格莱美颁奖典礼 “最佳新人” 获奖者的神秘 “诅咒”

2022年版的格莱美颁奖典礼将于4月3日下周日到来，随之而来的是音乐爱好者欣喜若狂，他们知道自己喜欢的艺术家，专辑或歌曲是否会赢得世界上最重要的留声机。尽管所有被提名者都希望获胜，但有一个类别并不是很受欢迎，因为有一种理论认为，每个获得该奖项的人之后都注定要在音乐上大失败。

尽管迷信似乎只适合演员，例如不说剧院内剧院的名字，不希望运气或无法在场景中吹口哨，但在音乐世界中，也有这样的信念，在获得美国国家科学院的奖项时更是如此。录制美国艺术与科学的艺术与科学。

Este domingo 3 de abril será la ceremonia Foto: (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

出于这个原因，音乐评论家，音乐迷甚至艺术家自己都将最佳新人类别命名为 “格莱美奖的诅咒名单”，其中所有被提名者都不想赢，因为担心这个预言会实现，他们的艺术生涯的其余部分都不会获胜。无论它们的质量如何，或 “多么不可思议”，都会停滞不前。

格莱美最佳新人奖自1959年以来一直颁发。这一年是因上一年出版的作品而获得格莱美奖的年份。据推测，许多人认为赢得最佳新人奖是一种诅咒，因为许多获得该奖项的艺术家都无法重复他们在首次亮相当年取得的成功。

多年来，在许多情况下，艺术家在取得了无可挑剔的销售额之后，在诸如Billboard H ot 100 之类的人气排行榜中排名第一，甚至在时尚，青年行为或音乐流派方面甚至设法彻底改变了娱乐业，一切似乎都在消失。快速或逐渐消失，但最终结果是一样的：遗忘。

El dúo pop Milli Vanilli cometió fraude ya que en realidad usaban dobles de voz y les fue retirado el premio (Foto: Twitter/@idiolscpop)

尽管近年来，这种预言在最近的获奖者中似乎已经失去了力量，但还有更多的人确实获得了金色留声机，此后再也没有设法克服他们已经做过的一切，甚至没有重复一些使他们考虑的公式。因此，以下是近年来一些最受欢迎的案例，这些案例已经炸毁了社交网络，因为在每一期新作品中，预计公众的最爱都不会赢得胜利，因此他们可以继续从明星那里获得成功。

这是由罗伯·皮拉图斯和法布· 莫万组成的德法当代流行音乐和 R&B 二人组，由弗兰克·法里安制作。他们在1988年的处女作《你知道这是真的女孩》在全球销量超过700万册，并使他们在1990年赢得了格莱美最佳新人奖。但是，当人们发现 Morvan 和 Pilatus 没有录制任何歌曲时，他的职业生涯就结束了，只是在舞台上播放和借出他们的形象。他们是格莱美奖历史上第一个撤回该奖项的团体。

Fue la artista más joven en ganar la categoría, 14 años (Foto: Archivo)

Fab和Rob向弗兰克·法里安（Frank Farian）施压，要求他们用自己的人声录制一张新专辑，这与首张专辑中的专辑截然不同，这一事实使关于米莉·瓦尼利（Milli Vanilli）实际作者的传言更加复杂。法里安彻底拒绝了它，因为这意味着失去创作控制权，也看不到他们有能力作曲。随着双方之间的关系彻底破裂，该项目的创建者决定在纽约的新闻发布会上揭露真相。

她是美国女演员和乡村音乐歌手。她在 14 岁时获得了格莱美年度突破艺术家奖，成为有史以来赢得格莱美奖的最年轻的音乐艺术家。从1998年到2011年，她又五次获得美国国家唱片艺术与科学学院奖项的提名，但没有获奖。

Es considerada la madre del rap femenino (Foto: Archivo)

五次获得格莱美奖的美国说唱歌手, 歌手, 女演员和唱片制作人是下一个诅咒案例, 即使她被认为是该类型的传奇人物，也是 Nicki Minaj 等艺术家的真正女性先驱, Iggy Azale a或 Cardi B 目前占据主导地位，在现场取得成功。1999 年，他获得了这个奖项，此后他没有发行任何其他录音室专辑（只有一张），尽管他确实制作了 MTV Unplugged 和从未超出预期的歌曲。

2013年5月6日，她因逃税被判处三个月监禁，另外三个月的软禁和一年的缓刑，在此期间，应罗汉·马利的要求，这对夫妇的五个孩子的监护权由罗汉·马利承担。

La cantante estaba en un concierto cuando recibió la noticia (Foto: captura de pantalla de YouTube)

这位英国歌手和词曲作者以表演各种音乐流派而闻名，包括爵士乐/节奏和布鲁斯，灵魂，ska。在2006年发行的第二张录音室专辑《B ack to Black》中，怀恩豪斯获得了六项格莱美奖提名，其中他获得了五项提名：年度歌曲、年度唱片和最佳新人等。

这使她与一位艺术家在一夜之间获得的奖项的纪录相提并论 —— 此前由劳林·希尔（已经提到）、诺拉·琼斯、艾丽西亚·凯斯和碧昂斯（Be yoncé）创下的），也是第一位在一晚内赢得五项格莱美奖的英国艺术家。所获得的受欢迎程度引起了媒体的关注，媒体开始对他忙碌的个人生活产生兴趣并受到干预。

艾米的生活是世界上最受欢迎和最知名的生活之一，因为尽管成功从未停止困扰着她，但她所说的 “诅咒” 才有了新的含义：2011年7月23日，她因酒精中毒而被发现死在自己的公寓里，享年27岁。这是在他去世后不久被揭露的，这最初与他的多种成瘾有关。

Dua Lipa no cumplió la profecía (Foto: Instagram/@dualipa)

尽管许多人还没有，但获得该奖项并再次获得成功的一些人是：甲壳虫乐队，玛丽亚·凯里，艾丽西亚·凯斯，Evanescenc e，特雷西·查普曼，阿黛尔，栗色5，山姆·史密斯，约翰·传奇，杜阿·利帕，比利·艾利什和梅根·赛恩·种马。

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