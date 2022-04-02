弗朗西斯教皇透露他正在考虑访问基辅

Pope Francis speaks aboard the plane on his way to Malta International Airport, ahead of his apostolic visit in Luqa, Malta, April 2, 2022. REUTERS/Remo Casilli/Pool

教皇可以前往乌克兰，这是入侵俄罗斯后的战争现场，因为在将 他带到马耳他的飞行中被问及他是否正在考虑邀请他去基辅时，弗朗西斯回答说：“ 是的，这已经摆在桌面上了 ”。

乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基和基辅市长维塔利·克里琴科（Vitali Klitschko）都邀请教皇前往该国，以表明他与乌克兰人民的亲密关系，教皇一再批评这场战争，此外还主动提出要做 “一切必要的事情” 来实现这一目标它结束了。

3月22日，弗朗西斯和泽伦斯基在电话中讲话，当时乌克兰总统向教皇保证 “他是该国最等待的客人”，而教皇告诉他，他 “正在祈祷并尽一切可能结束入侵俄罗斯后发生的战争。”

此前，克里琴科曾致函弗朗西斯，邀请他访问这座城市：“我们认为，世界宗教领袖在基辅的存在是拯救生命并为我们的城市、我们的国家和世界各地的和平铺平道路的关键，” 市长当时写道。

梵蒂冈证实了这封信的到来，并补充说，弗朗西斯 “接近这座城市的苦难，它的人民，那些不得不逃脱的人和被要求管理这座城市的人。”

El papa Francisco en su vuelo a Malta (Vatican Media/­Handout via REUTERS)

今天，在会见了几个乌克兰难民家庭之后，教皇开始了对马耳他的为期两天的访问，他计划前往天主教传统表明圣保罗遇难的石窟，此外还将参观移民中心，因为接待的主题将非常出色。

在前往机场之前，弗朗西斯在圣玛尔塔的住所会见了来自乌克兰的三个难民家庭，分别来自利沃夫、捷尔诺波尔和基辅，由圣埃吉迪奥社区接待，其中包括九名未成年人，其中一人最近接受了心脏病手术。

马耳他是弗朗西斯原定于2020年访问的第56个国家，但由于疫情而被推迟，他是继1990年和2001年的约翰·保罗二世和2010年的本笃十六世之后第三位访问的教皇。

毫无疑问，这将是一段以乌克兰战争和流离失所的乌克兰人的戏剧为标志的旅程，因此肯定会提及他们的演讲。

El Papa subiendo al avión que lo llevó a Malta (REUTERS/Yara Nardi)

他的第一个活动将在瓦莱塔的大师宫举行，他将与共和国总统乔治·维拉以及在上周选举中再次当选的工党总理罗伯托·阿贝拉举行会晤。

之后，弗朗西斯将在与当局和外交使团的会议上发表首次演讲。

下午，您将乘渡轮前往该国最大的戈佐岛，参观献给塔皮努处女的马耳他宏伟的圣所。

周日，他将参观拉巴特献给使徒的大教堂中的圣保罗石窟，据说他在罗马监狱中避难的地方建造，然后，在弗洛里亚纳的洛斯格拉内罗斯广场，他将为大约10,000名信徒庆祝弥撒。

下午和前往罗马之前，教皇将在前机场哈尔法尔的 “约翰二十三世和平实验室” 移民中心举行会议。

（来自 EFE 的信息）

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