永恒的爱：酷玩乐队在 Foro Sol 上向胡安·加布里埃尔致以难以置信的敬意

墨西哥已成为酷玩乐队最喜欢的目的地之一，因为近年来，乐队在多个国家城市进行了令人印象深刻的巡回演出，他们最近的巡回演出是对墨西哥同胞音乐家致敬的最可爱之处。

例如，在即将在墨西哥城Foro Sol举行的音乐会上，这支英国乐队向墨西哥音乐致敬了他们最大的敬意之一。

在几次采访中，他们警告说，他们甚至会用西班牙语演唱胡安·加布里埃尔（Juan Gabriel）的歌曲，这是最近民谣，牧场主，sones和boleros中最伟大的歌手兼作曲家。

FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

承诺的是债务。克里斯·马丁在重要宣布之前说：“如果可能的话，我们将把来自墨西哥城的爱送给世界上每个分享这种令人难以置信的氛围的人。”

然后，一些烟花爆裂，在他的原声吉他的陪同下，他制作了一些琶音，然后让位给了和弦、曲调和拳头中的西班牙歌词：

“在这个世界上，我们喜欢美丽的地方，我们为少花钱感到幸运，但是登上这个舞台是上帝的礼物。他的墨西哥流浪乐队，他的音乐（...）歌手弗里达·卡洛（Frida Kahlo）的房子在墨西哥城永远可以开心。我觉得 CDMX 对你来说，我觉得 CDMX 对你来说是 CDMX”

然后是崇高的时刻：“La ra la lara la la ra”，他按照 “Amor Eterno” 的节奏唱歌，然后以 “我想一直在墨西哥城玩” 结束了他的歌曲。

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这不是他们第一次看到如此精彩的时刻。实际上，在蒙特雷市举行的第一场音乐会上，作为全国音乐界最重要的演员之一的Nuevo León，歌手 Fher 登上了屡获殊荣的著名乐队 Maná 的舞台。

除了陪伴他们演唱歌曲外，他还手里拿着吉他，他的热门歌曲 Rayando el sol，伴随着聚集在著名的神圣羊群之家的所有歌迷。

克里斯·马丁（Chris Martin）要求他们一起唱歌让墨西哥人高兴，好像这首歌还不够，而在一个复杂的西班牙人的陪伴下，他能够唱出著名的格言，向哈利斯科州人民的呼喊和掌声。这位英国歌手说：“让我们唱歌给你听。”

“墨西哥万岁，你这个混蛋，” 费尔带着奇异的情绪大喊，脸上露出灿烂的笑容。

El momento en que Fher de Maná y Coldplay compartieron escenario para cantar "Rayando el Sol" (Foto: Twitter @el_julao / Cuartoscuro)

墨西哥的 “球体音乐” 世界巡回演唱会于 3月25日和26日在蒙特雷的新莱昂州蒙特雷的BBVA体育场开始，然后几天后在瓜达拉哈拉的阿克伦体育场举行。

但是，最令人难以置信的部分是他抵达墨西哥城的Sol论坛。第一个地方开了一个约会，为了响应门票的需求，为期3天的首都之旅最终开放了。每个城镇都卖光了。令人难以置信的记录。

但这还不是中美洲和南美洲巡回演出的结束。现在他们将去美国，然后去欧洲，然后他们将再次踏上我们的大陆。首先在巴西参加 Rok In Rio 音乐节，然后在波哥大、秘鲁利马和智利圣地亚哥举行。最后，他们将在阿根廷。

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