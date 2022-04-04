路易斯·苏亚雷斯嘲笑罗德里戈·德保罗准备队友的奇怪方式

路易斯·苏亚雷斯和罗德里戈·德保罗因为阿根廷人准备队友的方式而获得了第二个十字架。这位乌拉圭人也带着这种注入物到处旅行，他在自己的 Instagram 帐户上发布了一个嘲笑他的伴侣的故事。在与马德里竞技前往曼彻斯特参加冠军联赛对阵曼城的决斗中，苏亚雷斯分享了一段视频，标题是：“Part 2 @rodridepaul”。在其中，可以看到 De Paul 用手指搅拌和压碎 yerba，在背景中是流行乐队 Chocolate 的经典歌曲 “bat that beats”（“蛋黄酱”）。

当他下飞机将他安置在英格兰时，枪手再次对他的同伴进行了嘲笑，问他把同伴留在了哪里。这不是路易斯·苏亚雷斯对罗德里戈·德保罗的第一次嘲弄，自从加入Cholo Simeone团队以来，他已经建立了深厚的友谊。作为优秀的南美人，他们俩都对伴侣充满热情，尽管他们也在争夺谁是最好的入门书。

因此，不久前，卢乔（Lucho）向他的同伴指出了他如何准备阿根廷人和乌拉圭人最喜欢的输液。在德保罗指责他不喜欢诱饵伴侣之后，苏亚雷斯回答说：“我从来没有见过有人在两分钟内给你扣篮然后开始一个接一个地给你。那不是喝酒的伙伴。在15分钟内完成一个保温瓶。”

就在本周一，戈尔发表了对罗德里戈·德保罗的采访，他在其他话题中提到了莱昂内尔·梅西。“他对阿根廷很满意。他是我们的领袖，我们跟随他。”关于他在拉邦博内拉（La Bombonera）的讲话所引起的疑虑，委内瑞拉在对委内瑞拉的胜利使人们对他在2022年卡塔尔世界杯之后的未来产生了怀疑，他说：“现在他一定会和我们谈谈，他有五届世界杯，并且会给我们建议，一句鼓励，因为正如你说已经有五届世界杯了，目前的经历很重要。我希望梅西喜欢它并且不会遭受痛苦。我希望一切顺利，我们将看看这是否是他的最后一次世界杯，这将由他决定”。

他补充说：“他真的可以继续比赛直到他愿意，因为他在另一个层面上，他的头比任何人都快，所以我们都会努力让他享受这次世界杯，如果我们能进入最后一天，那就更好了。同样，梅西给足球的一切都不需要其他任何东西就可以把他放在那里，最重要的是。”另一方面，他提到了拉普尔加在巴黎圣日耳曼的出席，尽管他不想引起争议：“我对他在巴黎发生的事情没有太多看法，因为我不是每天都活着，但我可以告诉你他在国家队中的表现”。

继续阅读：