事录，以便将15至17岁青少年在农业部门的工作合法化（如果没有重型机械的话），墨西哥的拯救儿童协会对此作出了反对，因为这会影响未成年人的完整性。

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