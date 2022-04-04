由于企图杀害女性，他被抓获了著名作曲家瓦莱纳托

自3月31日以来，总统候选人英格丽·贝当古与前总统阿尔瓦罗·乌里韦·贝莱斯以及民主中心最高人物之间的对话得到了巩固。在社交网络上进行了多次互动之后，两位数字都证实了他们的做法，这使一些网民和公民感到惊讶，因为Verde Oxigeno的领导人拒绝了许多传统行业，这也是她离开埃斯佩兰萨中心联盟的原因之一，UribeVélez分享了4月4日，他在录像中确认贝当古将与他会面。

“我感谢英格丽·贝当古博士慷慨地接受与我们对话。我和英格丽德博士分享祖国的痛苦，在我的缺点中，我的公共生活一直是与公民对话，在执政的八年中，我与同胞、工人、企业家、社会部门、整个社区、市长和州长进行了激烈的接触不管他当选的政治背景如何”，执政党的成员指出。

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在太空方面，他借此机会谈到了和平协议，并强调他从来不想阻止这些协议，而是试图达成一项全国协议来修改最初的提案。

“当 '不' 赢得全民投票时，我们的回应是寻求一项改革哈瓦那文本的全国协议，但我们被拒绝了。我们从来没有像政府在全民投票失败时所说的那样要求压制协议。与信仰不同，真理是一个可行的观点，通过对话丰富了这个概念。我们将以绝对的敬意听取英格丽德博士的讲话，我们将全心全意地对她说话。我们因祖国和民主而团结在一起。”，前总统总结道。

贝坦库尔本人已经宣布了这个消息。3月31日，在波哥大哈韦里亚纳大学组织的辩论之后，贝坦库尔特告诉媒体，她愿意与乌里布主义建立第一轮可能的联盟。

此外，她说，她感谢阿尔瓦罗·乌里韦协调哈克行动，在被当时的哥伦比亚革命武装力量游击队绑架后，她重新获得了自由。此外，他承认，由于前参议员的司法状况，没有人愿意与他结盟参加总统选举。

“与阿尔瓦罗·乌里韦博士一起，感谢我欠他我的自由，但也扩大了与所有人对话的可能性。他目前处境复杂：所有人都拒绝他。我认为，对我们来说，如果有结束该机制的愿望，那么它来自任何层面或意识形态领域也很重要，” 英格丽·贝当古说。

但是，正如她一再做的那样，她明确表示，与她一起加入的红线是政党和人物没有她所说的 “机器”。

“我们已经与民主中心有过接触。事实是，对我们来说，红色边界是机器。这些是他们将在内部进行的辩论，但我确实希望在这些选举中，我们能够为一个国家建立一个统一战线，抛开机器，为哥伦比亚提供选择，” 本次竞选中唯一的女性总统候选人说。





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