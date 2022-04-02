Nayeli Alfaro 在 SLP 中失踪背后的未知数：身份不明的骷髅和丈夫的逃脱

在圣路易斯波托西州总检察长办公室（FGESLP）发布了纳耶利· 阿尔法罗·席尔瓦（Nayeli Alfaro Silva）失踪的搜查表一周后，当局报告发现了一具尸体，他们说，该尸体与这名25岁妇女的尸体相对应。尽管向亲属报告了这一事件，但他们指出了各种违规行为，例如他们无法认出尸体以及受害者的浪漫伴侣失踪。

据纳耶利失踪几天后的母亲说，她的女儿最后一次露面是在2022年3月24日上午7点左右。她的浪漫伴侣本来是最后一个与她建立联系的人.从那时起，家人通知了当局，开始搜查，并举行了一系列示威游行，向检察官办公室施加压力。九天后，他们得到了答案。

“大约在早上11点55分，一具尸体位于Santa Rita社区附近，在一个质朴的土地上，尸体被加工和提起。检察官办公室发现有证据表明他们贷款的是年轻的纳耶利。4月1日，圣路易斯波托西州检察官何塞·路易斯·鲁伊斯·孔特雷拉斯说，这一推定是在通过基因检测正式完成之前得出的。

Nayeli Alfaro Silva fue vista por última vez el 24 de marzo de 2022 (Foto: Twitter/@FiscaliaSLP)

周五中午左右，纳耶利的父母收到了这一发现的消息。最初，正如他们告诉媒体的那样，当局报告说，他们会通过头发认出尸体。此外，母亲纳耶利洛雷娜·席尔瓦（Lor ena Silva）在佐卡洛媒体救出的声明中说：“他们告诉我，身体正在腐烂，处于腐烂状态，肿胀，下半部分腐烂。”

电话结束后的几个小时过去了，纳耶利的父母没有机会认出尸体。直到4月2日凌晨，他们才能够前往法律医疗服务处（SEMELE）核实在Villa de los Pozos发现的遗体是否属于他们的女儿。但是，当他们离开房舍时，他们表明了他们的分歧。

“给我留下了深刻的印象，因为它是一个骷髅。我没看见一块肉 (...)我不认为那是我女儿的尸体。他们告诉我们，动物群已经用完了，大概已经九天大了，但是身体有更长的迹象。我们不接受这一点。我们正在等待 DNA 测试的结果，” 洛雷娜·席尔瓦说。根据受害者的姨妈玛丽亚·德尔·索科罗·席尔瓦（Maríadel Socorro Silva）的说法，结果可能会在未来几天内公布。

La pareja sentimental de Nayeli publicó en su nombre a través de las redes sociales de la mujer desaparecida (Foto: Facebook/Nayeli Alfaro)

另一个矛盾之处是纳耶利的浪漫伴侣突然消失了。据家人说，Uriel “N” 在失踪前乘坐面包车将 Nayeli 带到健身房。几个小时后，他甚至在健美运动员的社交网络上以自己的名字发帖，但是在他出面在检察官办公室作证后，亲戚停止与他联系。

“是那个在宣布时说谎的人。当他意识到他们正在调查证据时，他就消失了。货车里面有像血一样的证据。检察官办公室透露，他们发现尸体在追踪货车（...）我们不能100％地说他是负责任的，但一切都从一开始就指出了。由于他们没有必要的证据，检察官办公室没有继续进行，他离开了，” 纳耶利的姨妈玛丽亚·德尔·索科罗·阿尔法罗告诉 Factor 96.1。

因此，尽管纳耶利的亲属报告了在澄清其失踪方面存在不一致之处，但圣路易斯波托西州正遭受安全危机。在3月份，有18人被绑架或据报失踪。许多抄袭都是在视频中捕获的，很少有人收到当局的任何回应。

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