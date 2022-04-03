2022年格莱美奖：所有提名人、时间表和电视

Vista de una estatuilla de los premios Grammy, en una fotografía de archivo. EFE/Mike Nelson

在由于 COVID-19 的 Omicron 变体而被推迟之后，第 64 届格莱美颁奖典礼将于 4 月 3 日下周日在美国内华达州拉斯维加斯的米高梅大竞技场举行。

美国国家唱片艺术与科学学院组织的留声机颁奖典礼将在美国哥伦比亚广播公司播出，而在拉丁美洲，可以观看该活动的付费电视频道将是 TNT。

另一方面，希望通过互联网观看 2022年格莱美颁奖典礼的人将能够在流媒体平台Paramount+上观看广播。唱片学院的官方 YouTube 频道和网站也将播出该活动，但可能没有从英语到西班牙语的实时翻译。

Paramount Plus transmitirá la ceremonia (Foto: REUTERS/Mike Segar/File Photo)

格莱美活动可以在以下时间在不同国家/地区观看：

时间：格林威治标准时间 00:00

-阿根廷晚上 9:00

Cablevisión Flow 上的 306 频道（HD）

DirecTV 上的 502 频道（标清）和 1502（高清）频道

Telecentro 上的 1034 频道（HD）

-乌拉圭晚上 9:00

-智利晚上 8:00

-巴拉圭晚上 8:00

-委内瑞拉晚上 8:00

-玻利维亚晚上 8:00

-哥伦比亚晚上 7:00

-秘鲁晚上 7:00

-厄瓜多尔晚上 7:00

-墨西哥晚上 7:00

Dish-370

Izzi-610

sky-415

Totalplay-435

你也可以通过 tnt.com 观看，但你需要有付费电视服务，还可以通过流媒体平台 Paramount+ 观看晚会。

-4月4日 01:00 西班牙

音乐颁奖晚会可以在 Movistar+ 上观看，也可以通过唱片学院网站或其官方 YouTube 频道观看。

-美国东部时间 20:00 /太平洋时间 17:00

电视广播将通过哥伦比亚广播公司的娱乐频道进行。

你可以在学院的官方 YouTube 频道及其官方网站 Grammy.com 上直播第 64 届格莱美奖。如果你有会员资格，你可以通过 Paramount+ 直播观看颁奖典礼。





Una canción de Lady Gaga figura entre las nominaciones a la mejor del año REUTERS/Henry Nicholls

以下是第64届格莱美奖提名的所有音乐艺术家的名单：

我还对你有信心-ABBA

自由-乔恩·巴蒂斯特

我被你踢出来了-托尼·贝内特和 Lady Gaga

桃子-贾斯汀·比伯、丹尼尔·凯撒 y Giveon

准时-布兰迪·卡莱尔

多吻我吧-Doja Cat ft SZA

比以往任何时候都快乐-Billie Eilish

-蒙特罗（用你的名字给我打电话）-Lil Nas X

-驾驶执照-奥利维亚·罗德里戈

敞开大门-Silk Sonic

我们是-乔恩·巴蒂斯特

爱待售-托尼·贝内特和 Lady Gaga

正义（三重查克斯豪华版）-贾斯汀·比伯

Planet Her（豪华版）-Doja Cat

比以往任何时候都快乐-Billie Eilish

我的脑海里回来-H.E.R.

蒙特罗-Lil Nas X

酸-奥利维亚·罗德里戈

Evermore-泰勒·斯

Donda-坎耶·韦斯特

坏习惯-Ed Sheeran

美丽的噪音-Alicia Keys ft Brandi Carlile

驾驶执照-奥利维亚·罗德里戈

为你而战-H.E.R.

比以往任何时候都快乐-Billie Eilish

多吻我-Doja Cat 与 SZA 合作

敞开大门-Silk Sonic

Montero（用你的名字给我打电话）-Lil Nas X

桃子-贾斯汀·比伯与丹尼尔·凯撒和 Giveon 合作

准时-布兰迪·卡莱尔

眩晕- 巴勃罗·阿尔沃兰

爱茉莉小姐- 宝拉·阿里纳斯

老式- 里卡多·阿霍纳

我的手- 卡米洛

Mendo- Alex Cuba

启示录-赛琳娜·戈麦

Aphrodisíaco-Rauw Alejandro

Ultimo 世界巡回演唱会-坏兔子

José-J Balvin

KG0615-KAROL GS

in Fear（爱和其他恶魔）-Kali Uchis

Bad Bunny destacó en el género urbano (Foto: IG: badbunnypr)

Deja-立体声泵

看看你让我做什么（豪华版）-Electric Diamond

起源-Juanes

Clambre-Nathy Peluso

El Madrileño-C. Tangana

Karmatic 共鸣声-Zoé

Rancherra 音乐选集 Vol.2-Aida Cuevas

在我 80 多岁的时候-维森特·费尔南德斯

乳房-我的拉斐特

Un Canto POR Mexico Vol.1- 纳塔利娅·拉富尔卡德

Ayayay（超级豪华）-克里斯蒂安·诺达尔

Salswing-鲁本·布莱德斯和罗伯特·德尔加多 &Orquesta

In Cuarentena-波多黎各的伟大组合

没有莎莎就没有天堂了-Aymée Nuviola

同事-吉尔伯托·圣罗莎

Live I Perú-Tony Succar

镜子，镜子-Chick Corea y Chucho Valdes

Sound Bronx 的历史-卡洛斯·亨里克斯

Virtual Birdland-非洲裔拉丁爵士乐团 Arturo O'Farril

透明度-dafnis Prieto Sexteto

波莱罗的艺术-米格尔·泽农和路易斯·佩尔多莫

Rubén Blades figuró con su álbum Salswing! EFE/Federico Ríos

任何人-贾斯汀·比伯

准时-布兰迪·卡莱尔

比以往任何时候都快乐-Billie Eilish

职位-阿丽亚娜·格兰德

驾驶执照-奥利维亚·罗德里戈

我被你踢出来了-托尼·贝内特和 Lady Gaga

寂寞-贾斯汀·比伯和本尼·布兰科

黄油-防弹少年团

更高的功率-酷玩乐队

多吻我-Doja Cat ft Sza

爱待售-托尼·贝内特和 Lady Gaga

'直到我们再见面（直播）-诺拉·琼斯

Tori Kelly 的圣诞节-托里·凯利

Ledisi 唱 Nina-Ledisi

那就是生活-威利·纳尔逊

Holly Dolly 圣诞节-多莉·帕顿

任何人-贾斯汀·比伯

准时-布兰迪·卡莱尔

比以往任何时候都快乐-Billie Eilish

职位-阿丽亚娜·格兰德

驾驶执照-奥利维亚·罗德里戈

正义（三重查克斯豪华版）-贾斯汀·比伯

Planet Her（豪华版）-Doja Cat

比以往任何时候都快乐-Billie Eilish

职位-阿丽亚娜·格兰德

酸-奥利维亚·罗德里戈

Olivia Rodrigo tiene varias nominaciones tras el lanzamiento de Sour (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Hero-Afrojack y 大卫·圭塔

L@@ oo m-Ólafur Arnalds ft bonobo

之前-詹姆斯·布莱克

伤心欲绝-bonobo y 完全灭绝的恐龙

你能做到-驯鹿

A@@ liv e-Rufues Du Sol

生意-Tiësto

潜意识里-黑咖啡

堕落余烬-Illenium

音乐就是武器（重装）-Lazer 少校

Shockwave-Marshmello

Free Lov e-西尔万·埃索

审判 ——十城

Doub@@ le Dealin'-兰迪·布雷克和埃里克·马林塔尔

花园-Rachel Eckroth

树瀑布-泰勒·艾格斯蒂

At Blue Note 东京-史蒂夫·加德乐队

Deep：男中音会议，第 2 卷”-马克·莱蒂里

在@@ 黑暗中射击-AC/DC

更好地了解你（来自国会大厦工作室 A 的现场直播）-Black Pumas

没什么比得上 2 U-克里斯·康奈尔

欧姆斯-Deftones

生@@ 火-Foo Fighters

创世纪-Deftones

外星人-梦幻剧场

亚马逊-Gojira

推动潮汐-Mastodon

King Freak 的胜利（保存和迷信的地穴）-Rob Zombie

加电-AC/DC

国会大厦削减-来自 Studio A 的现场直播-黑美洲狮

没人像你一样唱歌了 Vol.1 ″-克里斯·康奈尔

午夜的医学-Foo Fighters

麦卡特尼三世-保罗·麦卡特尼

Paul McCartney en la categoría de rock (Foto: REUTERS/Diego Vara/File Photo)

我最喜欢的所有歌曲-Weezer

强盗-莱昂国王

距离-猛犸象 Wvh

找到我的路-保罗·麦卡特尼

等待战争-Foo Fighters

Shore-舰队狐狸

如果我没有爱，我想要力量-哈尔西

禧年-日式早餐

在阳光下倒塌-Arlo Parks

爸爸的家-圣文森特

迷失了你-Snoh Alegra

桃子-贾斯汀·比伯与丹尼尔·凯撒和 Giveon 合作

伤害-H.E.R.

敞开大门-Silk Sonic

捡起你的感情-Jazmine Sullivan

我需要你-乔恩·巴蒂斯特

把它带回家给我-Bj The Chicago Kid，Pj Morton yKenyon Dixon 和 Charlie Bereal 合作

重生 ——莱昂·布里奇斯与罗伯特·格拉斯珀合作

为你而战-H.E.R

一颗心能拿多少钱-Lucky Daye 与 Yebba 合作

新光-埃里克·贝林格

有话要说-Cory Henry

M@@ ood Valiant-Hiatus Kaiyote

两人桌-Lucky Daye

晚宴：甜点-露台马丁、罗伯特·格拉斯珀、9th Wonder y Kamasi Washington

出国留学：长期住宿-Masego

El tema de Cruella está nominado CULTURA DISNEY

克鲁拉

在高地

亲爱的埃文·汉森

迈阿密一晚

尊重

schmigadoon！

《美国 vs 比利·霍利迪》第一章

伤害-H.E.R.

好日子-SZA

心碎周年纪念日-Giveon

敞开大门-Silk Sonic

捡起你的感情-Jazmine Sullivan

紫罗兰天空的临时高点-Snoh Aalegra

我们是-乔恩·巴蒂斯特

淘金者之声-莱昂·布里奇斯

我的脑海里回来-H.E.R.

Heaux Tales-贾兹敏沙利文

El rapero Tyler, the Creator figura entre los nominados ( REUTERS/Mario Anzuoni)

家庭关系-Baby Keem 与肯德里克·拉马尔合作

U p-Cardi B

我的。生活-J. Cole 与 21 Savage 和 Morray 合作

Way 2 Sex y-Drake 与 Future Young Thug 合作

Thot S***-梅根·赛恩·种马

骄傲。是。的。Devil-J. Cole 与 Lil Baby 合作

需要知道-Doja Cat

工业宝贝-Lil Nas X 与杰克·哈洛合作

Wusyaname-创作者泰勒与 Youngboy 再也不会破产和 Ty Dolla $ign 合作

飓风-坎耶·韦斯特与 The Weeknd 和 Lil Baby 合作

淡季-J. Cole

认证的情人男孩-德雷克

国王病 Iol-Nas

如果你迷路了就给我打电话-造物主泰勒

Donda-坎耶·韦斯特

沐浴盐-(DMX) 与 Jay-Z 和 Nas 合作

最好的朋友-Saweetie 与 Doja Cat 合作

家庭关系-Baby Keem 与肯德里克·拉马尔合作

监狱-坎耶·韦斯特与 Jay-Z 合作

我的。生活- J. Cole 与 21 Savage 和 Morray 合作

Chris Stapleton tiene varias nominaciones en las categorías relacionadas al country (Foto: REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

毕竟永远-Luke Combs

记住她的名字 ——米奇·盖顿

我要做的就是开车-杰森·伊斯贝尔

相机胶卷-Kacey Musgraves

你可能应该离开-克里斯·斯台普顿

如果我不爱你-Jason Aldean Carrie Underwood

Younger M e-奥斯本兄弟

很高兴你存在-Dan + Shay

追你-瑞安·赫德和玛伦·莫里斯

喝醉了（而且我不想回家）-Elle King y Miranda Lambert

骷髅-奥斯本兄弟

记住她的名字 ——米奇·盖顿

Marfa Tapes-米兰达·兰伯特、乔恩·兰德尔和杰克·英格拉姆

Dood Yuanita 的民谣-斯特吉尔·辛普森

重新开始-克里斯·斯台普顿

比我们找到的要好-玛伦·莫里斯

相机胶卷-Kacey Musgraves

C@@ ol d-克里斯·斯台普顿

再来一次国度-托马斯·瑞德

花式喜欢-Walker Hayes

记住她的名字 ——米奇·盖顿





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